Nữ diễn viên Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Đúng chuẩn tuyệt sắc giai nhân, body nóng bỏng đốt cháy màn hình

Ngắm gương mặt này đúng là không khen không được.

Mới đây, Jun Vũ vừa được đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới của chuyên trang quốc tế danh tiếng TC Candler. Xuất thân từ một hot girl thế hệ đầu, nữ diễn viên quê Hà Nội đang ngày càng chứng minh phong độ nhan sắc đỉnh cao cùng sự bứt phá mạnh mẽ ở lĩnh vực điện ảnh. Bước sang tuổi 31, "nàng thơ" đình đám của Vbiz vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi visual không tuổi và thần thái ngày càng thăng hạng.

Ảnh: TC Candler

Định cư tại Thái Lan từ năm 15 tuổi, Jun Vũ nhanh chóng gặt hái thành công với vai trò người mẫu tuổi teen chuyên nghiệp cho nhiều thương hiệu lớn nhờ vẻ ngoài ngọt ngào. Gương mặt trong trẻo cùng nụ cười tỏa nắng của cô từng liên tục xuất hiện trên các trang tin Hàn Quốc, Trung Quốc thời điểm đó. Truyền thông nước bạn không tiếc lời ca ngợi cô là "thiên thần Việt Nam", đồng thời ví von nhan sắc của Jun Vũ mang dáng dấp của những tường thành visual hàng đầu châu Á như Yoona hay Angelababy.

Cũng vì gương mặt cô có những đường nét quá đỗi hoàn hảo, Jun Vũ không ít lần vướng vào những tin đồn "dao kéo". Đến mức có lần cô từng chia sẻ: "Mỗi lần xuất hiện là một phong cách khác nhau - trông khác thế, phải bả không, mới thẩm mỹ gì à?... Từ 16 đến 29 tuổi, suốt 13 năm năm nào cũng có người bảo đi sửa mặt”.

Ảnh: Google

Không đóng khung mình trong danh xưng hot girl hay người mẫu ảnh, Jun Vũ quyết định lấn sân điện ảnh. Cột mốc giúp cô gây ấn tượng mạnh mẽ đến khán giả là vào năm 2018 với vai Tuyết Anh lạnh lùng, kiêu kỳ trong Tháng Năm Rực Rỡ. Vai diễn này đã đưa tên tuổi Jun Vũ lên một tầm cao mới trong mắt giới chuyên môn và khán giả, đồng thời mang về cho cô giải Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh.

Tháng Năm Rực Rỡ. (Ảnh: NSX)

Thừa thắng xông lên, nữ diễn viên liên tục thử sức với các vai diễn như nàng Liên u sầu trong Người Bất Tử, tiểu thư Khánh My mưu mô trong Gái Già Lắm Chiêu 3. Sự lột xác này chứng minh cô có khả năng khai phá những tuyến nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp chứ không chỉ dừng lại ở những vai diễn dịu dàng, trong sáng.

Gái Già Lắm Chiêu 3. (Ảnh: NSX)

Cũng nhờ sự nghiêm túc với nghề mà Jun Vũ sau đó tiếp tục nhận cơ hội góp mặt vào dự án mới. Cô từng gây bất ngờ khi rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh tiểu thư đài các để hóa thân thành cô nàng Su đầy cá tính, táo bạo trong bộ phim gắn mác 18+ B4S - Trước giờ "Yêu". Gần đây, nữ diễn viên còn có cơ hội góp mặt trong dự án kinh dị hợp tác Việt - Thái mang tên Cô Dâu Ma. Trong năm 2026 này, Jun Vũ cũng tham gia một bộ phim điện ảnh Song Hỷ Lâm Nguy.

Song Hỷ Lâm Nguy. (Ảnh: NSX)

Hiện tại, song song với sự chín muồi về diễn xuất, Jun Vũ cũng có màn lột xác ngoạn mục về mặt hình ảnh khi chuyển mình sang phong cách trưởng thành, bốc lửa. Cô cởi mở công khai việc nâng cấp vòng một, cho biết bản thân muốn hướng tới một hình ảnh đa dạng, quyến rũ và tự tin hơn, phù hợp với định hướng của một đại mỹ nhân điện ảnh thế hệ mới thay vì mãi gắn liền với hình tượng "cô bé trà sữa" năm xưa.

Ảnh: FBNV

Nguồn: TC Candler