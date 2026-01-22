Nữ diễn viên U70 không chồng con: "Tôi chưa có thêm mối tình nào"

Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa trái tim, nghệ sĩ Phương Dung đã chia sẻ về cuộc sống độc thân của mình ở tuổi U70.

Cô nói: "Tới bây giờ tôi vẫn sống một mình, không có gia đình riêng. Chồng cũ của tôi hiện giờ vẫn là người bạn thân, tri kỷ, rất thân thiết với tôi.

Phương Dung

Nhưng sau khi đã trải qua hết, bây giờ nhìn lại và hỏi tôi có hối tiếc không thì tôi không hối tiếc. Con người tôi lúc đó là như thế và không thay đổi được.

Chỉ có điều, nếu sau này có duyên có nợ với ai khác thì tôi sẽ tự rút kinh nghiệm rằng không nên ghen tuông như trước đây. Bây giờ tôi thoáng rồi.

Nhưng tất nhiên, đến giờ tôi vẫn chưa có thêm mối tình nào. Thực sự là bao nhiêu năm nay tôi sống độc thân, đến giờ cũng quen rồi.

Bây giờ bắt tôi sống như một người phụ nữ của gia đình thì khó với tôi quá. Bao năm qua tôi sống là người phụ nữ của xã hội, công chúng, thường ra ngoài xã hội hoạt động cộng đồng.

Tôi ít khi có cảm giác mình là người phụ nữ tề gia nội trợ, nữ công gia chánh, đợi chồng đi làm về rồi nấu cơm, dọn cơm.

Nhiều khi tôi cũng chạnh lòng vì chỉ có một mình, không gia đình, nhất là những lúc bệnh tật, ốm đau hay đi làm về khuya.

Nhưng sau khi ngủ một giấc, sáng tỉnh dậy, đi làm, bươn chải ngoài đường từ sáng tới tối thì cũng thấy thoải mái, khỏe lại. Bảo tôi hở tí phải gọi điện hỏi han chồng con, gia đình thì phiền cho tôi quá.

Tôi sống cô đơn quen rồi nên tôi thích sống cô đơn và ở tuổi này tôi vẫn chọn sự nghiệp, lấy khán giả làm nguồn vui cho mình".

Nghệ sĩ Phương Dung từ lâu đã được mệnh danh là "ác nữ" tiêu biểu của màn ảnh Việt nhờ khả năng hóa thân xuất sắc vào những vai phản diện có tính cách cay nghiệt và mưu mô. Tên tuổi của cô gắn liền với nhân vật Tào Thị trong phim Phạm Công - Cúc Hoa, một vai diễn kinh điển đến mức khiến khán giả ghét cay ghét đắng suốt nhiều thập kỷ qua.

Với đôi mắt sắc sảo, khuôn mặt biểu cảm linh hoạt và giọng nói đanh thép, Phương Dung dễ dàng lột tả sự độc ác từ những bà mẹ chồng khó tính đến những người đàn bà tham lam, ích kỷ trong các bộ phim truyền hình hiện đại. Dù chuyên trị vai ác và thường xuyên gặp phải những tình huống dở khóc dở cười ngoài đời vì bị khán giả "ghét lây", cô vẫn luôn trân trọng điều đó như một minh chứng cho sự thành công trong nghệ thuật.

Sự biến hóa đa dạng trong lối diễn giúp cô không bị đóng khung mà luôn tạo được dấu ấn riêng biệt trong lòng công chúng qua từng thước phim. Trái ngược hoàn toàn với vẻ gai góc trên màn ảnh, ngoài đời nghệ sĩ Phương Dung lại là một người vui vẻ, hiền hậu và rất tận tâm với nghề. Cô chính là một mảnh ghép không thể thiếu, góp phần tạo nên kịch tính và chiều sâu cho các tác phẩm điện ảnh cũng như truyền hình Việt Nam.