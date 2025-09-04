Nam ca sĩ bị bạn mời uống nước chứa chất cấm: Tuổi 50 hôn nhân viên mãn bên vợ là học trò, kém 12 tuổi

Phan Đinh Tùng sinh năm 1975, là cựu thành viên nhóm nhạc MTV. Anh được khán giả yêu nhạc nhớ tới với những ca khúc: Anh Còn Nợ Em, Dấu Tình Sầu, Khúc Hát Mừng Sinh Nhật, Bởi Vì Anh Yêu Em, Ngôi Sao Lẻ Loi, Tình Yêu Diệu Kỳ, Cạm Bẫy Tình Yêu…

Đam mê âm nhạc và âm nhạc cũng đem lại cho Phan Đinh Tùng khối tài sản nhiều người mơ ước. Bài Khúc Hát Mừng Sinh Nhật của nam ca sĩ đã đạt hơn 293 triệu lượt xem và view vẫn đang tăng đều đặn.

Đầu tháng 6 năm ngoái, trang Social Blade (chuyên trang thống kê độc lập) cho rằng, kênh YouTube của Phan Đinh Tùng có doanh thu từ 779 USD (19 triệu đồng) đến 12.500 USD (320 triệu đồng) một tháng. Tính theo năm, con số sẽ rơi vào khoảng 9.300 USD (240 triệu đồng) đến 149.600 USD (3,8 tỷ đồng).

Ca sĩ Phan Đinh Tùng.

Tờ Dân Trí sau đó đăng tin, phân tích về tài sản của nam ca sĩ. Theo đó, 1 triệu lượt xem, chủ nhân ca khúc nhận từ 4-6 triệu đồng chưa trừ thuế thu nhập cá nhân và một số khoản phí.

Như vậy, với 293 triệu lượt xem, khoản thu nhập mà Phan Đinh Tùng nhận được từ MV Khúc Hát Mừng Sinh Nhật lên đến hàng tỷ đồng. Có tin đồn, nhờ bài hát này, Phan Đinh Tùng đã thu về con số khoảng 8 tỷ đồng nhưng khi được hỏi về doanh thu của ca khúc này, nam ca sĩ từ chối tiết lộ.

Giọng ca sinh năm 1975 nói trên tờ Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam: "Chắc chắn là không đến 8 tỷ, chắc chắn không có chuyện đó. Bản thân tôi cũng không để ý về nguồn doanh thu đó. Người ta thường nói chuyện về tài chính, thu nhập và lương là chuyện cá nhân và riêng tư. Chắc chắn sẽ không ai công bố về chuyện đó đâu (cười)".

Sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tên tuổi của Phan Đinh Tùng lại một lần nữa tỏa sáng. Gần đây, trong buổi họp báo ra mắt MV “Thiên la địa võng”, nam ca sĩ cũng thu hút sự chú ý khi tiết lộ anh từng bị 1 người bạn mời uống nước cam nhưng không hề biết trong đó có chất cấm.

“Khi đi lưu diễn, một người bạn mời tôi ly nước cam, trong đó có chất cấm mà tôi không biết. Tôi uống vô và sau đó, cảm thấy khác biệt, người mình lạnh dần, có một số trạng thái khác. Dù mình cố tránh, cố giữ như thế nào thì đâu đó, mình cũng có thể không đề phòng được”, nam ca sĩ kể. Chia sẻ này của Phan Đình Tùng khiến nhiều người bất ngờ và nhận ra công việc nghệ thuật quá nhiều cạm bẫy.

Bên cạnh sự nghiệp, Phan Đinh Tùng còn có cuộc hôn nhân viên mãn với diễn viên Thái Ngọc Bích, kém anh 12 tuổi và cũng là học trò của nam ca sĩ sinh năm 1975.

Phan Đinh Tùng và vợ.

Năm 2012, Phan Đinh Tùng kết hôn với diễn viên Thái Ngọc Bích. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, bà xã của nam ca sĩ cho biết, cô từng áp lực khi từ học trò trở thành người bạn đời của Phan Đinh Tùng.

Hiện cặp đôi đã có 2 con, một trai, một gái. Sau kết hôn, bà xã của Phan Đinh Tùng gần như khép lại sự nghiệp để tập trung chăm lo cho 2 con nhỏ. Không chỉ là hậu phương vững chắc cho chồng ở vai trò chăm sóc gia đình, con cái để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp, bà xã của Phan Đinh Tùng còn hết lòng ủng hộ chồng trên con đường âm nhạc.

Nói về cuộc sống hôn nhân của mình, vợ nam ca sĩ khẳng định, điều quan trọng nhất là cô và chồng luôn nghĩ về tương lai, tin tưởng và nhường nhịn nhau.

"Cho dù cuộc sống hôn nhân lúc thăng, lúc trầm nhưng hai vợ chồng tôi vẫn luôn nhìn về một hướng. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng, quan trọng nhất vẫn là lắng nghe và thấu hiểu nhau.

Chúng tôi nhìn nhận thiếu sót của đối phương để đồng cảm và theo thời gian, 2 cá tính khác biệt sẽ trở nên hài hòa, đồng điệu. Khi chồng nóng vợ phải nguội và ngược lại", vợ nam ca sĩ nói.