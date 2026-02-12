Chuyên gia cảnh báo: Nếu nhận được cuộc gọi có âm thanh này đầu tiên, tốt nhất không được nói một câu nào

Những cuộc gọi từ số lạ không còn đơn thuần là quảng cáo làm phiền. Giờ đây, chúng là khởi đầu của những kịch bản lừa đảo tinh vi, nơi mà chỉ một tiếng "alô" của bạn cũng có thể trở thành mối hiểm họa không ngờ tới.

Cạm bẫy từ những "cuộc gọi im lặng"

Nhiều người dùng phản ánh về tình trạng nhận được cuộc gọi từ các đầu số lạ, nhưng khi nhấc máy thì chỉ nghe thấy tiếng bíp hoặc sự im lặng hoàn toàn trước khi đầu dây bên kia cúp máy. Theo chuyên gia bảo mật Taimur Ijlal, đây không phải là lỗi kỹ thuật mà là một thủ đoạn có tính toán.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng hệ thống gọi tự động (robocalls) để quét các danh bạ ngẫu nhiên. Mục đích chính của những cuộc gọi này là để xác nhận xem số điện thoại của bạn có đang hoạt động hay không. Một khi bạn nhấc máy, số điện thoại của bạn sẽ được đánh dấu là "mục tiêu tiềm năng" và được đưa vào danh sách dữ liệu để bán cho các tổ chức tội phạm hoặc thực hiện các đợt tấn công lừa đảo quy mô lớn hơn trong tương lai.

Hiểm họa từ công nghệ nhân bản giọng nói AI

Đáng lo ngại hơn, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đã biến các cuộc gọi lạ thành công cụ thu thập dữ liệu sinh trắc học. Chuyên gia cảnh báo rằng, chỉ cần vài giây ghi âm giọng nói của bạn qua điện thoại, AI có thể tạo ra một bản sao giọng nói (voice cloning) giống hệt đời thực.

Với bản sao này, kẻ lừa đảo có thể giả danh bạn để gọi điện cho người thân, bạn bè và dàn dựng các kịch bản khẩn cấp như tai nạn, nợ nần hoặc bị bắt giữ để tống tiền. Hình thức lừa đảo "Hi Mum" (Chào mẹ) phiên bản AI đang trở nên phổ biến, khiến nạn nhân khó lòng phân biệt được đâu là người thân thật, đâu là máy móc vì âm điệu, cách ngắt nghỉ hoàn toàn trùng khớp.

Quy tắc "vàng" để tự bảo vệ mình

Để không trở thành nạn nhân của các đòn tấn công công nghệ, các chuyên gia bảo mật khuyến nghị người dùng nên thay đổi thói quen sử dụng điện thoại:

Tuyệt đối không nghe máy từ số lạ: Nếu có việc quan trọng, người gọi sẽ để lại tin nhắn hoặc liên lạc qua các phương thức xác thực khác.

Để người gọi lên tiếng trước: Trong trường hợp buộc phải nghe máy, hãy giữ im lặng và đợi đối phương nói trước. Tuyệt đối không trả lời các câu hỏi "Có nghe rõ không?" bằng từ "Có", vì đây là từ khóa thường bị ghi âm để làm bằng chứng giả mạo giao dịch.

Thiết lập mật mã gia đình: Hãy thống nhất một "từ khóa bí mật" giữa các thành viên trong gia đình để xác minh danh tính trong các tình huống khẩn cấp.

Sử dụng tính năng chặn cuộc gọi: Kích hoạt các tính năng như "Silence Unknown Callers" (Tắt tiếng người gọi không xác định) trên smartphone để giảm thiểu rủi ro.

Trong kỷ nguyên AI, sự tò mò đôi khi phải trả giá bằng sự an toàn tài chính. Việc giữ thái độ cảnh giác và thực hiện các bước phòng vệ chủ động không chỉ bảo vệ cá nhân bạn mà còn bảo vệ cả những người thân yêu xung quanh khỏi những kịch bản lừa đảo ngày càng khó lường.