Nghệ sĩ hơn 10 năm cùng con chữa bệnh, tỉ lệ cứu 0,01%: Là Thạc sĩ, từng ứng cử Hội đồng Nhân dân TP.HCM

NSƯT Hạnh Thúy (tên đầy đủ Ngô Phạm Hạnh Thúy) sinh năm 1976 tại Bến Tre. Chị được biết đến là một diễn viên, nhà biên kịch, đạo diễn sân khấu và giáo viên thỉnh giảng tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM.

Theo báo Vietnamnet đưa tin, gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Hạnh Thúy có gia tài đồ sộ với hơn 100 vai diễn khi hóa thân được nhiều thể loại vai: lão, hài, chính kịch và các nhân vật tính cách khác nhau ở đủ lứa tuổi.

Trong vai trò diễn viên, Hạnh Thúy gây ấn tượng với các dự án: Ai xuôi vạn lý, Mùi ngò gai, Cái bóng bên chồng, Linh lan trắng, Dù gió có thổi, Nữ bác sĩ, Hai gia đình, Mua láng giềng gần, Cây táo nở hoa, Tết ở làng địa ngục, Tro tàn rực rỡ, Vong nhi, Cám...

Ở vai trò biên kịch và đạo diễn, Hạnh Thúy để lại dấu ấn với “Dòng nhớ”, giành 7 giải thưởng trong đó có giải: Đạo diễn xuất sắc, giải Bạc tác phẩm sân khấu 2009.

NSƯT Hạnh Thúy.

Hạnh Thúy từng đoạt nhiều giải thưởng như: Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tại Liên hoan phim Việt Nam 2007. Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Cánh Diều Vàng 2023 cho vai Loan phim Tro tàn rực rỡ.

Năm 2015, chị nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Hạnh Thúy còn được trao Huân chương Lao động vì sự nghiệp Văn hóa Thể thao & Du lịch.

Hạnh Thúy dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật nước nhà. Năm 2021, chị từng tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM tại đơn vị bầu cử TP. Thủ Đức.

Đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp nhưng Hạnh Thúy chưa bao giờ ngừng học tập và trau dồi chuyên môn. Hồi tháng 6 năm nay, chị tốt nghiệp lớp Thạc sĩ Nghệ thuật cùng khóa với NSND Trịnh Kim Chi và Hoàng Mập.

Hạnh Thúy là Thạc sĩ Nghệ thuật, chị từng tham gia ứng Hội đồng nhân dân TPHCM năm 2021.

Về đời tư, nữ NSƯT kết hôn với nhà điêu khắc Phan Nhất Phương và có hai con gái: Phan Thúy Anh (sinh năm 2006, tên thân mật là Xí Muội) và Phan Tuệ Anh (sinh năm 2013, tên ở nhà là Đậu Rồng).

Hành trình làm mẹ của NSƯT Hạnh Thúy khá nhiều thử thách khi mà con gái đầu lòng mắc bệnh bẩm sinh mà khả năng cứu chữa chỉ 0,01%. Năm 2006, khi mang thai bé Thúy Anh (tên thân mật Xí Muội), Hạnh Thúy mắc Rubella. Dù bác sĩ cảnh báo em bé có nguy cơ dị tật nhưng chị vẫn giữ bình tĩnh.

Đến khi con chào đời, kết quả chẩn đoán khiến Hạnh Thúy gần như suy sụp: Tai phải điếc độ 4, tai trái điếc sâu, tỷ lệ cứu chữa chỉ 0,01%. Trường hợp của bé không thể dùng máy trợ thính thông thường, giải pháp duy nhất là phẫu thuật cấy ốc tai điện tử với chi phí khổng lồ.

Trên trang cá nhân, Hạnh Thúy từng chia sẻ về câu chuyện này, về hành trình hơn 10 năm đồng hành cùng con để lấy lại thính lực.

“Đây là điều hệ trọng nhất mẹ giữ kín cho mẹ con mình, có thể coi nó như một nỗi buồn lớn nhất cuộc đời mình. Đây là lần đầu tiên mẹ nói với mọi người, con là một đứa bé sinh ra bị khiếm khuyết về chức năng nghe mà con tự gọi mình là điếc”, NSƯT Hạnh Thúy viết.

Hạnh Thúy và 2 con.

Con gái lớn của chị - Xí Muội giờ là sinh viên đại học, có thể sử dụng nhiều ngoại ngữ và tham gia các hoạt động nghệ thuật như đàn violin, bơi lội, cầu lông.

Bằng tình yêu và sự kiên cường, vợ chồng cô đã chạy vạy khắp nơi để xoay đủ 150 triệu đồng mua máy trợ thính cho con – số tiền lúc ấy như cả gia tài.

18 tháng, Xí Muội bắt đầu đeo máy. Đến 25 tháng, cô bé cất tiếng gọi “ba” – khoảnh khắc khiến cả gia đình vỡ òa. 32 tháng, Xí Muội mới nói thêm từ mới. 5 tuổi vẫn chỉ nói được 4,5 từ nhưng cũng không tròn vành rõ chữ.

“Có những từ mẹ con mình đã mất đến 7 tháng để con nói chính xác... Thời gian đó, nhờ nhiều người thương con, chơi cùng con, nói với con nên càng ngày con càng nói tốt hơn", Hạnh Thúy kể.

Cứ như thế: “Chúng tôi đã đồng hành cùng con hơn 10 năm. Giây phút con nghe được những âm thanh đầu tiên trong đời là hạnh phúc không gì so sánh được”, nữ nghệ sĩ xúc động bày tỏ.

Hiện tại, Xí Muội đã 19 tuổi, là sinh viên đại học, có thể sử dụng nhiều ngoại ngữ và tham gia các hoạt động nghệ thuật như đàn violin, bơi lội, cầu lông. Với Hạnh Thúy, đó là minh chứng cho nghị lực không đầu hàng số phận.

Với công chúng, Hạnh Thúy là NSƯT. Với gia đình, chị là “bà mẹ siêu nhân”. Đáng nể hơn, Hạnh Thúy còn rất giỏi kiếm tiền. Tờ Trí Thức Trẻ đưa tin, Hạnh Thúy được xem là đại gia bất động sản ngầm khi sở hữu 3 miếng đất ở Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn chưa kể đất ở quê nhà Bến Tre.

Mới đây, chia sẻ trên báo Dân Trí, Hạnh Thúy cho biết, sau khi cha qua đời, chị bán hết mấy miếng đất để dồn tiền mua 1 căn nhà.

“Sau khi ba mất, tôi mới nhận ra giàu đến mấy cũng không để làm gì. Khi còn sống, ba tôi là người trông coi những mảnh vườn. Ba mất, cây cối không ai chăm, hoa quả chín rụng không ai hái. Nên tôi kêu bán hết mấy miếng đất, mua một căn nhà để sinh sống thôi”, Hạnh Thúy nói trên tờ Dân Trí.