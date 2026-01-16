Nữ danh ca U80 vẫn trẻ đẹp, quyết không lấy chồng: "Tôi đi đám tang như chạy show"

Vừa qua, tại buổi gặp gỡ trong dịp đi show đầu năm, ca sĩ Cam Thơ (vợ nhạc sĩ Lê Quang), ca sĩ Giáng Ngọc, ca sĩ Sơn Tuyền (em gái Thanh Tuyền) và danh ca Phương Hồng Quế đã có dịp hội ngộ nhau và đi chung một chuyến xe.

Sơn Tuyền thốt lên khi gặp lại đàn chị Phương Hồng Quế: "Chị Phương Hồng Quế càng lớn tuổi lại càng đẹp ra. Tôi gặp chị từ hồi xưa nhưng phải công nhận là giờ gặp lại thấy chị đẹp hơn nhiều. Cái này là tôi nói thật, không phải nịnh".

Giáng Ngọc, Cam Thơ, Sơn Tuyền

Phương Hồng Quế nghe vậy liền tiết lộ bí quyết trẻ đẹp, khỏe mạnh của mình ở tuổi U80. Bà nói: "Tôi được như vậy là do trời thương. Điều quan trọng nhất là phải sống sao cho cái tâm an lạc. Không được để mình muộn phiền.

Tôi không bao giờ để bụng chuyện gì, có thì nói luôn và nói xong thì thôi quên hết. Nhiều người cứ bảo kiêng đi đám tang, sợ bệnh, sợ buồn, sợ nhớ người đã khuất, sợ bị ảnh hưởng tâm lý.

Tôi thì không vậy, tôi đi đám tang như chạy show. Có một buổi sáng tôi đi đến 3 cái đám tang. Kể cả đi qua đám tang của những người xa lạ không quen biết tôi cũng đứng lạy một cái.

Về tới nhà, tôi bỏ hết khỏi đầu, không sợ gì hết và cũng không bận tâm. Nhiều người kể rằng họ đi đám tang xong nhìn mặt người đã khuất nằm đó nên sợ, nhớ vào trong đầu rồi đêm về không ngủ được vì sợ.

Phương Hồng Quế

Tôi không thế, tôi không sợ cũng không nhớ mặt. Mỗi khi lại gần quan tài đứng để nhìn mặt người đã khuất là tôi tụng ba lần chú vãng sanh cho người ta siêu thoát. Ra khỏi đám tang là tôi quên.

Thói quen của tôi bây giờ là tụng kinh lúc 6 giờ chiều mỗi ngày. Tụng kinh xong tôi lên giường ngủ luôn. Tôi dễ ngủ lắm, nằm xuống là ngủ được luôn. Sáng tôi dậy từ 6 giờ rồi đi bộ, tập thể dục.

Tôi có hẳn một nhóm đi bộ riêng. Cứ sinh hoạt lành mạnh như vậy là vừa có sức khỏe lại vừa vui vẻ. Nói chung là tôi bình an lắm.

Tôi tự thấy mình có phước vì không nợ đàn ông. Tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống độc thân. Tôi quen cho vui chứ không nợ ai, nên giờ tôi tự do tự tại, sống thoải mái".

Được biết, Phương Hồng Quế ly hôn từ khi sang Mỹ và độc thân tới giờ, quyết không đi bước nữa.