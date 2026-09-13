Nữ diễn viên đang nguy kịch trong ICU: Mẹ - anh trai mất vì bệnh nan y, con gái vừa chào đời đã bị khiếm khuyết

Gia đình nữ diễn viên này từ lâu đã phải sống dưới cái bóng của bệnh tật.

Ngày 11/9, tờ Sohu đưa tin showbiz Hong Kong (Trung Quốc) xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Chung Lệ Kỳ đang gặp nguy hiểm tính mạng, phải điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt (ICU). Nhiều nguồn tin thân cận cho biết Chung Lệ Kỳ mắc bệnh thần kinh vận động, thường được gọi là bệnh ALS hay bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên được tiết lộ không mấy khả quan và đang được theo dõi, điều trị tích cực.

Tờ On đã liên hệ với chồng Chung Lệ Kỳ - Nardone Ruggero, nhưng anh tỏ ra căng thẳng, trả lời ấp úng rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Sau đó, cánh săn ảnh đã bắt gặp Lương Tịnh Như và nhiều nghệ sĩ xuất hiện bên ngoài khu ICU của Bệnh viện Đại học Trung văn Hong Kong (Trung Quốc). Trước những câu hỏi liên quan đến tình trạng của bạn thân, Lương Tịnh Như giữ im lặng, không tiết lộ bất kỳ thông tin nào và nhanh chóng đi vào bên trong với gương mặt đầy lo lắng.

Chung Lệ Kỳ đang nguy kịch trong bệnh viện. Cô được cho biết mắc bệnh thần kinh vận động, xơ cứng teo cơ một bên. Ảnh: Sohu.

Nữ ca sĩ Lương Tịnh Như và nhiều nghệ sĩ xuất hiện bên ngoài khu ICU mà Chung Lệ Kỳ đang nằm điều trị. Ảnh: On.

Gia đình từng liên tiếp đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo

Ít ai biết rằng gia đình Chung Lệ Kỳ từ lâu đã phải sống dưới cái bóng của bệnh tật. Mẹ cô từng được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh vận động vào năm 2001. Sau đó, bà tiếp tục được phát hiện mắc nhiều bệnh khác, bao gồm u tử cung và ung thư vú. Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, mẹ Chung Lệ Kỳ qua đời vào năm 2010.

Anh trai của nữ diễn viên cũng qua đời khi mới 19 tuổi sau khi bị teo cơ nghiêm trọng. Căn bệnh của anh diễn biến quá nhanh khiến gia đình không kịp xác định chính xác nguyên nhân.

Khi con gái đầu lòng Isabella của Chung Lệ Kỳ chào đời, cô bé được chẩn đoán mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp. Isabella bị yếu tay chân và chậm phát triển từ nhỏ, thậm chí các bác sĩ từng dự đoán bé có khả năng không thể sống qua tuổi lên 2. Tuy nhiên, Chung Lệ Kỳ chưa từng từ bỏ con gái. Trong nhiều năm qua, nữ diễn viên luôn tận tâm chăm sóc, đưa Isabella đi điều trị và tìm kiếm các phương pháp hỗ trợ phù hợp. Sự kiên trì của người mẹ đã giúp Isabella vượt qua dự đoán năm nào. Tháng 12/2025, Chung Lệ Kỳ còn tổ chức sinh nhật tuổi 15 cho con gái lớn.

Chính vì lịch sử bệnh tật của gia đình, thông tin Chung Lệ Kỳ mắc bệnh thần kinh vận động và đang nguy kịch càng khiến công chúng lo lắng và đau lòng hơn.

Mẹ và anh trai của Chung Lệ Kỳ lần lượt qua đời vì bệnh hiếm, con gái lớn của cô vừa chào đời đã bị khiếm khuyết. Ảnh: Instagram.

Chung Lệ Kỳ sinh ra và lớn lên ở Canada. Sau khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc Toronto năm 1995, cô ký hợp đồng với TVB và chuyển về Hong Kong (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Cô từng ghi dấu ấn với các bộ phim giờ vàng như Hồ Sơ Trinh Sát 3, Trạng Sư Tống Thế Kiệt 2, Truy Tìm Bằng Chứng, Lần Theo Dấu Vết... Trong đó, vai diễn Lý Tư Long trong bộ phim Hồ Sơ Trinh Sát 3 của cô được xếp vào hàng kinh điển. Lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt của Chung Lệ Kỳ giúp nhân vật này trở thành hình ảnh quen thuộc trong lòng nhiều khán giả yêu thích phim truyền hình Hong Kong (Trung Quốc).

Trong thời gian đóng phim, Chung Lệ Kỳ từng nảy sinh tình cảm với bạn diễn Lương Vinh Trung. Cả hai hẹn hò trong suốt 8 năm và từng là một trong những cặp đôi được công chúng chú ý, nhưng cuối cùng vẫn chia tay trong tiếc nuối. Sau khi chuyện tình cảm tan vỡ, Chung Lệ Kỳ dần rút khỏi giới giải trí. Năm 2010, cô tổ chức đám cưới kín tiếng với Nardone Ruggero. Ngoài Isabella, sao nữ này có một cô con gái út. Bé hoàn toàn khỏe mạnh và không chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh di truyền của chị gái.

Vai diễn Lý Tư Long trong bộ phim kinh điển Hồ Sơ Trinh Sát 3 của Chung Lệ Kỳ được xếp vào hàng kinh điển, nhận được sự yêu thích của khán giả. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, Sina