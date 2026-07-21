Nữ diễn viên Việt giảm 25kg gây sốc MXH: Visual thăng hạng dữ dội, cả Vbiz không ai làm lại

Màn lột xác ngoạn mục của nữ diễn viên nhận được vô vàn lời khen ngợi từ netizen.

Sau quãng thời gian gần như "ở ẩn" để điều trị bệnh và lấy lại sức khỏe, Trúc Anh đang trở thành cái tên gây chú ý nhất mạng xã hội những ngày qua. Nữ diễn viên sinh năm 1998 khiến nhiều người bất ngờ khi công khai hành trình giảm tới 25kg, từ mức 85kg xuống còn 60kg chỉ sau hơn một năm. Không chỉ lấy lại vóc dáng, màn trở lại của mỹ nhân Mắt Biếc còn được đánh giá là một trong những cú lột xác ấn tượng nhất Vbiz năm 2026, khi nhan sắc và thần thái đều có sự thăng hạng rõ rệt.

Trúc Anh đã giảm cân thành công

Sau khi giảm thành công, Trúc Anh được nhận xét như trở về đúng với hình ảnh từng làm nên thương hiệu của mình trong Mắt Biếc, thậm chí còn trưởng thành và đằm thắm hơn. Gương mặt của nữ diễn viên giờ đây thanh thoát với đường nét thanh tú, phần cằm và gò má gọn gàng giúp tổng thể khuôn mặt trở nên hài hòa, nổi bật đôi mắt trong trẻo vốn là điểm nhấn của cô từ những ngày đầu bước chân vào showbiz.

Vóc dáng cũng thay đổi đáng kể khi trở nên cân đối và thon gọn hơn rất nhiều, giúp Trúc Anh dễ dàng cân trọn nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ nữ tính, dịu dàng đến hiện đại, năng động. Khí chất nhẹ nhàng cùng nụ cười xinh tươi khiến nhiều người nhận xét nữ diễn viên như được "nâng hạng visual", vừa giữ được nét trong trẻo của những năm trước, vừa toát lên vẻ trưởng thành và tự tin sau hành trình vượt qua biến cố sức khỏe.

Màn lột xác của Trúc Anh nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo hiện tại của nữ diễn viên, cho rằng cô đã lấy lại gần như trọn vẹn hình ảnh Hà Lan từng khiến khán giả say mê trong Mắt Biếc . Nhiều bình luận bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là bước đệm để nữ diễn viên sớm trở lại màn ảnh với những dự án mới, sau nhiều năm vắng bóng vì điều trị bệnh.

Sau hiệu ứng từ Mắt Biếc, Trúc Anh tiếp tục tham gia điện ảnh với Thiên Thần Hộ Mệnh của đạo diễn Victor Vũ. Trong phim, cô đảm nhận vai Mai Ly, một ca sĩ trẻ vướng vào hàng loạt biến cố tâm linh và tham vọng trong showbiz. Đây được xem là nỗ lực giúp Trúc Anh thoát khỏi cái bóng "Hà Lan". Tuy nhiên, dù bộ phim tạo được sự chú ý, hiệu ứng cá nhân của Trúc Anh không thể lặp lại thành công quá lớn mà Mắt Biếc từng mang đến. Từ đây, sự nghiệp của cô bắt đầu chững lại.

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Khoảng từ 2022-2024, Trúc Anh xuất hiện ngày càng ít. Trong khi nhiều gương mặt cùng thế hệ liên tục có phim mới, cô gần như không có dự án điện ảnh đáng chú ý. Nguyên nhân lớn nhất đến từ sức khỏe. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ việc mắc các vấn đề về xương khớp, thoái hóa khớp sớm, ảnh hưởng đến khả năng vận động. Bên cạnh đó, việc điều trị bằng thuốc khiến cơ thể tăng cân đáng kể, kéo theo nhiều áp lực tâm lý.

Sự thay đổi ngoại hình khiến Trúc Anh liên tục trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Có thời điểm, những hình ảnh tăng cân của cô lan truyền mạnh hơn cả các hoạt động nghệ thuật. Trong hơn một năm, cô kiên trì tập luyện và điều chỉnh chế độ sinh hoạt. Đến giữa năm 2026, nữ diễn viên được nhiều khán giả nhận xét đã thon gọn và rạng rỡ hơn trước.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là Trúc Anh hoàn thành chương trình đại học và nhận bằng tốt nghiệp vào đầu năm 2026. Cô chia sẻ nhiều về sự đồng hành của gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống. Ở tuổi 28, Trúc Anh không còn là ngôi sao trẻ phủ sóng như thời Mắt Biếc. Tuy nhiên, cô vẫn là một trong những gương mặt được khán giả nhớ tới nhiều nhất trong thế hệ diễn viên nữ cuối thập niên 2010 nhờ vai Hà Lan.