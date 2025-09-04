Nam diễn viên 30 tuổi tuyên bố kiếm được 1.000 tỷ mới lấy vợ: “Tôi sợ đột quỵ lắm”

Phim “Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàng” đang nhận được sự yêu thích của khán giả với doanh thu hiện tại lên tới hơn 50 tỷ đồng. Là người đảm nhận một vai diễn quan trọng trong phim, Võ Tấn Phát nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý.

Trong buổi chia sẻ riêng với chúng tôi mới đây, khi được hỏi vui về chuyện bao giờ thì lấy vợ, Võ Tấn Phát tuyên bố thẳng: “Còn lâu lắm. Hiện tại, sự nghiệp đang có những bước phát triển tốt hơn. Gia tài trên 1.000 tỷ thì tôi mới tính chuyện lập gia đình”.

Sự thẳng thắn của nam nghệ sĩ 30 tuổi với 8 năm tuổi nghề đã khiến cuộc trò chuyện giữa chúng tôi thêm gần gũi với những tâm sự chân thành.

Võ Tấn Phát.

- Khi xem Làm giàu với ma phần 2, ai cũng nói diễn viên quá vất cả khi đóng phim này. Là người thủ vai Giang - một gã biến thái trong phim, Võ Tấn Phát thấy sao?

Dự án nào cũng có những khó khăn và cực khổ nhất định nhưng “Làm giàu với ma” phần 2 thì thực sự là quá cực, phân cảnh nào cũng vất vả hết.

Phim quay 44 ngày nên cũng đòi hỏi diễn viên phải có sức khỏe, nhất là nhiều phân cảnh dưới nước, vật lộn, đánh nhau mà trời thì nắng. An Giang thời điểm đó phải tầm 40 độ mà làm việc liên tục ngoài nắng như vậy, nên áp lực nhất chính là duy trì được sức khỏe.

Về cảnh quay thì phân cảnh tôi đánh nhau với Tuấn Trần trên cống là cực nhất. Đó là cảnh hành động. Thứ hai là cảnh rơi xuống nước. Tôi và Tuấn Trần ngâm mình dưới nước tới 4h sáng cho phân đoạn này.

Mỗi lần diễn là chúng tôi phải lấy hơi cho phổi đầy không khí rồi mới lặn xuống. Phổi căng khí thì cơ thể sẽ tự nổi lên mặt nước nên chúng tôi phải đeo tạ sắt xung quanh người. Mỗi người mấy kg sắt để người chìm xuống đáy thì mới diễn cảnh đó được.

Đã thế, không phải quay là được liền mà phải đúng nhịp với trận đấu kia. Trận đấu kia quá kịch tính nên xuống nước vẫn phải giằng co liên tục, rất mất sức. Cứ làm như vậy tới 4h sáng, về tôi bệnh 1 tuần vì bị nhiễm hàn, nhiễm lạnh. Tôi sợ đột quỵ lắm!

Nhưng tất cả đều xứng đáng vì sau khi xem xong phim, nhiều đồng nghiệp khán giả nhắn tin cho tôi bảo, sợ vai diễn của tôi quá. Trước giờ, mọi người chỉ thấy Võ Tấn Phát hài hước thôi còn nhân vật biến thái như này thì mọi người chưa có cơ hội thấy.

Vai của Võ Tấn Phát trong phim "Làm giàu với ma 2"

- Cả Diệp Bảo Ngọc, Tuấn Trần đều cãi nhau với đạo diễn vì phim quay quá cực khổ. Còn bạn?

Không. Mỗi cảnh, chúng tôi đều được xem lại tại chỗ, thấy chưa đã là chủ động xin quay lại. May mắn là tôi được làm việc với một ê-kíp chuyên nghiệp và giỏi nghề như chú Hoài Linh, anh Tuấn Trần, anh La Thành, Diệp Bảo Ngọc…

Khi diễn với những người có nghề thì tự diễn viên sẽ ý thức được mình phải đầu tư nghiêm túc cho vai diễn, làm sao để vai diễn tốt nhất, chứ không phải cái gì cũng trông chờ vào đạo diễn.

Gout của tôi lạ lắm, phải khổ, phải bầm dập mới thích

- Có cảnh nào Võ Tấn Phát đổ máu thật sự không?

Nhiều nhưng chỉ trầy xước sơ sơ thôi. Cảnh tôi diễn với cái thùng rác là ví dụ. Cảnh đó, tôi diễn sung quá nên bị đứt tay. Còn cảnh đánh nhau với Tuấn Trần, tôi chỉ trầy xước nhẹ thôi. Trước khi đóng cảnh đó, chúng tôi đã được tập luyện bài đánh với đạo diễn hành động lại có dụng cụ hỗ trợ nữa.

- Võ Tấn Phát nghĩ gì về đạo diễn Trung Lùn?

Anh Trung là người rất cầu toàn. Anh ấy bị OCD trong nghệ thuật. Anh Trung kỹ tới mức từng tấm thiệp mời cũng kiểm tra. Mọi người bảo, anh chừa sức tập trung vào công việc đạo diễn của mình đi, chuyện đó có bộ phận phụ trách rồi. Anh lo nhiều quá, anh mệt thôi.

Võ Tấn Phát đang tận hưởng tuổi 30 với sự nghiệp thăng hoa, tài chính vững vàng.

Nhưng tính anh ấy là phải kiểm soát được mọi thứ. Với tính cách đó, chúng tôi rất an tâm rằng khi anh ấy bắt tay làm gì đó thì ít nhất tác phẩm phải chỉn chu, hay hay không chưa biết nhưng chắc chắn có cái để coi.

Nếu có phần 3 mà tôi được mời đồng hành thì chắc chắn tôi sẽ tham gia tiếp. Cái gout của tôi lạ lắm, phải khổ, phải bầm dập mới thích. Còn vai đẹp đẹp nhàn nhạt, ăn sung mặc sướng thì tôi lại không thích lắm. Anh Trung càng hành tôi càng thích.

- Cảm ơn Võ Tấn Phát đã chia sẻ!