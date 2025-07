Nữ danh ca mấy chục năm không ăn cơm, độc thân 30 năm, U80 vẫn trẻ đẹp, giàu có

Phương Hồng Quế nổi tiếng là một danh ca trẻ đẹp, được ngưỡng mộ nhờ nhan sắc, sự trẻ trung ở tuổi U80.



Phương Hồng Quế

Về bí quyết giữ gìn sức khỏe, năng lượng sống dồi dào của mình, Phương Hồng Quế chia sẻ tại chương trình T-Talkshow. Bà nói: "Tinh thần là cái quan trọng nhất. Đừng bao giờ than bệnh, than mệt, than ốm đau. Mấy người bạn tôi ở tuổi 70 trở ra, cứ gặp là than bệnh, kêu phải uống thuốc nọ kia.

Tôi không bao giờ than bệnh, lúc nào gặp tôi cũng sẽ thấy tôi nói vừa đi tập thể dục về. Cứ sáng dậy là tôi đi tập thể dục. Đừng bao giờ nói mình bệnh, cứ nói nhiều, than nhiều sẽ thành tâm bệnh rồi khiến mình bị bệnh thật.

Nhiều người là bị tâm bệnh, đi bộ có chút xíu lại kêu mệt quá, rên như thế hoài. Cái tinh thần rất quan trọng.

Tôi có bệnh cũng nói không bệnh, phải cố mà đi. Giáng Ngọc, Hồng Đào đi bộ chung với tôi cứ bảo không biết bằng tuổi tôi có còn đi bộ được như tôi không. Tôi đi bộ một ngày mấy km.

Tôi bảo các em cứ yêu đời, lạc quan, đi bộ thoải mái là được. Tôi chẳng có tài cán gì nhưng được cái lạc quan.

Tôi ăn uống cũng kiểm soát nhưng không bằng xưa. Hồi xưa, mỗi lần tôi đi ghi hình chương trình là phải ăn cháo hai tuần liền. Tôi lên sân khấu loạng choạng suýt té ngã. Tôi không ăn cơm mấy chục năm nay, chỉ ăn bún, gạo lứt, ăn đồ ăn nhiều. Tôi kiêng gạo trắng vì nhiều đường, tinh bột.

Tôi quan trọng nhất đôi chân nên tập chân nhiều, lớn tuổi rồi, đi đứng mà té ngã thôi cũng chết. Tới tuổi này, tôi cần thoải mái, an toàn.

Quan trọng nhất là sức khỏe, tôi chỉ có một thân một mình, phải tự chăm sóc bản thân. Con cái tôi lớn lên ở Mỹ, rồi cũng đi chỗ khác, đâu có ở gần tôi để chăm sóc tôi. Ở tuổi này, tôi chỉ cần sức khỏe thôi.

Tôi vẫn ăn ngon, cái gì ngon thì ăn, chỉ là không ăn quá lố thôi. Ăn ngon là hưởng thụ. Cuộc đời phải có hưởng thụ".

Hiện tại, Phương Hồng Quế sống độc thân vui vẻ ở tuổi U80. Bà nói: "Dù độc thân 30 năm, cuộc sống hiện tại của tôi không hề cô đơn. Tôi sống cùng hai con, con trai lớn 42 tuổi làm trong bệnh viện, con gái 36 vẫn ở chung. Ở Mỹ, người ta 18 là ra riêng, nhưng từ đợt dịch, con trai tôi về ở chung. Giờ được nấu ăn cho con là một niềm vui.

Tôi cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ được làm bà. Tôi từng hối thúc con lập gia đình, nhưng bây giờ chọn cách nhẹ nhàng hơn".