Nữ đại gia 30 tuổi liên tục đổ rác 10 lần/ ngày, hàng xóm vội báo cảnh sát: Sự thật sau cửa quá bất ngờ!

Hàng xóm phát hiện điều bất thường sau những lần đổ rác liên tiếp

Câu chuyện xảy ra tại một khu căn hộ cao cấp nằm ở vị trí đắt đỏ của một thành phố ở Trung Quốc. Người sống trong căn hộ tầng cao nhất là Tô Vãn Tình, nữ doanh nhân 30 tuổi, nhà sáng lập một công ty công nghệ y tế đang nổi lên nhanh chóng. Với hình ảnh xuất hiện trên nhiều tạp chí tài chính và cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo, cô được xem là một trong những "nữ đại gia trẻ tuổi" đáng chú ý.

Tô Vãn Tình, nữ đại gia 30 tuổi, nhà sáng lập một công ty công nghệ y tế đang nổi lên nhanh chóng. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, những ngày gần đây, hàng xóm đối diện là bà Trần Thục Phân – một giáo viên lịch sử đã nghỉ hưu bắt đầu nhận ra những dấu hiệu bất thường.

Mỗi ngày, bà đều nhìn thấy Tô Vãn Tình kéo những chiếc thùng nhựa lớn từ căn hộ ra hành lang. Những chiếc thùng này được dán kín băng keo và trông rất nặng. Ban đầu bà nghĩ đó chỉ là việc dọn dẹp nhà cửa.

Nhưng tần suất nhanh chóng khiến bà lo lắng.

Buổi sáng một lần.

Buổi trưa lại thêm một lần.

Chiều, tối… rồi gần nửa đêm.

Trong một ngày, bà đếm được ít nhất 10 lần cô gái trẻ kéo những thùng rác khổng lồ xuống khu tập kết rác của tòa nhà.

Điều này hoàn toàn không bình thường.

"Những chiếc thùng quá lớn, lại rất nặng. Tôi bắt đầu nghĩ liệu có chuyện gì nghiêm trọng đang xảy ra trong căn hộ đó," người hàng xóm kể lại.

Sau vài ngày quan sát, bà quyết định báo cảnh sát vì lo ngại có thể liên quan đến hành vi bất hợp pháp hoặc một sự cố nghiêm trọng.

Cảnh sát phá cửa căn hộ và chết lặng trước khung cảnh bên trong

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát khu vực tiến hành kiểm tra camera an ninh của tòa nhà. Hình ảnh ghi lại đúng như lời hàng xóm nói, nữ doanh nhân liên tục kéo những chiếc thùng lớn xuống khu rác với tần suất bất thường.

Nhận thấy dấu hiệu đáng nghi, cảnh sát quyết định đến căn hộ để kiểm tra.

Khi họ gõ cửa, bên trong hoàn toàn không có phản hồi. Sau nhiều lần gọi mà vẫn không có ai trả lời, lực lượng chức năng buộc phải mở cửa khẩn cấp với sự chứng kiến của ban quản lý tòa nhà.

Cánh cửa vừa mở ra, tất cả những người có mặt đều sững sờ.

Căn hộ sang trọng trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ gần như không còn nhận ra được nữa.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát khu vực tiến hành kiểm tra camera an ninh của tòa nhà. (Ảnh: Sohu)

Khắp phòng khách, hành lang và phòng ngủ đều chất đầy đồ vật như quần áo, túi xách, giày dép, mỹ phẩm, đồ điện tử… nhiều món còn nguyên hộp.

Một số khác lại bị cắt rách, đập vỡ hoặc phá hủy.

Túi xách hàng hiệu bị cắt quai.

Giày cao gót bị bẻ gãy gót.

Trang sức bị đập méo.

Tài liệu trong phòng làm việc bị xé vụn phủ kín sàn nhà.

Khung cảnh giống như một "bảo tàng của đồ xa xỉ bị phá hủy".

Cảnh sát nhanh chóng nhận ra những chiếc thùng mà cô mang xuống khu rác mỗi ngày chính là các món đồ bị phá hủy từ trong căn hộ này.

Sự thật phía sau khiến nhiều người lặng người

Trong lúc kiểm tra hiện trường, cảnh sát tìm thấy một cuốn sổ tay đặt trên bàn cạnh giường.

Những dòng ghi chép rời rạc trong đó hé lộ phần nào tình trạng tinh thần của nữ doanh nhân.

"Ký xong vòng gọi vốn C. Họ nói tôi thành công rồi. Tôi mua tất cả màu của chiếc túi đó. Nhưng tại sao vẫn trống rỗng?"

"Mẹ gọi hỏi khi nào kết hôn. Bà không hiểu… tôi đã kết hôn với công ty rồi."

"47 ngày mất ngủ."

Cô viết rằng sau nhiều năm lao vào công việc, những thành công trong kinh doanh không mang lại cảm giác hạnh phúc như mọi người tưởng.

Áp lực từ công ty, các nhà đầu tư và cả gia đình khiến cô rơi vào trạng thái kiệt quệ.

"Không xé thứ gì đó mỗi ngày, tôi cảm thấy mình không chịu nổi," một dòng ghi chép viết.

Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy giấy chẩn đoán từ một phòng khám tâm lý cho thấy cô đang điều trị trầm cảm nặng kèm rối loạn lo âu.

Nữ doanh nhân sau đó được đưa đến cơ sở điều trị tâm lý để phục hồi. (Ảnh: Sohu)

Ngay sau đó, Tô Vãn Tình trở về căn hộ và đối diện với cảnh sát cùng hàng xóm.

Thay vì hoảng loạn, cô chỉ nói mệt mỏi: "Tôi chỉ đang dọn dẹp… những thứ này đều là rác."

Trước tình trạng của cô, cảnh sát đã liên hệ với gia đình và đề nghị hỗ trợ y tế. Nữ doanh nhân sau đó được đưa đến cơ sở điều trị tâm lý để phục hồi.

Câu chuyện nhanh chóng khiến nhiều người suy ngẫm.

Những chiếc thùng rác nặng nề mà cô kéo đi mỗi ngày không chỉ chứa đồ xa xỉ bị phá hủy. Trong đó còn là áp lực, sự cô đơn và kiệt sức của một người tưởng như đã có tất cả.

Đôi khi, phía sau vẻ ngoài thành công rực rỡ lại là những khoảng trống mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Theo Sohu, Sina, 163