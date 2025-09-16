Diệp Bảo Ngọc nói về cảnh cởi trần trước mặt Võ Tấn Phát và nụ hôn ở góc chợ

Sau thành công của "Làm giàu với ma" phần 1, nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với vai Kim Tiền trong phần 2 "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn". Đây là nhân vật phản diện nhiều mưu mô, tham vọng và đầy bi kịch, đặt cho Diệp Bảo Ngọc không ít thử thách từ tâm lý đến thể chất.

Trò chuyện cùng chúng tôi, nữ diễn viên đã có những chia sẻ thẳng thắn về quá trình hóa thân, những cảnh quay "khó nhằn" cũng như quan điểm của cô về điện ảnh và cuộc sống riêng tư.

Tạo hình của Diệp Bảo Ngọc trong phim.

– Chị có thể chia sẻ một chút về vai Kim Tiền của mình trong "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" không?

Khi nhận kịch bản "Làm giàu với ma" và vào vai Kim Tiền, tôi khá lo lắng. Trước đây tôi từng đóng phản diện, nhưng đây là lần đầu tiên thể hiện một vai như vậy trên màn ảnh rộng. Lúc đọc qua, tôi nghĩ nhân vật này "xấu quá". Nhưng khi phân tích kỹ tâm lý, đi sâu vào nội tâm, tôi mới thấy Kim Tiền thực ra rất đáng thương. Từ đó, tôi quyết tâm phải lột tả được chiều sâu ấy khi hóa thân trên màn ảnh.

Trong quá trình quay, tôi gặp nhiều trở ngại. Nhân vật có giọng nói to, khỏe, thường hét vào mặt người khác nên chỉ đến ngày thứ hai tôi đã mất giọng hoàn toàn. Ngoài ra, tôi còn phải học bơi, học chèo thuyền. Tôi vốn rất sợ nước, tập trong hồ thì dễ nhưng khi ra ngã ba sông sâu, không chạm chân được đáy, lại thêm dòng chảy xiết, cảm giác vô cùng lo lắng. May mắn là cuối cùng mọi việc cũng thuận lợi.

– Nhân vật Kim Tiền mưu mô khác hẳn những vai trước. Chị có phải tìm hiểu sâu để diễn đạt tâm lý nhân vật sát nhất không?

Thật ra, trước mỗi vai diễn tôi đều tự vẽ một "hồ sơ nhân vật". Nhưng với Kim Tiền thì phức tạp hơn nhiều.

Trong "Làm giàu với ma" phần 2, Kim Tiền là người có chủ đích ngay từ đầu: muốn thoát nghèo, trả nợ và quyết giành lấy chiếc nhẫn bằng mọi giá. Để hóa thân trọn vẹn, tôi phải đặt ra nhiều lớp tâm lý: Tại sao cô ấy lại trở thành như thế? Tại sao dám đẩy chồng xuống sông để chiếm đoạt chiếc nhẫn?... Tôi còn xây dựng cả tuổi thơ và giai đoạn trưởng thành của nhân vật. Chỉ riêng việc viết "background" cho Kim Tiền đã mất hơn một tuần.

Diệp Bảo Ngọc và Võ Tấn Phát trong buổi ra mắt phim.

– Cảnh chị cởi trần trên sông trước mặt Võ Tấn Phát và ôm hôn nhau ở chợ có khiến hai người gặp khó khăn gì không?

Nhiều người xem gọi đó là "cảnh nóng" nhưng với tôi, đó là… "cảnh lạnh". Lúc quay, tôi bị nhúng nước, đoàn phim phải chuẩn bị nhiều biện pháp an toàn và đồ bảo hộ. Trước ống kính có thể thấy hở nhưng thực ra tôi vẫn mặc đồ bảo hộ bên trong, còn phần lưng chỉ là thủ pháp quay.

Với cảnh hôn Võ Tấn Phát, chúng tôi đều là diễn viên chuyên nghiệp nên không ngại. Khi nhập vai, nhân vật đòi hỏi thì phải thể hiện. Cảnh quay cũng rất nhanh, bởi đạo diễnTrung Lùn không muốn khai thác quá đà cảnh đó mà chỉ nhằm làm rõ hơn tính cách của Kim Tiền và Phú Giang.

– Phần 1 của phim khá thành công, đó có phải là áp lực đối với Ngọc ở phần 2?

Không chỉ tôi mà cả ê-kíp đều áp lực. Bởi ai cũng đặt nhiều tâm huyết vào bộ phim, mong khán giả sẽ đón nhận và yêu thương đứa con tinh thần của mình.

– Vì sao vài năm nay chị trở lại điện ảnh mạnh mẽ như vậy?

Trước đây tôi ít đi quay vì con còn nhỏ. Giờ con đã lớn, bước vào tuổi trưởng thành, có thể tự chăm sóc bản thân nên tôi yên tâm sống với đam mê điện ảnh nhiều hơn.

Diệp Bảo Ngọc ngày càng xinh đẹp.

– Cảnh nào trong phần 2 khiến chị ấn tượng nhất?

Đó là cảnh bị chó rượt. Trên phim chỉ xuất hiện chưa tới một phút nhưng chúng tôi phải chạy gần 40 lần, bị chó nghiệp vụ dí đúng nghĩa. Loại chó này đã cắn thì không nhả nên cảm giác lúc đó cực kỳ căng thẳng và ám ảnh. Đây là cảnh khiến tôi nhớ nhất trong phim.

– Việt Nam đang có nhiều phim bom tấn, chị cảm thấy thế nào?

Tôi rất vui khi điện ảnh Việt Nam đang vươn mình, bởi đất nước mình có nhiều tài năng và một nền văn hóa phong phú. Dù vẫn còn những hạn chế của một quốc gia đang phát triển nhưng tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể xuất khẩu văn hóa ra thế giới. Cá nhân tôi cũng mong được góp phần mang nét đẹp văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

– Đã 10 năm ly hôn, sao Diệp Bảo Ngọc vẫn chọn làm mẹ đơn thân?

Cuộc sống của tôi hiện tại rất vui và ổn định. Tôi không có ý định kết hôn thêm. Nếu sau này có điều gì mới, tôi sẽ chia sẻ với khán giả, còn hiện giờ thì chưa.