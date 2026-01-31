Nữ diễn viên lấy chồng trẻ kém 3 tuổi, nói thẳng cách ứng xử với mẹ chồng

Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ - diễn viên Phương Trinh Jolie. Mở đầu chương trình, MC Phương Uyên giới thiệu câu chuyện đầu tiên được gửi về từ một nữ khán giả.

Phương Trinh Jolie

Đó là chị M, có cha ngoài 70 tuổi, thời gian gần đây tính khí trở nên thất thường. Trong gia đình, các con thường quan tâm đến mẹ nhiều hơn vì mẹ yếu, thường xuyên đau bệnh. Khi đi đâu, anh em đều đưa đón mẹ, còn cha vì vẫn còn khỏe nên tự đi lại được.

Tuy nhiên, chính sự khác biệt này lại khiến người cha chạnh lòng. Điều này khiến nữ khán giả cảm thấy rất áp lực, không biết phải chiều cha như thế nào.

Phương Trinh Jolie chia sẻ: "Tôi thực sự đồng cảm sâu sắc. Bản thân tôi từng gặp trường hợp tương tự với bà của mình trong gia đình.

Người lớn tuổi rất nhạy cảm, để ý từng chút. Khi họ già đi, họ cảm thấy mình không còn giá trị trong gia đình, trở thành phần dư thừa. Mình thấy họ vừa đáng thương, vừa đáng yêu nên việc làm cho ba mẹ vui là điều mình nên làm.

Theo tôi, hãy giúp người lớn tuổi tiêu hao năng lượng bằng cách tổ chức những buổi sinh hoạt gia đình, cho ông bà tham gia các nhóm cộng đồng, sinh hoạt với người cùng lứa tuổi".

Tiếp tục chương trình là câu chuyện của khán giả thứ hai. Chị H kể rằng, trước khi cưới, chị nhận thấy mẹ chồng là người dễ gần, quan tâm và thương chị như con ruột. Mẹ chăm lo từng bữa ăn, rủ chị đi sắm vàng, mua cho chị trang sức đeo cho vui. Vì vậy, chị quyết định sống chung với mẹ chồng.

Thời gian đầu, cuộc sống chung khá hòa hợp. Hai mẹ con cùng tập thể dục, xem phim, trò chuyện. Tuy nhiên, sự quan tâm quá mức dần khiến chị cảm thấy khó chịu. Có lúc vợ chồng chị đang nghỉ ngơi, mẹ chồng bất ngờ bước vào phòng. Đi làm về mệt, mẹ lại mang chè vào tận phòng ép ăn, khiến chị bức bối nhưng không dám nói.

Phương Trinh Jolie nói thẳng: "Bạn rất may mắn khi có mẹ chồng như vậy. Khi bạn có con rồi, bạn sẽ hiểu vì sao mẹ lại quan tâm nhiều như thế. Hãy ngồi lại tâm sự để mẹ hiểu.

Tôi và chồng Lý Bình luôn tự phân công nhau giải quyết những chuyện khó xử trong gia đình, nhất là đối với mẹ chồng tôi, mỗi người phụ trách một chuyện khác nhau nhưng trên tinh thần thẳng thắn để hiểu nhau hơn.

Người già cũng giống như trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ cần được yêu thương trong vòng tay gia đình thì người già cũng vậy. Hãy yêu thương ba mẹ khi còn có thể".