Nữ diễn viên quyết ly thân chồng đại gia vì bị bắt quỳ suốt 5 tiếng, nhan sắc nay tàn tạ không nhận ra

Ryoko Yonekura được mệnh danh là nữ hoàng phim truyền hình giờ vàng tại Nhật Bản. Cách đây 6 tháng, nữ diễn viên dính ồn ào dùng chất cấm và phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Bên cạnh scandal liên quan tới ma túy, Ryoko Yonekura còn có cuộc hôn nhân khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực. Được biết, cô ly thân chỉ sau 3 tháng cưới đại gia do bị đàng trai bắt quỳ 5 tiếng đồng hồ. Sau đó, nữ nghệ sĩ đã ly hôn chóng vánh, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi.

Tới nay, Ryoko Yonekura vừa chính thức lộ diện sau loạt ồn ào đời tư. Trong buổi sáng 16/4, Oricon đưa tin, nữ hoàng rating Nhật Bản mới đây đã tham dự buổi công chiếu bộ phim Michael ở Berlin (Đức). Đây cũng là lần đầu tiên nữ minh tinh sinh năm 1975 lộ diện kể từ sau khi dính cáo buộc dùng chất cấm hồi tháng 10 năm ngoái. Trong màn xuất hiện trên thảm đỏ mới đây, Ryoko diện đầm đen cúp ngực và để kiểu tóc bob ngắn. Đáng nói, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào dáng vẻ tàn tạ, gầy gò đáng báo động đến mức khó lòng nhận ra của nữ hoàng phim giờ vàng sau bão thị phi.

Nhiều khán giả không khỏi lo lắng khi chứng kiến màn lộ diện mới nhất của Ryoko Yonekura, đồng thời đưa ra nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của sao nữ hạng S ở thời điểm hiện tại: “Nữ diễn viên trông gầy gò hơn trước quá nhiều, tôi suýt nữa đã không nhận ra cô ấy”, “Gương mặt cô ấy trông giống người đang bị kiệt quệ về tinh thần”, “Có phải nữ diễn viên đang gặp phải vấn đề về sức khỏe không vậy?” ,...

Ryoko Yonekura vừa tham dự buổi công chiếu bộ phim Michael ở Đức. Xuất hiện trên thảm đỏ, cô gây xôn xao với gương mặt tiều tụy, già nua, trông khác xa với hình ảnh thường thấy trước đây (hình phải). Ảnh: Kbizoom

Khán giả dụi mắt nhiều lần cũng không nhận ra nổi Ryoko Yonekura, thậm chí còn tưởng người trong hình là 1 diễn viên nào đó trùng tên. Ảnh: Kbizoom

Dù chụp ở góc độ nào thì dáng vẻ của Ryoko Yonekura cũng đều khiến công chúng không khỏi lo ngại. Ảnh: Kbizoom

Còn nhớ cách đây đúng 6 tháng, các trang báo lớn nhỏ tại Nhật Bản đồng loạt đưa tin Ryoko Yonekura dính cáo buộc tàng trữ, sử dụng chất cấm. Cục Kiểm soát Ma túy thuộc Sở Y tế và Phúc lợi Khu vực Kanto-Shinetsu khi ấy nhận được tin báo cho hay nữ diễn viên sinh năm 1975 đã sử dụng ma túy với bạn trai - người đàn ông tên A, quốc tịch Argentina. Lực lượng chức năng sau đó nhanh chóng tiến hành điều tra sơ bộ và trong quá trình khám xét nhà riêng của Ryoko ở Tokyo đã thu giữ được các chất nghi là ma túy.

Sau khi nữ diễn viên gặp chuyện, bạn trai cô cũng đã rời khỏi Nhật Bản, trở về quê nhà Argentina. Cảnh sát sau đó tiếp tục tiến hành điều tra để xác định chủ sở hữu thực sự của số ma túy thu giữ được trong cuộc khám xét tại nhà riêng của Ryoko. Tới tháng 1 năm nay, vụ án của nữ minh tinh 7X đã được chuyển giao cho bên công tố với cáo buộc sử dụng ma túy bất hợp pháp. Cuối cùng, Viện kiểm sát đã quyết định không truy tố Ryoko. Vụ việc cũng dần chìm xuống kể từ đó.

Ryoko bị bủa vây bởi nghi vấn dùng chất cấm cách đây nửa năm. Ảnh: X

Ryoko Yonekura sinh năm 1975, được mệnh danh là nữ hoàng rating, nữ hoàng phim y khoa của màn ảnh Nhật Bản. Thời hoàng kim, tên cô được coi như sự đảm bảo cho chất lượng 1 bộ phim. Thời xuân sắc, Ryoko Yonekura còn là 1 trong những biểu tượng gợi cảm đình đám của giới giải trí Nhật Bản với hình thể đẹp nuột nà, bốc lửa.

Bên cạnh những thành công vang dội trong sự nghiệp, Ryoko Yonekura còn được biết đến là sao nữ có đời tư rất phức tạp. Năm 2000, cô từng cặp kè với 1 người đàn ông đã có vợ, lại còn nghiện ngập. Lùm xùm làm tiểu tam đã khiến nữ diễn viên mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng.

Tới tháng 12/2014, Ryoko Yonekura kết hôn với 1 doanh nhân kém cô 2 tuổi sau 2 năm hẹn hò. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau ngày cưới, truyền thông Nhật cho hay người đẹp hàng đầu Nhật Bản và chồng đã ly thân. Nguồn tin cho biết thêm, nguyên nhân rạn nứt đến từ việc chồng đại gia đã bạo hành Ryoko Yonekura, bắt cô quỳ gối trong 5 tiếng đồng hồ và thậm chí còn siết cổ nữ diễn viên. Đến năm 2016, Ryoko Yonekura chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn chồng. Từ năm 2020, nữ hoàng phim truyền hình giờ vàng hẹn hò và chung sống với 1 vũ công tango người Argentina - cũng chính là người dính nghi vấn dùng chất cấm với cô cách đây 6 tháng.