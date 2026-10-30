HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ diễn viên Mùi ngò gai bắt đầu lại từ con số 0 ở tuổi 44

Tùng Ninh
|

"Bắt đầu lại từ con số 0, Hiền có chút hồi hộp" – Kim Hiền nói.

Mới đây, diễn viên Kim Hiền đã chia sẻ đôi lời về công việc hiện tại và việc bắt đầu lại từ con số 0 ở tuổi 44. Cô tâm sự: "Bắt đầu lại từ con số 0, Hiền cũng có chút hồi hộp, nhưng niềm vui được học điều mới khiến mình muốn thử.

Kim Hiền bắt đầu lại từ con số 0 ở tuổi 44 và trở thành YouTuber mới - Ảnh 1.

Kim Hiền

Làm người mới trên YouTube, Hiền vừa học vừa làm, tập kể những câu chuyện đời thường theo cách riêng của mình. Nói vui là tập làm YouTuber, nhưng từng thước phim đều được Hiền dành nhiều thời gian và tình cảm.

Mời cả nhà ghé xem và cùng Hiền đi những bước đầu tiên này nhen. Nếu yêu thích, một like và một lượt subscribe của cả nhà sẽ là lời động viên để Hiền tiếp tục chia sẻ".

Rất nhiều khán giả, bạn bè và đồng nghiệp đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Kim Hiền trong công việc mới.

Kim Hiền sinh năm 1982 tại TP.HCM. Cô từng là gương mặt vàng của màn ảnh Việt, là cái tên bảo chứng cho hầu hết các phim truyền hình.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi vào vai Hoàng Mai đố kỵ nhưng đầy cá tính trong phim Mùi ngò gai. Cô càng khẳng định tên tuổi khi tham gia các bộ phim ăn khách khác như Dốc tình, Hương phù sa, Gia đình phép thuật, Thiên mệnh anh hùng...

Tuy nhiên, vào năm 2015, sau khi gặt hái giải thưởng Cánh diều vàng nhờ phim Mỹ nhân, Kim Hiền quyết định sang Mỹ định cư. Từ đó, cô dần rút khỏi các hoạt động giải trí trong nước để chăm sóc con cái và phát triển công việc kinh doanh riêng.

Kim Hiền bắt đầu lại từ con số 0 ở tuổi 44 và trở thành YouTuber mới - Ảnh 2.

Ở tuổi 44, Kim Hiền lựa chọn lối sống bình yên, kín tiếng và không thích ồn ào đời tư. Cô được nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng săn chắc nhờ tập luyện chăm chỉ. Nữ diễn viên cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh mộc mạc đời thường.

Thời gian gần đây, Kim Hiền trở lại với khán giả qua vai trò mới, là một Youtuber chuyên quay Vlog về cuộc sống thường nhật của mình.

Nữ NSƯT U50 đình đám bỏ nghề hát vì bị đề nghị khiếm nhã
Tags

Kim Hiền

Mùi ngò gai

youtuber

vlog

phim truyền hình

Mỹ

nghệ sĩ miền nam

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

01:48
BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

01:22
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại