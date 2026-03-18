Cuộc sống của nam thần đình đám một thời và vợ đại gia U50 trong cơ ngơi hoành tráng ở TP.HCM

Từng được xem là một trong những nam thần điển trai bậc nhất làng giải trí Việt, Bình Minh không chỉ ghi dấu ấn trên sàn diễn thời trang, mà còn thành công trong vai trò diễn viên, MC.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh bất ngờ tạm rút khỏi showbiz, lựa chọn cuộc sống kín tiếng bên gia đình và tập trung vào kinh doanh. Sau hơn một thập kỷ, cuộc sống của nam nghệ sĩ và người vợ doanh nhân vẫn khiến nhiều người tò mò.

Từ "nam thần" showbiz đến quyết định rời ánh hào quang

Sinh năm 1981 tại Lạng Sơn, Bình Minh xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi nhờ ngoại hình nổi bật và chiều cao lý tưởng. Anh bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ đầu những năm 2000 và giành giải Siêu mẫu Ấn tượng tại cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á năm 2002.

Không dừng lại ở lĩnh vực thời trang, Bình Minh còn lấn sân sang điện ảnh và truyền hình. Với gương mặt điển trai, phong thái lịch lãm, anh nhanh chóng trở thành cái tên đắt show, góp mặt trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng.

Trong suốt những năm 2000–2010, hình ảnh của Bình Minh gần như phủ sóng từ sàn catwalk đến màn ảnh nhỏ, trở thành biểu tượng nam tính lý tưởng trong mắt nhiều khán giả.

Thời kỳ đỉnh cao, cái tên Bình Minh thậm chí còn được dùng như một "thước đo" cho vẻ đẹp nam giới. Nhiều người từng ví von "đẹp trai như siêu mẫu Bình Minh" để ca ngợi ngoại hình của ai đó.

Tuy nhiên, sau ánh hào quang, nam nghệ sĩ lại chọn một hướng đi khác. Khoảng năm 2021, anh bất ngờ thông báo tạm dừng các hoạt động nghệ thuật, từ diễn xuất đến dẫn chương trình. Quyết định này khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng với Bình Minh, đó là bước ngoặt cần thiết để anh tập trung vào kinh doanh và cuộc sống cá nhân.

Ở tuổi trung niên, Bình Minh không còn quá bận tâm đến việc giữ gìn ngoại hình như trước. Anh thẳng thắn chia sẻ rằng mình ít hoạt động showbiz, nên cũng không quá khắt khe với hình ảnh, thay vào đó ưu tiên sự thoải mái và niềm vui bên gia đình.

Hôn nhân với vợ đại gia và cuộc sống trong biệt thự sang trọng

Năm 2008, Bình Minh kết hôn với Anh Thơ, một nữ doanh nhân thành đạt. Anh Thơ sinh năm 1977, hơn Bình Minh 4 tuổi. Thời điểm công khai mối quan hệ, cả hai từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều, từ sự chênh lệch tuổi tác đến sự khác biệt về ngoại hình và gia thế.

Thậm chí, có thời điểm dư luận cho rằng Bình Minh kết hôn vì điều kiện kinh tế của vợ. Tuy nhiên, theo thời gian, cặp đôi đã chứng minh tình cảm bền chặt bằng cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ, cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió.

Bình Minh từng chia sẻ, anh bị thu hút bởi sự thông minh, khéo léo và bản lĩnh của bà xã. Ngược lại, doanh nhân Anh Thơ đánh giá chồng là người đàn ông trách nhiệm, ít nói lời hoa mỹ nhưng luôn thể hiện tình cảm qua hành động.

Hiện tại, cặp đôi có hai con gái, đều sở hữu chiều cao nổi bật và được nhận xét có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao. Gia đình Bình Minh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp, hạnh phúc.

Sau khi rời showbiz, Bình Minh chuyển hướng sang kinh doanh và đảm nhận vai trò lãnh đạo trong một công ty về lĩnh vực thể thao. Cuộc sống của anh được đánh giá là giàu có, ổn định và kín tiếng hơn trước.

Gia đình nam diễn viên hiện sinh sống trong một cơ ngơi hoành tráng tại TP.HCM. Dù không phô trương quá nhiều trên truyền thông, nhưng qua những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, có thể thấy không gian sống của anh là một biệt thự bề thế, sang trọng, hiện đại. Đây được xem là thành quả sau nhiều năm nỗ lực của cả hai vợ chồng nam nghệ sĩ.

Khi không bận công việc, thường ngày, Bình Minh có sở thích chơi golf. Anh dành nhiều thời gian cho môn thể thao này. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn có một sở thích khá đặc biệt. Theo chia sẻ của Anh Thơ, chồng cô thích quét nhà, lau nhà và luôn hào hứng với việc dọn dẹp không gian sống.

Có thể nói, ở tuổi 45, dù ngoại hình không còn phong độ như thời hoàng kim, Bình Minh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự viên mãn, sung túc trong cuộc sống.