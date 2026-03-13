Nữ đại gia Vbiz là phó chủ tịch tập đoàn dược, sở hữu vài biệt thự nghìn m2: Tuổi U55 thích làm "nông dân", khoe gia tài lớn "đếm mỏi tay" ai cũng trầm trồ

Ca sĩ Mỹ Lệ rực rỡ trên sân khấu, là phó chủ tịch tập đoàn dược

Mỹ Lệ bước chân vào làng nhạc Việt đầu những năm 2000 với giọng hát nội lực, đầy cảm xúc, nhanh chóng trở thành một trong những nữ ca sĩ hàng đầu Vbiz. Album đầu tay "Mỹ Lệ 2003" với các hit như "Nửa và mãi", "Mãi mãi bên nhau" đã đưa tên tuổi cô lên tầm cao mới, chinh phục khán giả bởi chất giọng mid mạnh mẽ, kỹ thuật điêu luyện và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.

Những năm đỉnh cao, Mỹ Lệ thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ, từ liveshow cá nhân đến chương trình ca nhạc truyền hình, với hình ảnh chỉn chu, váy áo lộng lẫy, luôn toát lên vẻ rực rỡ, cuốn hút. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng uy tín như Ca sĩ trẻ được yêu thích nhất HTV Awards, và được đánh giá là một trong những giọng ca ballad hàng đầu thời bấy giờ, cạnh tranh sòng phẳng với các tên tuổi như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm.

Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Mỹ Lệ quyết định tạm dừng sự nghiệp ca hát để tập trung cho hôn nhân và các dự án kinh doanh. Sự "biến mất" đột ngột khỏi showbiz của cô từng khiến khán giả tiếc nuối, nhưng hóa ra đó là bước ngoặt đưa nữ ca sĩ đến với vị thế mới: Phó Chủ tịch một tập đoàn dược phẩm lớn. Vai trò này không chỉ là danh xưng mà còn gắn liền với những trách nhiệm nặng nề: điều hành chiến lược kinh doanh, giám sát sản xuất dược phẩm, mở rộng thị trường quốc tế và đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt chuẩn GMP châu Âu. Dù bận rộn với lịch họp hành dày đặc, Mỹ Lệ vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, quyết đoán, kết hợp kinh nghiệm nghệ thuật giúp cô giỏi giao tiếp và xây dựng mối quan hệ đối tác.

Từ sân khấu rực rỡ đèn màu, Mỹ Lệ giờ đây chuyển sang "sân khấu" kinh doanh chuyên nghiệp, nơi cô chứng minh giá trị bằng năng lực thực thụ. Nhiều người bất ngờ khi biết nữ ca sĩ từng "cầm mic" nay ngồi ghế lãnh đạo cấp cao, trực tiếp tham gia các quyết định lớn của tập đoàn, từ đầu tư nghiên cứu thuốc mới đến mở rộng hệ thống phân phối. Cô từng chia sẻ trong phỏng vấn: "Đã qua thời phải chứng minh tôi là ai, giờ chỉ tập trung làm tốt công việc và chăm sóc gia đình". Sự nghiệp kép này – ca sĩ kiêm doanh nhân – khiến Mỹ Lệ trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhiều phụ nữ Việt, biết cân bằng giữa đam mê nghệ thuật và sự nghiệp vững chắc.

Nữ ca sĩ hạnh phúc bên chồng là Chủ tịch tập đoàn dược

Khối tài sản đáng ngưỡng mộ của gia đình ca sĩ Mỹ Lệ

Khối tài sản của Mỹ Lệ được xây dựng từ doanh thu ca hát, đầu tư bất động sản thông minh và thành quả kinh doanh dược phẩm, ước tính lên đến hàng trăm triệu USD. Tại Việt Nam, nữ ca sĩ sở hữu vài căn biệt thự diện tích nghìn mét vuông ở TP.HCM, với thiết kế hiện đại, hồ bơi riêng, sân vườn rộng lớn và hệ thống an ninh cao cấp. Những bất động sản này không chỉ là nơi ở mà còn là biểu tượng của sự thành đạt, được quy hoạch tinh tế để ưu tiên không gian sống xanh, gần gũi thiên nhiên cho gia đình ba con.

Vợ chồng Mỹ Lệ tại một sự kiện của công ty do vợ chồng chị làm chủ.

Ở nước ngoài, vợ chồng Mỹ Lệ đầu tư mạnh tay vào bất động sản cao cấp, nổi bật là căn biệt thự khoảng 1.400m² tại Frankfurt, Đức – thành phố nổi tiếng với kiến trúc cổ kính và kinh tế phát triển. Căn nhà này có khuôn viên rộng, gara ô tô lớn, phòng gym riêng và khu vườn hữu cơ, thường là nơi cả nhà quây quần trong các kỳ nghỉ. Ngoài ra, họ còn sở hữu các tài sản khác như nhà phố ở Mỹ và nông trại tại Long An (Việt Nam), đa dạng hóa danh mục đầu tư từ bất động sản đô thị đến nông nghiệp sạch. Những tài sản này được tích lũy qua nhiều năm, nhờ sự nhạy bén kinh doanh của cặp vợ chồng và sự hỗ trợ từ tập đoàn dược.

Dù giàu có, Mỹ Lệ luôn giữ thái độ khiêm tốn về tiền bạc. Cô từng nói: "Tài sản lớn nhất là sức khỏe gia đình và sự bình yên", tránh phô trương trên mạng xã hội. Khối tài sản khổng lồ này không chỉ khiến giới showbiz trầm trồ mà còn truyền cảm hứng về cách làm giàu bền vững, kết hợp nghệ thuật và kinh doanh.

"Đại gia nông dân"

Bên cạnh biệt thự sang trọng, "gia tài đặc biệt" khiến ai cũng trầm trồ của Mỹ Lệ chính là khu vườn cây ăn trái rộng 10.000m2 ở Tân Phú, TP.HCM. Nữ đại gia Vbiz đam mê làm nông đến mức tự tay cải tạo khu đất thành nông trại hữu cơ, trồng dày đặc hàng trăm cây từ sầu riêng Ri6, mít tố nữ, xoài cát Hòa Lộc đến bơ Booth, chanh không hạt và các loại trái cây đặc sản khác. Mỗi mùa, vườn trĩu quả "đếm mỏi tay", với những cành cây sai trĩu, quả to mọng nước, trở thành niềm tự hào mà cô thường khoe trên trang cá nhân.

Mỹ Lệ dành cuối tuần để chăm sóc vườn: cắt tỉa cành, bón phân hữu cơ, tưới nước và thu hoạch, mặc đồ bà ba giản dị như người nông dân thực thụ. Khu đất mới được cô quy hoạch bài bản với hệ thống tưới nhỏ giọt, nhà kính và ao cá, vừa cung cấp nông sản sạch cho gia đình, vừa là nơi thư giãn xua tan stress công việc. Nhiều fan bất ngờ: "Đại gia biệt thự nghìn m2 mà mê bùn đất thế này sao nổi!", nhưng chính sự chân chất ấy làm nên sức hút riêng của Mỹ Lệ.

Bạn bè, người hâm mộ đều tấm tắc khen Mỹ Lệ khéo tay khi làm nông.

Thú vui làm vườn không chỉ là sở thích mà còn là triết lý sống của nữ phó chủ tịch: gần gũi thiên nhiên, tự cung tự cấp và tận hưởng những điều giản dị. Khu đất này như "viên ngọc" trong gia tài khổng lồ, chứng minh Mỹ Lệ không chạy theo xa xỉ mà chọn hạnh phúc từ những quả cây tự tay trồng.

Tổng hợp