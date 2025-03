Nữ doanh nhân gửi tiết kiệm hơn 35 tỷ đồng, 3 ngày phát hiện tài khoản bị đóng băng, ngân hàng tuyên bố: "Đến năm 2099 mới được rút!"

Số tiền bị phong tỏa bất ngờ

Cô Hà, một doanh nhân tại Ninh Ba (Trung Quốc), gửi 10 triệu NDT (hơn 35,2 tỷ đồng) vào một ngân hàng ở Đại Liên dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, khi quay lại ngân hàng để rút một phần tiền cho công việc gấp, cô bất ngờ nhận được thông báo rằng toàn bộ số tiền đã bị đóng băng và không thể rút ngay lập tức.

Theo hợp đồng giao dịch, khoản tiền gửi của cô có kỳ hạn đến tháng 5 năm sau. Nhưng ngân hàng lại khẳng định số tiền này đã được thế chấp theo một thỏa thuận mà họ đã trao đổi trước với khách hàng. Cô Hà khẳng định chưa từng ký bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến việc thế chấp và yêu cầu rút tiền ngay lập tức.

Phía ngân hàng giải thích rằng giao dịch này có liên quan đến một khoản vay, đồng thời đề nghị cô Hà làm việc với cơ quan chức năng nếu có khiếu nại. Vụ việc đặt ra nghi vấn về quy trình xử lý giao dịch của ngân hàng cũng như mức độ minh bạch trong các thỏa thuận tài chính.

Lãi suất hấp dẫn và rủi ro tiềm ẩn

Trước đó, do có khoản lợi nhuận từ kinh doanh, cô Hà muốn tìm kênh đầu tư an toàn và được bạn bè giới thiệu về một ngân hàng ở Đại Liên đang áp dụng mức lãi suất 5%/năm cho các khoản tiền gửi lớn. Mức lãi suất này cao hơn đáng kể so với các ngân hàng khác, khiến cô Hà quyết định gửi toàn bộ 10 triệu NDT để tận dụng cơ hội sinh lời.

Dù chồng cô Hà tỏ ra thận trọng và đặt câu hỏi về cách ngân hàng có thể đảm bảo mức lãi suất cao, nhưng cô tin rằng đây là chương trình ưu đãi có thời hạn ngắn, được nhiều người tham gia. Nhân viên ngân hàng cam kết rằng tiền gửi có thể rút toàn bộ sau một năm và tất cả thông tin đều minh bạch trên hợp đồng. Sau khi xem xét các điều khoản, cô Hà yên tâm ký kết giao dịch.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày, khi kiểm tra tài khoản trực tuyến, cô phát hiện số tiền gửi đã bị đóng băng. Khi đến ngân hàng để làm rõ, cô nhận được thông báo rằng số tiền này đã được thế chấp cho một khoản vay. Không thể tin vào tai mình, cô Hà yêu cầu giải thích, nhưng thay vì làm rõ vấn đề, ngân hàng lại cho biết khoản tiền này chỉ có thể rút vào năm 2099.

Cảnh sát vào cuộc và sự thật dần hé lộ

Nhận thấy hợp đồng có dấu hiệu bất thường, cô Hà lập tức yêu cầu ngân hàng cung cấp bằng chứng. Ngân hàng cho biết họ đã nhận được giấy ủy quyền từ một văn phòng công chứng tại Ngân Xuyên, Ninh Hạ, cho phép sử dụng số tiền này làm tài sản thế chấp cho một công ty bất động sản ở Đại Liên. Tuy nhiên, cô Hà quả quyết mình chưa từng ký bất kỳ giấy tờ nào và yêu cầu xem tài liệu gốc.

Ngân hàng cho biết đã kiểm tra giấy ủy quyền trước khi giải ngân khoản vay 9,97 triệu NDT (hơn 35,1 tỷ đồng). Nhưng khi cô Hà yêu cầu bản sao tài liệu công chứng, họ từ chối với lý do chưa thể cung cấp ngay. Quyết không bỏ cuộc, cô Hà liên tục di chuyển giữa Ninh Ba và Đại Liên để làm rõ sự thật, nhưng ngân hàng liên tục trì hoãn với nhiều lý do khác nhau.

Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, cô Hà tìm đến công ty bất động sản để xác minh ai thực sự đứng sau khoản vay. Tuy nhiên, đại diện công ty khẳng định họ chỉ làm việc trực tiếp với ngân hàng và không hề biết gì về giấy ủy quyền của cô Hà. Vụ việc kéo dài hơn nửa năm mà vẫn không có tiến triển, buộc cô Hà phải trình báo cảnh sát. Đồng thời, truyền thông vào cuộc, tạo áp lực lớn lên ngân hàng.

Trước sức ép từ dư luận và cơ quan điều tra, ngân hàng buộc phải kiểm tra nội bộ. Họ thừa nhận có sai phạm trong quá trình xử lý khoản vay và phát hiện một nhóm tội phạm đã tham gia vào hoạt động giả mạo giấy tờ để thế chấp tiền gửi. Tuy nhiên, vấn đề khiến cô Hà lo lắng nhất là khoản tiền của cô vẫn chưa được hoàn trả. Theo hợp đồng, khoản vay này có thời hạn đến năm 2099 – một điều phi lý. Khi cô yêu cầu ngân hàng giải phóng số tiền, họ từ chối với lý do chỉ có thể hoàn trả khi công ty bất động sản thanh toán khoản nợ.

Mặc dù ngân hàng cam kết đã yêu cầu công ty bất động sản trả nợ, phía công ty lại xin thêm thời gian để huy động tiền. Điều này đẩy cô Hà vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: vừa mất tiền, vừa hao tổn công sức theo đuổi vụ kiện mà không biết đến bao giờ mới được giải quyết.

