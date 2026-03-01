Nữ diễn viên bật khóc kêu gọi người mẹ bỏ con: "Tôi mong chị quay về"

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng, với sự tham gia của diễn viên Puka và diễn viên Lê Nhân. Hai nghệ sĩ phải thực hiện thử thách để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.



Em Nguyễn Hoàng Tâm

Nhân vật của chương trình tuần này là em Nguyễn Hoàng Tâm (sinh năm 2013) hiện là học sinh lớp 7, Trường THCS Truông Mít, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh. Mẹ Tâm bỏ đi khi em còn rất nhỏ và đến nay hoàn toàn không còn liên lạc. Đến năm em 6 tuổi, cha em không may qua đời do đột quỵ. Hiện tại, Tâm đang sống cùng ông bà nội và gia đình cô út, tổng cộng 6 người trong một mái nhà.

Ông nội em là Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1954), bị tật chân bẩm sinh. Trước đây, khi còn có thể đi lại, ông phụ hái đậu thuê để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, chân ông ngày càng yếu, việc đi đứng rất khó khăn nên không còn khả năng lao động và luôn cần người chăm sóc.

Bà nội em là Vũ Thị Tưng (sinh năm 1954), sức khỏe yếu, mắc bệnh đau thần kinh tọa nên đi lại vất vả và thường xuyên phải nhập viện điều trị. Bà còn bị suy giảm trí nhớ, lúc nhớ lúc quên, nên hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà.

Gánh nặng kinh tế gia đình dồn lên vai chị Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1982), cô út của Tâm. Chị làm công nhân xí nghiệp giày, thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng nhưng phải lo cho cả gia đình nhiều thế hệ.

Bà nội thường xuyên đau ốm khiến chị Lan nhiều lần phải nghỉ làm để chăm sóc, kinh tế càng thêm chật vật. Tâm không có xe đạp, hằng ngày đi nhờ bạn hoặc đi bộ đến trường.

Cách đây vài tuần, em bị ngã xe chấn thương tay, đến nay vẫn còn đau nhưng chưa có điều kiện tái khám.

Puka

Em nói: "Con chỉ mong ước có một chiếc xe đạp để việc đến trường thuận tiện hơn, ông bà luôn đủ sức khỏe ở bên, và con sẽ học thật tốt để không phụ công nuôi dưỡng của gia đình".

Huỳnh Lập bật khóc khi chứng kiến hoàn cảnh của em Tâm, vội lao tới ôm em để động viên. Tâm cũng xúc động nhắn mẹ qua truyền hình: "Mẹ ơi, mẹ về với con đi. Con hứa sẽ chăm chỉ và không quậy phá".

Diễn viên Lê Nhân cũng không giấu được sự xót xa khi lắng nghe câu chuyện của gia đình. Anh nói: "Tôi thực sự khâm phục chị Lan, người cô tảo tần âm thầm gồng gánh, hy sinh vì cả gia đình nhiều thế hệ".

Diễn viên Puka thì bật khóc kêu gọi mẹ em Tâm qua truyền hình: "Tôi mong chị quay về thăm con, có thể không sống cạnh bé nhưng hãy về thăm Tâm. Tình mẫu tử là điều rất thiêng liêng. Hãy về và bù đắp cho bé thứ tình cảm mà bé thiếu thốn bấy lâu".

Nữ diễn viên cũng bỏ một khoản tiền nhỏ để hỗ trợ gia đình em Tâm.