Mới đây, diễn viên Minh Cúc thu hút sự chú ý khi chia sẻ hành trình cùng con gái 16 tuổi nhưng vẫn như một đứa trẻ nhỏ đi du lịch ở Vĩnh Hy.

Dù con gái có thể chất không như những đứa trẻ khác do bệnh bại não nhưng nữ diễn viên vẫn chăm sóc và coi con như một cô gái bình thường. Minh Cúc vui vẻ đưa con đi chèo sup, thả con vẫy vùng dưới biển.

Trong clip ghi lại hành trình, nữ diễn viên cũng lên tiếng chuyện thả con xuống biển trước nhiều thắc mắc từ cư dân mạng về tình hình sức khỏe của con.

Minh Cúc và con gái 16 tuổi.

Nữ diễn viên nói: "Mọi người có nghe thấy Mụ (nickname Minh Cúc hay gọi) cháu cười hét lên vì sướng không? Ngày thứ 2 nhân vật chính của chúng ta sẽ được ra đảo hòn rùa để vẫy vùng đấy ạ để ra được đó tôi đã book một chiếc cano riêng.

Chèo thuyền sup là món sẽ chơi đầu tiên, riêng Mụ cháu thì khỏi phải nghĩ cứ được thả xuống biển là cái gì cũng cân tất. Mọi người hay hỏi tôi là "có bôi kem chống nắng cho em cháu không?" dạ thưa có đầy đủ ạ. Rồi mọi người cũng hay hỏi là "ra biển con có sợ không hay có say sóng không?" thì nhìn cháu là các bác biết thế nào nhé.

Đấy với giọng cười hét lên vì sướng thì không lẫn vào đâu được tầm này say sóng hay mệt nhọc mụ cháu cất hết ở nhà rồi. Phải công nhận là nắng thì nắng vậy thôi nhưng không khí ở đây cực kỳ dễ chịu không bị oi bức rất trong lành nhé".

Hai mẹ con nữ diễn viên đã có những khoảng khắc khó quên.

Dưới chia sẻ của Minh Cúc hàng trăm người để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ với mẹ đơn thân Minh Cúc. Nhiều người gọi chị là người mẹ vĩ đại.

"Nghìn like cho người mẹ vĩ đại"; "Làm mẹ đơn thân đã rất vất vả rồi, làm mẹ đơn thân lại chăm con như em quả là siêu nhân. Cố lên em nhé. Chúc hai mẹ con có thật nhiều năng lượng để có thật nhiều kỉ niệm đẹp để mỗi ngày trôi qua đều là những ngày đáng sống"; "Thương em bé, ông trời không bao giờ lấy mất của ai cái gì. Em bé bị như vậy nhưng bù lại cho em có một người mẹ thương em vô điều kiện, mang em đi khắp thế gian để em có thể thấy được ngoài kia đẹp như thế nào. Khâm phục chị thật sự luôn ạ"; "Cho Tú Minh đi chơi vui thế, nhìn cháu hét lên mà vui hết nấc luôn á"; "Một người mẹ vĩ đại"; "Thật ngưỡng mộ , khâm phục bạn ấy. Người mẹ tuyệt vời"; "Mẹ nghị lực quá. Chúc chị luôn mạnh khoẻ để chăm sóc cho em"... là một số chia sẻ của cư dân mạng.

Diễn viên Minh Cúc sinh năm 1986, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc, từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Đấu trí hay Cuộc đời vẫn đẹp sao. Trên phim, cô thường đảm nhận những vai phụ cá tính, mang màu sắc riêng.

Ngoài đời, nữ diễn viên có hoàn cảnh đặc biệt khi một mình nuôi con gái mắc bại não suốt nhiều năm. Con gái cô bị ảnh hưởng não bộ do ngạt ối trước khi sinh, khiến quá trình phát triển gặp nhiều hạn chế so với bạn bè cùng trang lứa.

Sau khi đổ vỡ hôn nhân, Minh Cúc trở thành mẹ đơn thân, vừa theo đuổi nghệ thuật vừa làm thêm nhiều công việc để trang trải cuộc sống và chăm sóc con. Hành trình hơn một thập kỷ nuôi con bệnh tật không ít khó khăn, nhưng nữ diễn viên vẫn giữ tinh thần lạc quan, coi con là động lực lớn nhất để cố gắng.

Chia sẻ về cuộc sống, Minh Cúc cho biết điều quan trọng không phải là sự hoàn hảo, mà là tình yêu thương và sự kiên trì. Cô hạn chế đưa con lên mạng xã hội, mong muốn con có cuộc sống bình yên.