Nữ diễn viên áp đảo cả giới giải trí

Hình ảnh cô độc của nữ diễn viên Vệ Thi Nhã trong Lễ trao giải Bách Hoa tạo nên tranh cãi về nghệ sĩ Trung Quốc.

Trang QQ đưa tin giải thưởng điện ảnh Bách Hoa đã kết thúc nhưng loạt tranh cãi vẫn chưa dừng lại. Trong đó, khoảnh khắc tân ảnh hậu Vệ Thi Nhã một mình lẻ loi trên sân khấu, không được các nghệ sĩ khác vây quanh chúc mừng, tạo nên hình ảnh đối lập với sự náo nhiệt tân ảnh đế Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhiều khán giả tức giận chỉ trích các nghệ sĩ Trung Quốc Đại lục thiếu sự tinh tế, cố tình lảng tránh nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc). Thậm chí, nhiều người còn cho rằng do Vệ Thi Nhã bất ngờ giành chiến thắng trước các diễn viên Đại lục như Tống Giai, Mã Lệ, Cao Diệp, Trương Tử Phong,... nên khiến giới giải trí Đại lục khó chịu, dẫn tới tình trạng bị xa lánh ngay trên sân khấu, phải lẻ bóng rời đi một mình mà không có người chúc mừng. Vệ Thi Nhã còn được gọi là "Ảnh hậu cô độc".

Vệ Thi Nhã sớm rời khỏi sân khấu vì không có ai tới trò chuyện, chúc mừng khi thắng giải Bách Hoa.

Ngày 12/8, Vệ Thi Nhã đã trả lời truyền thông về hình ảnh cô độc của mình tại Lễ trao giải Bách Hoa. Nữ diễn viên Phá địa ngục cho biết trong dàn khách mời, cô chỉ quen với Lương Gia Huy và Chu Nhất Long, vì vậy quyết định sớm bước xuống sân khấu nhưng cô khẳng định bản thân khi đó có tâm trạng rất tốt, không nghĩ đến việc bị cô lập.

"Những người tôi quen ở đó không nhiều, chủ yếu là Lương Gia Huy và Chu Nhất Long. Sau khi lễ trao giải kết thúc, tôi xuống sân khấu trước. Hơn nữa sàn hơi trơn nên tôi phải cúi đầu nhìn đường. Tôi không hề cô độc đâu, lúc đó trong lòng tôi đặc biệt vui", Vệ Thi Nhã chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng lo lắng không nhận được phiếu bầu chọn nào từ 101 ban giám khảo Bách Hoa. Nhưng cô bất ngờ giành chiến thắng với 51 phiếu bầu, áp đảo hết các đối thủ còn lại.

Vệ Thi Nhã là gương mặt quen thuộc của giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Những ngày hè nóng bỏng, Mãi bên em, Mất ngủ, Bạn đồng hành ẩm thực,..

Năm 2024, Phá địa ngục gây sốt màn ảnh Hong Kong, liên tiếp đứng đầu doanh thu hàng ngày. Trong phim, Vệ Thi Nhã vào vai nữ chính Quách Văn Nguyệt, con gái của một gia đình có truyền thống hành nghề đạo sĩ, lo liệu chuyện tang lễ, vì vậy nặng nề tư tưởng trọng nam khinh nữ. Những định kiến này khiến cô dần hình thành cảm giác tự ti, tổn thương và cho rằng bản thân là người "không sạch sẽ". Vệ Thi Nhã đã thể hiện thành công diễn biến tâm lý của nhân vật, đặc biệt ở thời điểm mang tính bước ngoặt lúc cuối phim.

Vệ Thi Nhã liên tục giành được các giải thưởng Ảnh hậu nhờ bộ phim Phá địa ngục.

Nhờ vai diễn này, Vệ Thi Nhã từng giành giải Nữ chính xuất sắc (Ảnh hậu) của giải Kim Tượng lần thứ 43 (tổ chức năm 2025). Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1984 còn giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 61 và lần đầu giành được danh hiệu Nữ hoàng Điện ảnh châu Á - Thái Bình Dương tại Malaysia.

Bộ phim Phá địa ngục cũng được Hiệp hội các nhà sản xuất phim Hong Kong (HKPPA) chọn để tranh giải Phim nước ngoài hay nhất tại Oscar lần thứ 98.