Nữ diễn viên từng bị mẹ "gán" cho tỷ phú, hiện lấy chồng kém tuổi, giàu sang viên mãn, dạy con rất hay

Mỗi khi xuất hiện, đại hoa đán của Hồng Kông (Trung Quốc) Thái Thiếu Phân đều khiến mọi người phải bật cười vì tính cách hài hước. Nhưng trước khi được sống vui vẻ như vậy thì Thái Thiếu Phân từng trải qua những ngày tháng cay đắng khi chính mẹ ruột "gán nợ" cho tỷ phú Lưu Loan Hùng để đổi lấy tiền trả nợ cờ bạc.

Lúc ấy, cô mới chưa tròn 18 tuổi, còn đang là thiếu nữ khao khát được học tập và theo đuổi ước mơ. Bị ép buộc trở thành tình nhân, Thái Thiếu Phân không còn cách nào ngoài chấp nhận số phận. Dù vậy, cô vẫn giữ sự ngoan ngoãn, khiêm nhường khiến cả chính thất của Lưu Loan Hùng cũng phải nể phục.

Thái Thiếu Phân

Sau nhiều năm, Thái Thiếu Phân quyết định dứt bỏ quá khứ, tìm lại cuộc đời bằng sự nghiệp diễn xuất. Khi nên duyên cùng Trương Tấn, cô mới thực sự có hạnh phúc bình yên. Bỏ lại quá khứ đau buồn, cô đang có cuộc hôn nhân viên mãn với 3 con xinh xắn.

Cha mẹ có thể chơi đùa với con cái nhưng ranh giới giữa hai bên phải rõ ràng

Thái Thiếu Phân cũng được biết đến là bà mẹ tâm lý và tôn trọng con. Nữ diễn viên cho biết cô không nuông chiều con một cách mù quáng, mà sẽ để con trải qua một số khó khăn để rèn luyện ý chí, cho con biết cuộc sống là phải phấn đấu và nỗ lực để thực hiện lý tưởng của mình. Nhưng điều cô coi trọng nhất là sự giáo dục về tình yêu thương. Trong đó, tình yêu của cha mẹ là cách giáo dục con tuyệt vời nhất.

Hai con gái của Thái Thiếu Phân có mối quan hệ rất tốt. Trong một lần tham gia chương trình truyền hình cùng mẹ, chị gái đã nhường chỗ cho em gái. Khi em gái muốn uống nước, người chị sẽ mở nắp chai cho em trước. Kem của em gái bị rơi, chị vội vàng đưa kem của mình cho em. Còn cô em thì rất ngoan ngoãn, nghe theo chị trong nhiều việc.

Nhiều người hỏi Thái Thiếu Phân làm thế nào để cân bằng mối quan hệ giữa các con. Cô cho biết, trước hết phải công bằng, yêu thương các con như nhau. Để gắn kết mối quan hệ, bà mẹ này thường giả vờ bận để nhờ chị gái chăm sóc em.

Được biết, nữ diễn viên sở hữu loạt bất động sản đắt đỏ. Cô mua nhà không chỉ để đầu tư, giữ tài sản mà còn cho con có suất học ở những ngôi trường nổi tiếng tại Hong Kong. Nhiều ngôi trường chất lượng cao có quy định chỉ khi sở hữu bất động sản quanh khu vực trường học, các gia đình mới đủ điều kiện gửi con theo học.

Xuất hiện trong chương trình tạp kỹ A Delicious Guess, Thái Thiếu Phân tiết lộ đã kể cho con gái nghe về chuyện bố mẹ gặp gỡ ra sao, đồng thời không che giấu chuyện hẹn hò của mình trong quá khứ. Cô cũng trang bị cho con kỹ năng trước khi đến tuổi yêu đương. "Tôi nói với con gái: Ừ, hẹn hò thì không sao, chỉ cần không làm hại thân là được", Thái Thiếu Phân kể lại.

Gia đình Thái Thiếu Phân

Thái Thiếu Phân cũng dạy con gái "mẹo" nhìn người để tìm được người phù hợp và tử tế. Đó là, nếu hẹn hò nửa năm mà trong lòng không thấy hạnh phúc, tốt nhất nên chấm dứt mối quan hệ: "Đừng lãng phí thời gian, cả một đời người làm sao có thể bỏ phí thời gian như vậy được", bà mẹ ba con nhấn mạnh.

Nhiều lúc hai con xảy ra mâu thuẫn, hai vợ chồng không can thiệp để hòa giải. Bởi vì họ cảm thấy rằng giúp đỡ bên này sẽ khiến đứa kia không hài lòng. Họ thường cho các con một ít thời gian để tự giải quyết xung đột, khi cần thiết mới lên tiếng.

Yêu thương con nhưng Thái Thiếu Phân nói cô không đồng ý với việc nhiều cha mẹ và con cái thân thiết như bạn bè. Cô cho rằng mình đã làm mẹ thì phải có uy nghiêm của người mẹ, con cái phải biết kính trọng và nghe lời người lớn tuổi. Cha mẹ có thể chơi đùa với con cái nhưng ranh giới giữa hai bên phải rõ ràng.

Sự trưởng thành của con cần có sự hướng dẫn và giáo dục của cha mẹ. Cha mẹ cần thường xuyên phê bình, khuyên nhủ trẻ. Nếu cha mẹ và con cái giống như bạn bè, thì con cái có thể không nghe lời phê bình và giáo dục của cha mẹ và có thể sẽ rất ngỗ nghịch.