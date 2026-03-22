Nữ diễn viên nổi tiếng từng từ chối lời mời ăn tối trị giá gần 4 tỷ đồng và câu chuyện phía sau gây bất ngờ

Nữ diễn viên Thư Kỳ. Ảnh: NXS.

Theo Sohu đưa tin, vào thời điểm Thư Kỳ vừa bước chân vào điện ảnh và nhanh chóng nổi tiếng, cô đã trở thành tâm điểm săn đón của nhiều người trong giới thượng lưu. Thậm chí, có người sẵn sàng chi số tiền 1 triệu NDT (gần 4 tỷ đồng) chỉ để đổi lấy một bữa tối cùng nữ diễn viên. Tuy nhiên, với vai trò vừa là đạo diễn vừa là người quản lý, Vương Tinh đã thẳng thắn từ chối toàn bộ những lời đề nghị này.

Quyết định của ông khi đó không đơn thuần là từ chối một lời mời, mà còn là cách bảo vệ một nghệ sĩ trẻ trước những cám dỗ và rủi ro tiềm ẩn. Vương Tinh cho biết mục tiêu lớn nhất là giúp Thư Kỳ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, tránh bị cuốn vào các mối quan hệ phức tạp không cần thiết.

Visual xinh đẹp của Thư Kỳ luôn nhận được sự quan tâm từ phía khán giả. Ảnh: Weibo.

Theo truyền thông, câu chuyện này không chỉ là việc "từ chối bữa tiệc đắt đỏ", mà còn hé lộ một góc của môi trường giải trí thời đó. Khi một nữ minh tinh nổi tiếng nhanh chóng, việc nhận được những lời mời tương tự không phải hiếm, và thái độ của quản lý hay công ty có thể ảnh hưởng lớn đến con đường phát triển của nghệ sĩ.

Việc Vương Tinh từ chối được xem như một hành động "bảo vệ mạnh mẽ", giúp Thư Kỳ tránh rủi ro và tập trung xây dựng sự nghiệp.

Thời điểm ấy, Thư Kỳ gây chú ý với vẻ đẹp khác biệt. Chính điều này giúp cô nhanh chóng tạo dấu ấn riêng, nhưng cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều khán giả khi nghe câu chuyện đã ủng hộ hành động của Vương Tinh. Nam đạo diễn được khen là người "có nguyên tắc", "có trách nhiệm". Một số ý kiến cho rằng, việc Thư Kỳ sau này trở thành diễn viên thực lực, giành giải ảnh Hậu, phần nào nhờ được bảo vệ từ sớm.

Với Thư Kỳ, những quyết định ở giai đoạn đầu có thể đã góp phần định hình nên một sự nghiệp bền vững. Và giữa vô số cơ hội lẫn thử thách, chính việc lựa chọn đúng hướng đi đã giúp cô trở thành biểu tượng khó thay thế của điện ảnh Hoa ngữ.