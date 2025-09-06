Nữ diễn viên ở nhà phố 100m2: Ly hôn năm 22 tuổi, 10 năm sau có 3 công ty, yêu bạn trai 9 năm không cưới

Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993, giành giải nhất cuộc thi Người đẹp Phụ nữ Thời đại 2011. Cô từng đóng các phim: Sức nặng tình thâm, Giông tố cuộc đời, Muôn mặt cuộc đời, Trại hoa đỏ, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Làm giàu với ma 1, 2...

Bên cạnh sự nghiệp, nữ diễn viên 9x còn gây chú ý bởi cuộc sống riêng tư với những ngã rẽ bất ngờ. Năm 19 tuổi, Diệp Bảo Ngọc kết hôn với diễn viên Thành Đạt (con trai nghệ sĩ Hai Nhất).

Cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm. Ly hôn ở tuổi 22, Diệp Bảo Ngọc nuôi con – bé Kid là con chung với chồng cũ. Đổ vỡ tình cảm khi tuổi đời mới đôi mươi nhưng Diệp Bảo Ngọc không hối hận. Ngay cả cuộc hôn nhân đó đã đổ vỡ thì cô cũng không nghĩ đó là cái kết tệ bởi cả hai đã có một quãng thời gian rất đẹp.

Hậu chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng trao đổi việc nuôi dạy con. Diệp Bảo Ngọc cho hay, mối quan hệ của cô với gia đình chồng cũ rất tốt. "Với tôi, bố Hai Nhất và mẹ Phương luôn là người thân, là bố mẹ. Suốt thời gian qua, tôi luôn giữ liên lạc, cập nhật tình hình sức khỏe của bố qua anh Đạt", nữ diễn viên nói trên tờ Dân Trí.

Diệp Bảo Ngọc kết hôn năm 19 tuổi, 22 tuổi ly hôn và đang làm mẹ đơn thân.

Hiện tại, Diệp Bảo Ngọc đã có bạn trai. Dù đã yêu nhau hơn 9 năm nhưng cô chưa một lần công khai danh tính, hình ảnh của anh lên mạng xã hội hay với công chúng. Theo Diệp Bảo Ngọc kể, thời điểm ly hôn, cô và bạn trai chỉ là bạn bè. Do quá buồn, cô thường tâm sự với anh, rồi đồng cảm và yêu nhau.

Chia sẻ về bạn trai trên tờ Vietnamnet, diễn viên sinh năm 1993 nói: "Anh ấm áp, bao dung và tử tế. Tôi không dễ động lòng bởi người đẹp trai, giàu có đâu! Anh ấy giỏi giang, biết quan tâm người khác. Cách anh ấy đối với tôi như người trong nhà, suy nghĩ cho tôi về tương lai, công việc, nuôi dạy con,... Lâu ngày, tôi ngưỡng mộ anh ấy".

Diệp Bảo Ngọc cho biết, hai người tâm đầu ý hợp đến mức có thể trò chuyện hàng giờ không chán. Dù đã quen nhau gần 10 năm nhưng cả hai đều không tính đến chuyện kết hôn hay làm đám cưới.

Nói về lý do không kết hôn, diễn viên Làm giàu với ma cho hay, cô xem đám cưới là hình thức chứ không phải do cuộc hôn nhân đầu tan vỡ. Nữ diễn viên cho biết, chính bạn trai là người đã hướng dẫn cô bước vào kinh doanh, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thương trường. Nhờ vậy mà cả hai không chỉ là người yêu mà còn là tri kỷ của nhau.

Nữ diễn viên đã có bạn trai hơn 9 năm qua nhưng không làm đám cưới.

Cô cùng con trai và người thân sống trong căn nhà phố 100 m2 đẹp như mơ

Không gian cực chill

Cùng với đầu óc nhạy bén, lại mát tay kinh doanh, Diệp Bảo Ngọc nhanh chóng làm chủ 3 công ty. Nữ diễn viên 9x cho biết, cô tự lập từ năm học lớp 11, không tiêu tiền của cha mẹ nên cũng không tiêu tiền của bạn trai dù anh là doanh nhân giàu có.

Nhiều năm nay, thu nhập chính của cô đến từ kinh doanh thay vì nghệ thuật. Cô hiện kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu, xây dựng thương hiệu, đầu tư vào một công ty phim và dự định đầu tư thêm một số start-up phù hợp.

Hiện tại, Diệp Bảo Ngọc đang sống cùng con trai và người thân trong căn nhà phố 100 m2 tại quận 7, TPHCM. Cô từng nhiều lần chia sẻ về không gian sống của mình lên trang cá nhân.

Diệp Bảo Ngọc hài lòng với cuộc sống hiện tại bởi cô tìm thấy sự bình yên, hạnh phúc bên bạn trai. Vì con trai đã lớn, nữ diễn viên cũng có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Khi rảnh rỗi, cô đi tập gym, chạy bộ hoặc boxing, học thêm ngoại ngữ như tiếng Trung Quốc, tiếng Anh.