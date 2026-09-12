Nữ diễn viên U70 'đắt show' nhất màn ảnh Việt

Ở tuổi 64, nữ diễn viên khiến khán giả phải bất ngờ khi liên tục tham gia các dự án điện ảnh Việt, thậm chí là vươn tầm quốc tế.

Những năm qua, cái tên Hồng Đào gần như “phủ sóng” rạp Việt. Chị khẳng định tài năng diễn xuất qua các tác phẩm như Mai (đạt hơn 550 tỷ đồng), Mang mẹ đi bỏ (vượt 100 tỷ đồng), Cục vàng của ngoại (thu về hơn 80 tỷ đồng), cùng các phim nhận được phản hồi tích cực như Linh Miêu: Quỷ nhập tràng và Chị dâu.

Ngoài ra, sự xuất hiện trong series quốc tế Beef của Netflix cũng giúp tên tuổi nữ nghệ sĩ được chú ý ngoài thị trường Việt Nam.

Từ giờ đến cuối năm 2026, Hồng Đào tiếp tục xuất hiện trong 5 dự án điện ảnh. Điều đặc biệt là các tác phẩm trải dài ở nhiều dạng khác nhau, từ lồng tiếng phim, điện ảnh Việt đến dự án Tazza 4: The Song of Beelzebub của Hàn Quốc.

Hồng Đào được xem là nữ diễn viên “đắt show” nhất màn ảnh Việt.

Trong dự án mới nhất Lên Hương của của Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông, Hồng Đào tiếp tục đảm nhận vai chính bà Mũi - người phụ nữ điều hành một cơ sở dịch vụ hậu sự. Đây là dạng vai khác với hình ảnh sang trọng hoặc người mẹ quen thuộc mà khán giả từng thấy ở nữ diễn viên.

Để chuẩn bị cho nhân vật, nữ diễn viên phải dành nhiều ngày tiếp xúc với không gian làm việc thực tế của những người trong ngành mai táng. Quá trình đó không chỉ giúp nữ diễn viên tìm chất liệu cho vai mà còn khiến cách nhìn về sự sống và cái chết có nhiều thay đổi. Ở tuổi U70 và từng trải qua vấn đề sức khỏe, nữ nghệ sĩ thừa nhận đã nghĩ đến sự ra đi, dù cảm giác sợ hãi vẫn tồn tại.

Hồng Đào có một vai diễn gai góc trong “Lên Hương”.

Ở tuổi 64, nghệ sĩ Hồng Đào đang trải qua giai đoạn đặc biệt của sự nghiệp điện ảnh. Liên tục xuất hiện trong những dự án đáng chú ý khiến nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đang nhận phim với tần suất rất cao.

Chia sẻ với truyền thông, nữ nghệ sĩ giải thích cảm giác xuất hiện quá nhiều chủ yếu đến từ việc một số bộ phim được thực hiện từ trước nhưng lại dồn lịch phát hành trong cùng khoảng thời gian. Vì vậy, khi các tác phẩm liên tiếp ra rạp, cô bị cho là nhận quá nhiều dự án. Thực tế, Hồng Đào cho biết năm nay chỉ thực hiện khoảng ba phim và với độ tuổi hiện tại, khối lượng đó đã có phần quá tải.

Đáng chú ý, Hồng Đào cho biết không đặt mục tiêu phải duy trì số lượng phim mỗi năm. Nữ diễn viên thẳng thắn cho rằng nếu sang năm không xuất hiện những nhân vật phù hợp, hoàn toàn có thể không nhận vai. Ở giai đoạn này, tiêu chí quan trọng không còn là phủ sóng màn ảnh mà là được thử sức với những dạng nhân vật chưa từng thể hiện.

“Bây giờ tôi rất tận hưởng. Đây là cuộc dạo chơi để tôi chạm vào tất cả những vai mình chưa từng được đóng”, Hồng Đào chia sẻ.