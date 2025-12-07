Nữ diễn viên VTV 30 tuổi bỏ tiền túi làm một việc cho bé gái lớp 5

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Quỳnh Kool và diễn viên Hà Việt Dũng. Tại đây, hai nghệ sĩ cùng trải qua thử thách để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.



Gia đình em Quỳnh Anh

Đáng thương nhất là hoàn cảnh em Đặng Quỳnh Anh (2014), hiện đang học lớp 5 tại Trường Tiểu học Liêm Chung, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Quỳnh Anh đang sống cùng cha, mẹ, chị gái và em trai. Gia đình em thuộc diện khó khăn tại địa phương.

Cha của Quỳnh Anh, anh Đặng Văn Nghị (sinh năm 1981), bị khuyết tật bẩm sinh do nhiễm chất độc da cam, nửa người bên phải teo cơ nên không thể làm việc nặng. Anh chỉ có thể chăn bò thuê để kiếm thu nhập và trong hai năm gần đây được hưởng trợ cấp khuyết tật 500 ngàn đồng một tháng.

Mẹ của Quỳnh Anh, chị Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1984), cũng gặp nhiều hạn chế do phát triển chậm, giao tiếp kém và bị lác mắt, thị lực yếu nên không làm được công việc nặng. Dù vậy, chị vẫn cố gắng phụ giúp gia đình bằng việc rửa chén thuê tại quán ăn gần nhà, được trả 50.000 đồng mỗi buổi.

Vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị của Quỳnh Anh – em Đặng Ngọc Ánh (sinh năm 2009) – phải nghỉ học từ lớp 9 và về sống nhờ nhà ông bà ngoại. Hiện Ánh làm tại một xưởng may, thu nhập khoảng 3 triệu, đều đưa cho cha mẹ trang trải cuộc sống gia đình.

Cuộc sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ từ ông bà nội. Bà nội gần 70 tuổi, làm nông trên một sào ruộng, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt và nuôi thêm ít gà để cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Ngôi nhà của gia đình Quỳnh Anh được xây từ 6 năm trước bằng tiền đền bù đất và vay mượn ông bà nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện vì thiếu kinh phí. Hằng ngày, em đi học bằng chiếc xe đạp cũ của chị và mặc quần áo được người khác cho.

Dù còn nhỏ, Quỳnh Anh rất hiểu chuyện, thương cha mẹ và chỉ mong được sống cùng họ, sợ sức khỏe cha mẹ ngày càng yếu đi mà không còn ở bên mình nữa.

Sau giờ học, em tự làm việc nhà, nấu cơm để bố mẹ đi làm về có bữa ăn. Bữa cơm của em thường chỉ có rau, khi mẹ mang đồ ăn từ quán về, em luôn nhường cho cha mẹ. Quỳnh Anh ước mơ học tốt, có công việc ổn định để phụng dưỡng ông bà, bố mẹ và giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn như mình.

Quỳnh Kool thốt lên: "Tôi rất xúc động khi nghe Quỳnh Anh bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ, điều mà nhiều trẻ em thường ngại nói. Tôi đánh giá cao sự hiểu chuyện của cô bé qua những việc làm hằng ngày giúp đỡ gia đình".

Hà Dũng và Quỳnh Kool

Dù không quá giàu có nhưng Quỳnh Kool vẫn quyết định bỏ tiền túi tặng gia đình một chiếc xe đạp mới để các em thuận tiện đến trường. Khi biết Quỳnh Anh mơ ước trở thành diễn viên, cô còn tặng thêm một chiếc tivi để gia đình giải trí và để em có điều kiện nuôi dưỡng ước mơ của mình.

MC Dương Hồng Phúc thì bỏ 5 triệu đồng từ tiền túi để hỗ trợ gia đình trang trải cuộc sống.

Hà Việt Dũng cũng tặng gia đình 5 triệu đồng. Vợ và con gái của nam diễn viên cũng đi cùng đến buổi ghi hình và trích tặng mỗi gia đình 3 triệu đồng.