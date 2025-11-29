Nữ Đại tá là NSND nói thẳng Minh Chuyên là "khôn lỏi" vì chọn ông hoàng Đàm Vĩnh Hưng là ai?

Trong một lần gặp gỡ truyền thông, Đại tá là NSND Hà Thủy đã thẳng thắn nói về học trò Minh Chuyên. Nữ NSND kể, năm 2010, Minh Chuyên thi Sao Mai điểm hẹn, bà đã "ép" học trò của mình vào đúng lộ trình, chiến lược đã đề ra. Tuy nhiên ở vòng thi với thần tượng trong khi nữ NSND muốn Minh Chuyên hát cùng Tùng Dương thì cô học trò lại muốn hát cùng Đàm Vĩnh Hưng.

"Tôi hiểu, học trò của mình "khôn lỏi" vì thời điểm đó Đàm Vĩnh Hưng là một ông hoàng thì kiểu gì vote cũng thắng", nữ nghệ sĩ kể. Và bằng kinh nghiệm lâu năm, NSND Hà Thủy đã buộc Minh Chuyên phải theo chiến lược của mình. Cuối cùng nữ ca sĩ đã đoạt giải quán quân, Minh Chuyên cũng từng chia sẻ về kỷ niệm này trên sân khấu tri ân NSND Hà Thủy vào năm 2024.

Vậy người phụ nữ "thép" giữ vững lập trường của mình với học trò là ai?

NSND Hà Thủy.

NSND Hà Thủy sinh năm 1960 tại Lào Cai. Bà đến với ca hát từ tuổi 17 rồi thi vào hệ đào tạo quân đội, theo học tại Trường Trung cấp Nghệ thuật Quân đội trước khi tiếp tục rèn giũa thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội. Nền tảng học thuật vững vàng kết hợp kỷ luật quân đội đã tạo nên phong thái nghề nghiệp chỉn chu, nghiêm cẩn – điều trở thành dấu ấn đặc trưng trong sự nghiệp giảng dạy của bà. Từ năm 1992, bà bắt đầu công tác giảng viên và gắn bó với nghề suốt hơn bốn thập kỷ.

Năm 2023, những đóng góp của bà được ghi nhận khi bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Trước đó, bà giữ nhiều vị trí quan trọng trong công tác đào tạo, đặc biệt là vai trò Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trong môi trường quân đội đầy kỷ luật, bà được xem là một trong những giảng viên thanh nhạc quyền lực nhất, nghiêm khắc nhưng tận tâm, truyền cho học trò không chỉ kỹ thuật thanh nhạc mà cả tinh thần làm nghề tử tế.

Nhắc đến NSND Hà Thủy cũng là nhắc đến danh sách dài những học trò đã tạo nên diện mạo âm nhạc Việt hơn một thập kỷ qua. Từ Hồ Quỳnh Hương – giọng ca sở hữu kỹ thuật bậc nhất Vpop – đến Phạm Phương Thảo, người gọi cô là "đại ca" thân thiết; từ Hương Tràm, Hoàng Quyên, Văn Mai Hương cho tới những gương mặt trẻ đang tỏa sáng, tất cả đều từng được bà dìu dắt trong những năm tháng đầu tiên làm nghề.

NSND Hà Thủy và học trò Minh Chuyên.

Điểm đặc biệt ở phương pháp của bà là không gò ép học trò theo khuôn mẫu mà khuyến khích họ tìm ra cá tính riêng. Bởi vậy, mỗi giọng hát bước ra từ lớp học của bà đều mang bản sắc cá nhân rõ rệt dù được trang bị nền tảng kỹ thuật rất vững.

Với bà, kỹ thuật chỉ là một phần. Điều bà coi trọng hơn cả là đạo đức nghề nghiệp, thái độ nghiêm túc và sự bền bỉ. Đó cũng là triết lý khiến nhiều học trò dù đã nổi tiếng vẫn luôn tìm về thăm cô, coi cô là người dẫn đường trong cả nghệ thuật lẫn cuộc sống.

Dù đã bước vào tuổi U70, NSND Hà Thủy vẫn miệt mài đứng lớp mỗi ngày, tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ. Bà còn đảm nhiệm vai trò giám khảo các cuộc thi lớn, tham gia cố vấn chuyên môn cho nhiều chương trình nghệ thuật và thường xuyên được mời vào các dự án đào tạo chuyên sâu. Cuối năm 2024 – đầu 2025, nhiều học trò của bà đã tổ chức liveshow tri ân, khẳng định tầm ảnh hưởng bền bỉ và tình cảm sâu nặng họ dành cho người thầy đặc biệt này.

Không xuất hiện hào nhoáng, không chạy theo spotlight, nhưng NSND Hà Thủy lại chính là người đứng sau ánh đèn, góp phần định hình cả một thế hệ ca sĩ Việt. Bằng sự tận tâm, bản lĩnh nghề nghiệp và trái tim yêu nghề, bà trở thành tượng đài thầm lặng nhưng vững chãi của nền thanh nhạc nước nhà.







