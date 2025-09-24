Nữ diễn viên quê Tiền Giang sở hữu cả một khu sinh thái rộng 5 hecta, nhìn cây cối xanh mướt mà ai cũng phải khen: Mẹ 4 con vừa giàu vừa giỏi

Xuất hiện trong tập 81 của 2 Ngày 1 Đêm mùa 4, nữ diễn viên Vân Trang khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ về cơ ngơi đồ sộ của mình tại quê nhà Tiền Giang – một khu sinh thái rộng đến 5 hecta (50.000m²), có sức chứa khoảng 1000 khách.

Với hồ cá Koi sinh thái 1000m² – được cô tiết lộ là lớn nhất Đông Nam Á – cùng cảnh quan miệt vườn xanh mát, nơi đây thực sự là "thiên đường nghỉ dưỡng" khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả phải trầm trồ.

Khu vườn tuổi thơ được "hồi sinh" thành khu sinh thái

Điều đặc biệt, khu vườn sinh thái này được Vân Trang và ông xã Quân Lê xây dựng lấy cảm hứng từ tuổi thơ của chính cô. Mong muốn các con có một chốn nghỉ dưỡng gần gũi, thoải mái, gia đình cô đã mạnh tay đầu tư để biến khu đất rộng lớn thành một khu du lịch đậm chất Nam Bộ.

Hồ Sinh Thái cá Koi lớn nhất khu vực Đông Nam Á rộng 1000m2 của Vân Trang

Mỗi khu nghỉ dưỡng tại đây đều mang phong cách làng quê mộc mạc, được thiết kế bằng gỗ, tre, nứa. Không gian trưng bày thêm chén, đĩa, tủ gỗ cổ xưa, gợi nhớ về nếp sống Nam Bộ xưa. Những căn bếp nấu bằng lò than, những hàng tre xanh mát trước sân càng khiến khu sinh thái trở nên gần gũi và ấm áp.

Cách đặt tên cho từng căn nhà cũng đầy gợi nhớ, thay vì cầu kỳ hoa mỹ, Vân Trang gọi chúng bằng những cái tên thân quen: nhà dì Ba, nhà cậu Tư, nhà má Năm, nhà má Sáu… – một sự lựa chọn vừa mộc mạc, vừa chan chứa tình cảm gia đình.

Hình ảnh của khu sinh thái nhà Vân Trang xuất hiện trong show 2 Ngày 1 Đêm

Trong khu sinh thái, từng căn nhà nghỉ đều được bố trí bàn ghế, giường tủ thoải mái, tạo cảm giác như đang ở trong một ngôi nhà quê đúng nghĩa. Hệ sinh thái tự nhiên vốn có của khu đất được giữ nguyên, chỉ bổ sung một số hạng mục mới để đảm bảo tiện nghi. Nhờ vậy, nơi đây mang lại cảm giác vừa đơn sơ, mộc mạc, vừa mát mẻ, thoáng đãng.

Không gian ngập tràn màu xanh của khu sinh thái nhà Vân Trang (Ảnh fanpage Garden Ville TIỀN GIANG)

Ngoài cây ăn trái, nhiều loại cây lâu năm cũng được trồng, giúp không gian luôn xanh mướt, trong lành. Du khách đến đây thường choáng ngợp trước diện tích rộng lớn, "đi mỏi chân vẫn chưa hết điểm tham quan".

Những bữa ăn đậm chất miền Tây được phục vụ tại khu nghỉ dưỡng

Vân Trang – mẹ 4 con viên mãn, vừa giàu vừa giỏi

Vân Trang tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thùy Trang, sinh năm 1990, là một nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình.

Cô được biết đến là một nữ diễn viên thực lực và là gương mặt nổi bật với nhiều vai diễn quan trọng qua các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Năm 2007, đạo diễn Đinh Đức Liêm đặt nghệ danh Vân Trang cho Trang để tránh trùng lặp với diễn viên Thùy Trang. Nghệ danh Vân Trang là sự kết hợp của vai diễn đầu tiên và tên thật của Trang.

Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Vân Trang có những vai diễn nổi bật như Mai Phương trong Gia đình phép thuật, Hương Giang trong Dù gió có thổi, Mai Châu trong Cô dâu đại chiến, Tuyên Từ Thái hậu trong Thiên mệnh anh hùng và Ý Linh trong Scandal: Bí mật thảm đỏ.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Việt kiều Quân Lê, Vân Trang lần lượt sinh 4 con: Queenie (2016), cặp song sinh Quinisha – Quianna (2021), và bé trai Q Junior (2024).

Ở tuổi 35, nữ diễn viên không chỉ giữ được nhan sắc trẻ trung, sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ mà còn được ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc và khối tài sản đáng mơ ước: Khu sinh thái rộng 50.000m², hai spa lớn và căn biệt thự gần 1000m² tại TP.HCM.

Dẫu được gọi là "đại gia ngầm" của Vbiz, Vân Trang vẫn khiêm tốn khẳng định: "Tôi có một chuỗi spa ở TP.HCM và một khu nghỉ dưỡng ở Tiền Giang nhưng tôi không phải "đại gia ngầm" gì đâu. Mọi người làm ra tiền và dùng nó để hưởng thụ còn tôi lại dùng tiền để lao vào công việc cho nên ở góc độ nào đó tôi cũng vất vả lắm.

Tôi không dùng đồ hiệu vì muốn để tiền đó làm những công việc khác. Ví dụ, việc kinh doanh spa hay khu nghỉ dưỡng đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động và tôi cảm thấy đó là một việc làm vô cùng ý nghĩa.

Tôi không phải "đại gia" đâu, cái đó do mọi người nghĩ thôi chứ phải có cả ngàn tỉ mới là đại gia chứ. Với tôi, trong túi dù có 1 tỉ đồng hay 10 triệu đồng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình được thoải mái sử dụng đồng tiền của mình. Còn ví dụ mình có nhiều tiền nhưng phải sống ki bo thì mình cũng không cảm thấy thoải mái. Tôi nghĩ mình làm ra tiền, biết sử dụng nó để tạo ra giá trị cho bản thân, cho cộng đồng đó mới là điều tốt nhất và là mục đích cuộc sống của tôi".

Giữa showbiz nhiều thị phi, Vân Trang trở thành hình mẫu người phụ nữ hiện đại: Vừa gìn giữ hạnh phúc gia đình, vừa gặt hái thành công trong sự nghiệp, vừa kiến tạo không gian sống xanh mát gắn với thiên nhiên. Khu sinh thái miệt vườn rộng 5 hecta ở Tiền Giang không chỉ là tài sản đáng giá, mà còn là dấu ấn của một tuổi thơ được nữ diễn viên nâng niu và tiếp nối cho các con.