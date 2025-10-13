"Nữ diễn viên phim giờ vàng" khóc đến ngất xỉu khi chồng đại gia bị bắt

An Dĩ Hiên rơi vào cảnh ê chề sau khi chồng đại gia bị bắt và đi tù 13 năm cho 83 tội danh liên quan đến việc tội tổ chức đánh bạc trái phép, rửa tiền, cầm đầu đường dây tội phạm... Theo chia sẻ của bạn thân An Dĩ Hiên với tờ 163, mỹ nhân hàng đầu xứ Đài sống vô cùng khổ sổ, đau đớn sau khi chồng vướng vòng lao lý. Từ khi Trần Vinh Luyện bị cảnh sát tra còng vào tay, An Dĩ Hiên suy sụp, rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày. Cô mất ngủ trầm trọng, bỏ ăn bỏ uống. Nữ diễn viên thậm chí khóc nhiều đến mức ngất đi, tái phát bệnh tim và bị suy kiệt thể chất nghiêm trọng.

An Dĩ Hiên vốn có sức khỏe rất yếu vì bị bệnh tim bẩm sinh, lại từng trải qua 1 lần mất con do mang thai ngoài tử cung và 2 lần sinh nở khi cận kề 40 tuổi. Do đó, cú sốc chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện bị bắt là sự đả kích lớn, khiến tình trạng thể chất của minh tinh này rơi vào nguy hiểm.

An Dĩ Hiên từng đổ bệnh, khóc nhiều đến mức ngất đi sau khi chồng đại gia bị bắt

Việc Trần Vinh Luyện đi tù là đả kích lớn đối với minh tinh hàng đầu

Không chỉ vậy, An Dĩ Hiên còn gây lo lắng khi cắt đứt liên hệ với quản lý và nhiều đồng nghiệp, giam mình trong nhà lo lắng cho tương lai của mình và 2 con nhỏ trong 1 thời gian dài. Thời điểm chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên đi tù, 2 con còn chưa đầy 5 tuổi: con gái 3 tuổi, con trai 2 tuổi. Dù vô cùng đau lòng và buồn khổ, An Dĩ Hiên vẫn cố gắng vực dậy để lo cho gia đình, cố gắng làm tốt bổn phận của người mẹ. Bạn thân cũng khẳng định An Dĩ Hiên không liên quan gì đến các hoạt động làm ăn phi pháp của chồng.

Bạn bè khẳng định An Dĩ Hiên không hề liên đới gì đến các hoạt động kinh doanh phi pháp của chồng

An Dĩ Hiên kết hôn với Trần Vinh Luyện vào năm 2017. Trần Vinh Luyện là đại gia bất động sản, sòng bạc ở Macau (Trung Quốc), đồng thời là CEO của 1 công ty khá lớn. Với khối tài sản 1 tỷ USD (35 nghìn tỷ đồng), Trần Vinh Luyện cung phụng An Dĩ Hiên như bà hoàng. Tuy nhiên, cuộc sống giàu sang của An Dĩ Hiên bên chồng CEO chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 năm.

Ngày 29/1/2022 (tức ngày 27 Tết Âm lịch), cả showbiz Hoa ngữ chấn động trước thông tin Trần Vinh Luyện bị bắt. Theo cơ quan chức năng, tập đoàn Đức Tấn do Trần Vinh Luyện làm chủ đã có hành vi tổ chức, mời mọc đánh bạc bất hợp pháp trên nền tảng trực tuyến. Công ty này còn thiết lập các trang web và tài khoản điện tử, ăn chia lợi nhuận bất chính. Theo cáo buộc, tổng số tiền bất hợp pháp trong vụ điều tra lên tới 1,9 tỷ USD ( 48.355 tỷ đồng). Vụ án có dính líu đến "ông trùm sòng bạc Macau" được thông tin có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi chồng bị kết án 13 năm tù giam và được yêu cầu nộp phạt 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng), An Dĩ Hiên ôm 2 con nhỏ quay về quê nhà Đài Loan (Trung Quốc), cắt đứt liên hệ với gia đình chồng và con gái riêng của Trần Vinh Luyện. Để bảo vệ sự yên bình của mình và các con, cô cũng từ chối quay lại Macau (Trung Quốc) vào tù thăm nuôi chồng. Một người bạn tiết lộ cha mẹ minh tinh cấm tuyệt con gái đi gặp chồng. Gia đình và chính An Dĩ Hiên cũng lo lắng cô sẽ "bị giữ lại" vì các vấn đề pháp lý liên quan đến Trần Vinh Luyện.

An Dĩ Hiên từ bỏ người chồng tù tội của mình, cắt đứt liên hệ với nhà chồng và con riêng của Trần Vinh Luyện

3 năm kể từ khi cuộc hôn nhân hào môn tan tành, An Dĩ Hiên sa sút thấy rõ. Truyền thông xứ Đài từng nhiều lần chụp được hình ảnh nữ diễn viên ăn mặc xuề xòa, che chắn kín mít đi mua đồ ở cửa hàng giảm giá. Vào ngày 9/10, "team qua đường" đã bắt gặp An Dĩ Hiên đi ăn cùng gia đình tại Đài Loan (Trung Quốc). Cô có lần hiếm hoi để lộ mặt. Ngoại hình hiện tại của mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long Ký khiến công chúng sốc nặng.

Nữ diễn viên được cho biết gầy gò, cánh tay không còn chút thịt nào, như da bọc xương. Đặc biệt, diện mạo của An Dĩ Hiên già đi trông thấy, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và nước da vàng vọt. Gương mặt của cô sưng húp, làn da lão hóa chảy xệ như lâu ngày bỏ bê chăm sóc ngoại hình. Nhìn tình trạng của An Dĩ Hiên hiện tại, cư dân mạng không khỏi thương cảm cho số phận của "công chúa showbiz" đình đám. Bê bối phạm pháp của chồng, bệnh tật quấn thân, phải 1 mình chăm lo cho 2 con nhỏ cũng như việc liên đới đến món nợ 1,6 tỷ NDT (hơn 5.600 tỷ đồng) của Trần Vinh Luyện, khiến An Dĩ Hiên ngày càng héo mòn, tàn tạ.

Ở lần hiếm hoi lộ mặt sau khi chồng đại gia đi tù, An Dĩ Hiên lộ rõ dấu hiệu xuống sắc, già nua với gương mặt sưng phồng, làn da chảy xệ lão hóa và vàng vọt bất thường

Nguồn: Sina, 163