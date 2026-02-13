Cảnh báo khẩn tới các chủ xe: Nhận được video kiểu này thì nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng

Kịch bản tống tiền tinh vi

Theo trang Carscoops, cảnh sát bang Michigan (Mỹ) đã phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo đáng sợ nhắm trực tiếp vào các chủ sở hữu xe hơi. Sự việc bắt nguồn từ một người đàn ông nhận được tin nhắn qua WhatsApp, đính kèm một đoạn video ghi lại cảnh sân nhà và chiếc xe tải của mình đang bị một nhóm đối tượng tấn công, rạch lốp...

Ngay sau đoạn video, kẻ gian yêu cầu nạn nhân phải chuyển ngay 500 USD (khoảng 13 triệu đồng) để chúng "dừng tay" phá hoại. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn sập bẫy, người này đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường trong video và nghi ngờ đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI). Ông quyết định không chuyển tiền và lập tức báo cảnh sát.

Sự thật đằng sau những thước phim "như thật"

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của việc có người xâm nhập hay phá hoại. Chiếc xe vẫn nguyên vẹn, không một vết xước trên lốp.

Cảnh sát nhận định, đây là một vụ lừa đảo bằng nội dung thao túng hoặc do AI tạo ra nhằm gây áp lực tâm lý, khiến nạn nhân lo sợ mà chuyển tiền nhanh chóng. Điều gây lo ngại là bằng cách nào kẻ xấu có thể dựng lại bối cảnh sân nhà và đúng loại xe mà nạn nhân đang sử dụng?

Các chuyên gia giả thuyết rằng, kẻ gian có thể đã thu thập dữ liệu từ các ứng dụng bản đồ như Google Street View để lấy hình ảnh ngôi nhà, sau đó kết hợp với các công cụ AI để lồng ghép hình ảnh chiếc xe và các đối tượng phá hoại vào một video động hoàn chỉnh.

Không thể phủ nhận công nghệ AI mang lại nhiều lợi ích, nhưng nó cũng đang trở thành "vũ khí" đắc lực cho tội phạm mạng. Điểm đáng sợ không chỉ nằm ở video giả mạo, mà là việc kẻ xấu nắm giữ được các thông tin cá nhân nhạy cảm như địa chỉ nhà và số điện thoại của nạn nhân để thực hiện hành vi tống tiền đích danh.

Hiện tại, các tập đoàn công nghệ lớn đang nỗ lực tích hợp AI vào mọi ngõ ngách đời sống, nhưng đồng thời cũng vô tình tạo ra công cụ để những kẻ lừa đảo tạo dựng các hồ sơ giả, video Deepfake hoặc các kịch bản tống tiền có độ chân thực cực cao.