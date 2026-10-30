Nữ diễn viên Mùi ngò gai bắt đầu lại từ con số 0 ở tuổi 44

"Bắt đầu lại từ con số 0, Hiền có chút hồi hộp" – Kim Hiền nói.

Mới đây, diễn viên Kim Hiền đã chia sẻ đôi lời về công việc hiện tại và việc bắt đầu lại từ con số 0 ở tuổi 44. Cô tâm sự: "Bắt đầu lại từ con số 0, Hiền cũng có chút hồi hộp, nhưng niềm vui được học điều mới khiến mình muốn thử.

Kim Hiền

Làm người mới trên YouTube, Hiền vừa học vừa làm, tập kể những câu chuyện đời thường theo cách riêng của mình. Nói vui là tập làm YouTuber, nhưng từng thước phim đều được Hiền dành nhiều thời gian và tình cảm.

Mời cả nhà ghé xem và cùng Hiền đi những bước đầu tiên này nhen. Nếu yêu thích, một like và một lượt subscribe của cả nhà sẽ là lời động viên để Hiền tiếp tục chia sẻ".

Rất nhiều khán giả, bạn bè và đồng nghiệp đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Kim Hiền trong công việc mới.

Kim Hiền sinh năm 1982 tại TP.HCM. Cô từng là gương mặt vàng của màn ảnh Việt, là cái tên bảo chứng cho hầu hết các phim truyền hình.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi vào vai Hoàng Mai đố kỵ nhưng đầy cá tính trong phim Mùi ngò gai. Cô càng khẳng định tên tuổi khi tham gia các bộ phim ăn khách khác như Dốc tình, Hương phù sa, Gia đình phép thuật, Thiên mệnh anh hùng...

Tuy nhiên, vào năm 2015, sau khi gặt hái giải thưởng Cánh diều vàng nhờ phim Mỹ nhân, Kim Hiền quyết định sang Mỹ định cư. Từ đó, cô dần rút khỏi các hoạt động giải trí trong nước để chăm sóc con cái và phát triển công việc kinh doanh riêng.

Ở tuổi 44, Kim Hiền lựa chọn lối sống bình yên, kín tiếng và không thích ồn ào đời tư. Cô được nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng săn chắc nhờ tập luyện chăm chỉ. Nữ diễn viên cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh mộc mạc đời thường.

Thời gian gần đây, Kim Hiền trở lại với khán giả qua vai trò mới, là một Youtuber chuyên quay Vlog về cuộc sống thường nhật của mình.