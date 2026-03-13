Nữ danh ca U70: "Tôi bình tĩnh ký giấy ly hôn"

Mới đây, chương trình Dấu ấn tình ca đã lên sóng, với sự tham gia của danh ca Ngọc Ánh, người được mệnh danh là Nữ hoàng nhạc Rock. Mở đầu chương trình, Ngọc Ánh thể hiện ca khúc Thành phố buồn bất hủ của nhạc sĩ Lam Phương.

Ngọc Ánh

Cô nói: "Mỗi khi thể hiện một ca khúc, tôi thường đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật trong ca khúc để có thể cảm nhận trọn vẹn câu chuyện mà bài hát muốn kể. Chính sự hóa thân ấy giúp cảm xúc trong âm nhạc của tôi trở nên chân thật hơn, chạm đến trái tim người nghe.

Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, tôi gần như dành trọn thời gian và tâm huyết cho nghệ thuật. Khi đó, tình yêu hay chuyện hẹn hò dường như không phải là điều mà tôi đặt nhiều ưu tiên.

Trong tình yêu, tôi luôn đặt hai chữ chung thủy lên hàng đầu và yêu hết mình cho đến khi đối phương không còn yêu mình nữa. Khi có gia đình, tôi sống hết mình cho chồng cho con. Bây giờ không còn chồng, tôi sống cho con và cho chính mình.

Thời điểm biến cố xảy ra, người ta thường cố gắng tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ để vượt qua. Nhưng khi thời gian trôi qua, mọi thứ dần lắng xuống, chỉ cần một giai điệu quen thuộc hay một câu hát chạm đúng ký ức, những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên lại bất ngờ ùa về.

Bài hát Chuyện thường tình thế thôi gây ấn tượng mạnh với tôi. Tôi chia tay chồng trong yên bình. Tôi bình tĩnh ký giấy ly hôn. Thế nhưng sau khi ký xong, trở về nhà thì cơn sóng trong lòng tôi mới bộc phát. Mỗi lần nghe bài hát đó, tôi cảm thấy ca khúc như vận vào mệnh của mình, cảm giác buồn và trống trải, không thể giải thích bằng lời và nước mắt tự nhiên rơi".

Vì những trải nghiệm rất thật ấy nên khi Ngọc Ánh cất giọng hát ca khúc Thành phố buồn, khán giả cảm nhận được cả một hành trình cảm xúc của một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng luôn sống trọn vẹn với tình yêu và cảm xúc.

Ngọc Ánh lận đận trong chuyện tình duyên, nhưng cũng được rất nhiều người đàn ông ái mộ. Cô nói: "Ngày đó có một fan hâm mộ, mỗi tối đều ngồi xem tôi hát ở khách sạn Đệ Nhất. Anh thường nhờ nhân viên phục vụ đem lên tặng tôi cành hoa hồng có kèm tờ tiền. Anh chỉ yêu cầu duy nhất một bài hát.

Một ngày, anh hẹn gặp tôi và xin số điện thoại. Vì bận chạy show nên tôi cũng chỉ kịp biết tên anh và cho anh số điện thoại. Người ấy lén book show tôi hát ở Đà Lạt, tiền cát-sê trả rất cao.

Đêm ấy, tôi hát xong về khách sạn, lễ tân nói tôi xuống nhận quà. Tôi bước xuống sân, trước mắt là một chiếc xe với hơn 1.000 hoa hồng vàng. Anh ấy liên tục "tấn công", còn tặng tôi một chiếc đồng hồ đắt tiền nhưng tôi trả lại vì không thể đón nhận tình cảm của anh thời điểm đó".