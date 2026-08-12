Nữ diễn viên hạng A bị chồng bác sĩ "đá" sau 3 năm cưới

Tình cảnh của 1 nữ diễn viên nổi tiếng hậu ly hôn đã khiến cho người hâm mộ không khỏi xót xa.

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ đình đám Hàn Quốc Lee Ji Hyun (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry) xinh đẹp, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng lại vô cùng lận đận đường tình duyên. Cô từng trải qua 2 đời chồng. Đáng chú ý, ở cuộc hôn nhân thứ 2, Lee Ji Hyun đã bị 1 bác sĩ “đá” sau 3 năm cưới.

Tới sáng 12/8, tờ TVReport đưa tin, Lee Ji Hyun vừa xuất hiện trên chương trình Sky Blue Scent (kênh CGN) và lần đầu tiết lộ về khoảng thời gian khốn đốn của mình sau khi ly hôn lần 2. Trước ống kính, người đẹp họ Lee xót xa bày tỏ: “Sau khi ly hôn lần 2, tôi nghĩ mình đã ở trong giai đoạn mà sức khỏe lâm vào tình trạng tồi tệ, đáng báo động nhất. Trong hoàn cảnh bế tắc đó, tôi đã cùng lúc mắc phải chứng rối loạn hoảng sợ và bệnh lao. Cuộc sống hàng ngày của tôi khi đó đã hoàn toàn sụp đổ. Thuốc điều trị đã khiến cả thể xác và tinh thần tôi trở nên suy kiệt, đến mức tôi không thể bước nổi 1 bước ra khỏi giường. Cuối cùng, do phải uống thuốc lao liều cao và vật lộn với chứng rối loạn hoảng sợ, tôi đã phải dừng toàn bộ các hoạt động bên ngoài trong khoảng 1 năm và chỉ ở yên trong nhà suốt khoảng thời gian đen tối đó”.

Lee Ji Hyun từng vật lộn với khoảng thời gian tăm tối hậu ly hôn bác sĩ. Ảnh: Naver

Còn nhớ hồi năm 2013, Lee Ji Hyun làm đám cưới với ông xã ngoài ngành nhưng đã ly hôn sau đó 3 năm. Cặp đôi có với nhau 2 con gồm 1 trai, 1 gái trong thời gian chung sống. Tới tháng 9 năm 2017, cô tái hôn với bác sĩ nhãn khoa song cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được 3 năm. Hiện người đẹp họ Lee làm mẹ đơn thân, 1 mình chăm sóc 2 con nhỏ.

Đặc biệt, cuộc hôn nhân thứ 2 của Lee Ji Hyun bên chồng bác sĩ đã khiến báo chí xứ Hàn tốn rất nhiều giấy mực. Theo lời cựu thành viên Jewelry, cô chỉ làm thủ tục đăng ký kết hôn với bác sĩ nhãn khoa nói trên và chưa từng dọn về sống chung 1 nhà với đối phương. Nhiều khán giả suy đoán, khúc mắc giữa Lee Ji Hyun và người chồng thứ 2 có liên quan tới 2 đứa con riêng của cô với người chồng đầu tiên.

Sau 2 lần ly dị, Lee Ji Hyun khuyên khán giả hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định ký giấy kết hôn: “Chúng tôi chỉ làm thủ tục giấy tờ đăng ký kết hôn thôi, nhưng việc ly dị cũng mất khá nhiều thời gian mới có thể hoàn tất đấy. 1 khi đã ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn thì mọi chuyện sẽ thành ra như vậy (ám chỉ việc ly hôn mất nhiều thời gian). Đừng bao giờ ký giấy kết hôn bừa bãi nhé. Những ai đã từng ly dị sẽ đều biết rằng vụ kiện tụng ly hôn mệt mỏi và tồi tệ hơn bất kỳ vụ kiện nào. Tôi là người từng trải nên rất rõ. 1 khi đã ký giấy kết hôn, bạn sẽ phải trải qua 1 cuộc chiến rất dài nếu muốn kết thúc cuộc hôn nhân của mình đấy”.

Những lời “rút ruột gan” của Lee Ji Hyun sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân đã gây xôn xao mạng xã hội xứ củ sâm. Ảnh: Nate

Nữ nghệ sĩ họ Lee từng là gương mặt chói sáng trên bầu trời nghệ thuật xứ kim chi. Cô đã cùng nhóm Jewelry gặt hái được vô số thành tích đáng ngưỡng mộ trong các hoạt động âm nhạc. Ngoài tỏa sáng trên các sân khấu ca hát, Lee Ji Hyun còn ghi dấu ấn cho riêng mình qua nhiều vai diễn đáng chú ý ở hàng loạt bộ phim như A Good Day to Love, Tomorrow Victory,...

Đáng tiếc từ nhiều năm trước, cô đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao trong sự nghiệp và dần trở nên thất thế giữa chốn Kbiz vốn cạnh tranh cực kỳ khắc nghiệt. Hiện tại, nữ nghệ sĩ đã chuyển sang công việc thợ làm tóc và 1 mình nuôi 2 con với tư cách mẹ đơn thân.

Xuất hiện trên chương trình Kim Joo Ha’s Day & Night (kênh MBN) phát sóng hồi đầu năm nay, Lee Ji Hyun giải thích lý do cô chọn công việc thợ làm tóc: “Tôi thấy nghề làm tóc là công việc mà AI không thể thay thế được trong tương lai”. Đồng thời, nữ nghệ sĩ chia sẻ về cảm nghĩ của bản thân sau khi chuyển sang làm công việc mới: “Tôi từng nghĩ nghề làm tóc không quá khó khăn, nhưng đó là 1 nhận định sai lầm. Tôi đã tốn hết 50 triệu won (907 triệu đồng) trong suốt 2 năm để lấy được chứng chỉ hành nghề”.

Lee Ji Hyun hiện đã chuyển sang làm thợ tóc sau khi thất thế ở Kbiz. Ảnh: Nate