Nữ diễn viên nổi tiếng vừa qua đời đột ngột vì hen suyễn sáng nay 14/8

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên đình đám này đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ.

Sáng 14/8, tờ Pagesix đưa tin, sao nhí 1 thời người Mỹ Christy Knowings vừa qua đời đột ngột sau 1 cơn hen suyễn nghiêm trọng dẫn đến tình trạng tổn thương não bộ. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1980 đã phải nhập viện vào hôm thứ 6 tuần trước (theo giờ địa phương) sau khi lên cơn hen và phải duy trì sự sống bằng máy thở. Tới nay, gia đình mới quyết định rút ống thở sau khi nhận thấy tình hình sức khỏe của cô không thể chuyển biến tích cực. Christy Knowings trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 46.

Trước khi qua đời, Christy Knowings không hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, cô chia sẻ 1 vài hình ảnh chụp chung với người hâm mộ của series hài All That. Gần đây nhất, nữ ngôi sao đã xuất hiện trên trang bìa số tháng 6-7 của tạp chí Black Beat.

Christy Knowings qua đời đột ngột sau khi lên cơn hen. Nguồn: Pagesix

Thông tin Christy Knowings đột ngột qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp và công chúng. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1980 từ lâu đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng tính cách tích cực, luôn mang đến năng lượng tươi sáng cho mọi người xung quanh.

Nam tài tử Kenan Thompson đã không giấu nổi sự bàng hoàng khi nhận được tin dữ về Christy Knowings: “Trời ơi, tin tức này thực sự quá sốc và khiến tôi cảm thấy đau đớn. Hãy yên nghỉ nhé Christy. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được sẽ có ngày này xảy ra. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc cùng tình yêu thương đến với gia đình cô ấy. Christy sống rất chân thật và là 1 trong những người hài hước nhất tôi từng gặp. Tôi sẽ rất nhớ cô ấy”.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi đau xót trước sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ tài năng. Đồng thời, khán giả cũng để lại nhiều bài đăng tưởng niệm cố diễn viên trên các diễn đàn trực tuyến trong buổi sáng 14/8.

Sự ra đi đột ngột của Christy Knowings đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp và người hâm mộ. Ảnh: People

Christy trở nên nổi tiếng sau khi liên tục góp mặt trong series hài ăn khách All That suốt giai đoạn từ năm 1997 - 2000 bên cạnh Amanda Bynes, Nick Cannon, Kenan Thompson cùng nhiều gương mặt khác.

Cô đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau trong series hài này, bao gồm Jessica và Penny Lane, qua đó từng bước tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng.

Bên cạnh diễn xuất, Christy còn lấn sân ca hát bằng việc phát hành nhạc phẩm mang tên To the World hồi năm 2020 và nhận về không ít lời khen ngợi từ khán giả yêu nhạc.

Christy là nữ nghệ sĩ đa năng, vừa tham gia diễn xuất vừa cầm mic hát. Ảnh: Pagesix

Còn nhớ cách đây ít tháng, công chúng cũng từng phải đón nhận tin dữ về 1 ngôi sao nhí khác của series hài All That. Theo đó vào tháng 1 năm nay, tờ Pagesix đưa tin, nữ diễn viên Kianna Underwood (34 tuổi) đã đột ngột qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vụ tai nạn xảy ra ở khu phố Brownsville thuộc quận Brooklyn, thành phố New York. Theo nguồn tin, 1 chiếc ô tô đang di chuyển về hướng tây đã đâm trúng Kianna Underwood. Cú va chạm mạnh đã gây ra những chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu và trên cơ thể của nữ diễn viên sinh năm 1992.

Xe cứu thương nhanh chóng được huy động đến nơi xảy ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, nữ diễn viên đoản mệnh sau đó được xác nhận đã tử vong ngay tại hiện trường. Đối tượng gây ra vụ tai nạn kinh hoàng đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường, khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.