Nữ danh hài nổi tiếng bị mất 4000 đô trên máy bay, nói 1 chi tiết

Tùng Ninh |

"Tôi vội đi lên khoang máy bay gặp tiếp viên hàng không. Không hiểu tôi nói kiểu gì mà vẫn trình bày được là tôi đang bị mất tiền", Thúy Nga nói.

Mới đây, tại cuộc trò chuyện với ca sĩ Quang Lê, danh hài Thúy Nga đã tiết lộ về một lần bị mất tiền trên máy bay.

Cô nói: "Tôi nói cho Quang Lê nghe. Ngày xưa cũng một lần tôi đi chuyến bay của một hãng nổi tiếng để về Việt Nam. Tôi ngồi ở hàng ghế giữa, cả hàng nghế là 4 người.

Thúy Nga

Tôi mệt quá nên ngủ mê mệt không biết gì. Nhưng không hiểu sao tôi tự nhiên bật dậy và có linh tính gì mách bảo nên vội lục túi xem sao. Trong túi tôi lúc đó mang khoảng 4000 đô thôi.

Tôi lục mãi không thấy chỗ tiền đó đâu, hoảng quá. Tôi nhìn sang hai bên thì thấy một người đang thức, một người ngủ rồi. Tôi không biết nên nghi ngờ ai, hoang mang lắm, không biết phải làm sao, hỏi ai.

Thời điểm đó, tôi khó khăn về kinh tế lắm, vừa sinh xong con gái. Trên người tôi chỉ có mấy nghìn đô, tôi quý vô cùng, vậy mà lại mất. Tôi vội đi lên khoang máy bay gặp tiếp viên hàng không. Không hiểu tôi nói kiểu gì mà vẫn trình bày được là tôi đang bị mất tiền.

Tôi chỉ cho tiếp viên thấy cái túi tôi để dưới chân ghế ngồi nơi tôi bị mất tiền. Tiếp viên đó dắt tôi đi ngược lại. Trong đầu tôi cũng nghĩ, tôi phải làm thế để người nào lấy tiền của tôi thì chột dạ để tôi thấy được.

Ai ngờ đâu tôi đi xong một vòng, tới lúc tôi quay ngược lại chỗ thì đã thấy chỗ tiền bị mất của tôi được bỏ lại vào túi vì túi tôi vẫn để mở. Như vậy là người lấy tiền của tôi cũng sợ nên để lại tiền cho tôi.

Từ đó trở đi, tôi cũng không đi lại hãng hàng không đó. Tôi sợ mất đồ nên bỏ luôn hãng đó. Lúc ấy, tôi cũng không biết ai lấy đâu, nhưng cứ đánh động cho kẻ đó biết rằng tôi sẽ làm lớn chuyện để họ sợ.

Tôi còn cố tình để mở túi rồi đi một vòng, mặt tôi biểu lộ sự bàng hoàng ra mặt. Câu chuyện này đã mười mấy năm rồi, nhưng đến giờ tôi mới kể ra cho Quang Lê biết".

