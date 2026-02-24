Nữ doanh nhân 70 tuổi chuyển khoản 841 tỷ đồng vào 6 tài khoản ngân hàng: Công an vào cuộc điều tra

Theo South China Morning Post, cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) đã bắt giữ 10 người liên quan đến một vụ lừa đảo qua điện thoại nhằm lừa gạt một nữ doanh nhân 70 tuổi, chiếm đoạt số tiền 258 triệu đô la Hồng Kông (841 tỷ đồng) trong gần 2 năm.

Lực lượng cảnh sát cho biết rằng họ đã bắt giữ 3 nghi phạm vào tháng 2/2024 sau khi nhận được trình báo từ nạn nhân một tháng trước đó. 7 người còn lại nằm trong số 254 nghi phạm đã bị bắt giữ trong cuộc trấn áp kéo dài 13 ngày về lừa đảo trực tuyến và lừa đảo qua điện thoại.

Cảnh sát đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng chứa hơn 1,5 triệu đô la Hồng Kông liên quan đến vụ án, nhưng những kẻ lừa đảo qua điện thoại đã tẩu tán số tiền còn lại.

Trưởng Thanh tra Lo Chun-kong của đội tội phạm tài chính và công nghệ vùng Tân Giới Bắc tiết lộ, nạn nhân là một nữ doanh nhân lớn tuổi ở Hồng Kông. Ông cho biết, những kẻ lừa đảo đã đóng nhiều vai trò khác nhau, trong đó nhóm đã mạo danh nhiều quan chức đại lục trong khoảng thời gian gần hai năm.

Theo lực lượng cảnh sát, người phụ nữ này đã nhận được một cuộc điện thoại từ một kẻ lừa đảo tự xưng là quan chức thực thi pháp luật tại Trung Quốc đại lục vào tháng 2/2022, kẻ này cáo buộc bà hiện có liên quan đến một vụ rửa tiền xuyên quốc gia vô cùng nghiêm trọng.

Nữ doanh nhân đã nhận được thông báo rằng bà sẽ bị bắt và truy tố nếu từ chối hợp tác trong cuộc điều tra.

“Để chứng minh sự trong sạch của mình, bà đã nói với 'quan chức' rằng bà sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ cuộc điều tra”, thanh tra Lo nói.

Bằng chứng được thu thập liên quan đến cuộc trấn áp những kẻ lừa đảo trực tuyến và qua điện thoại gần đây. Ảnh: SCMP

Nghe theo lời của kẻ lừa đảo, người phụ nữ sau đó được hướng dẫn lập 6 tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Sau khi lập tài khoản, nữ doanh nhân được yêu cầu tải xuống một ứng dụng điện thoại di động nhằm lấy được thông tin chi tiết của 6 tài khoản cũng như mật khẩu thông qua ứng dụng này. Đồng thời, hứa rằng toàn bộ số tiền sẽ được trả lại cho bà sau khi đánh giá tài sản.



Nạn nhân đã chuyển tổng cộng 258 triệu đô la Hồng Kông (841 tỷ đồng) vào 6 tài khoản trong khoảng thời gian 23 tháng.

Vào tháng 1/2025, một trong những kẻ lừa đảo đã gọi điện cho bà để sắp xếp một cuộc gặp bên ngoài ngân hàng với lời hứa sẽ trả lại tiền cho bà.

Nữ doanh nhân nhận ra mình đã bị lừa mất tiền khi tên quan chức giả mạo không đến cuộc gặp và phát hiện 6 tài khoản trống rỗng. Sau đó, bà đã gọi điện báo công an.

Qua điều tra, số tiền này đã được chuyển vào 44 tài khoản ngân hàng khác trong thành phố trước khi được rút ra. Ông cho biết vụ việc chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và cảnh sát đã xem xét tất cả các vụ án và nỗ lực hết sức để điều tra từng báo cáo.

Vụ việc liên quan đến nữ doanh nhân 70 tuổi cho thấy các thủ đoạn tinh vi của kẻ lừa đảo qua điện thoại thường mạo danh các quan chức an ninh đại lục để lừa các nạn nhân giao nộp số tiền lớn hoặc thông tin ngân hàng nhạy cảm.



Cơ quan công an cảnh báo, khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, mọi người cần đến Cơ quan công an trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Người dân cần phải hết sức cảnh giác và thận trọng trước các lời mời về đầu tư tài chính trên các mạng xã hội, website,... để tránh trở thành "miếng mồi ngon" cho những kẻ lừa đảo.