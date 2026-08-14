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Nữ ca sĩ Việt ngoại hình “lão hoá ngược” khó tin ở tuổi 42: Cực mê chính mình, mặc kệ mọi lời khen chê

Mộc Cam
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Nữ ca sĩ khiến dân tình bất ngờ trước cách đối diện với mọi lời khen chê về nhan sắc.

Mới đây, một chia sẻ của Phương Linh trên trang cá nhân đang gây chú ý khi nữ ca sĩ đăng hình ảnh bản thân đồng thời nói thẳng về cách cô nhìn nhận những lời khen chê dành cho mình.

- Ảnh 1.

Chia sẻ mới của Phương Linh trên trang cá nhân

Phương Linh cho biết cô không để những lời khen chê từ bên ngoài ảnh hưởng đến mình. Nữ ca sĩ cho rằng mỗi người nên tự hiểu rõ ưu, khuyết điểm của bản thân thay vì cần người khác động viên hay định hướng. Cô cũng thoải mái đăng ảnh mặt mộc, ảnh hậu trường lẫn hình ảnh trên sân khấu, bởi đó đều là những khía cạnh khác nhau của chính mình.

- Ảnh 2.

Phương Linh hài hước tự nhận mình rất thích bản thân và

Đáng chú ý, Phương Linh còn hài hước tự nhận mình rất thích bản thân và đặc biệt yêu thích một góc mặt. Nữ ca sĩ lần lượt nhắc đến chiếc mũi cao thanh tú được thừa hưởng từ bố mẹ, đôi môi, vầng trán cao cùng mái tóc đã điểm bạc theo thời gian và trải nghiệm. Cô thừa nhận bản thân có nhiều khuyết điểm, trong khi ưu điểm chỉ có vài điểm mà cô thực sự yêu thích, đồng thời khẳng định mình không cần phải quá dè dặt khi thể hiện bản thân. Phương Linh cho biết cô vẫn thoải mái khoe những điểm mình tự tin và không quá bận tâm đến lời khen chê.

- Ảnh 3.

Trước đó không lâu, Phương Linh để lộ một mảng tóc bạc trắng trong đoạn clip thường ngày được đăng trên mạng xã hội

Chia sẻ mới của Phương Linh tiếp tục nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Trước đó không lâu, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Phương Linh xuất hiện đời thường cũng được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ diện trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ và trò chuyện tự nhiên trước ống kính. Đáng chú ý, một mảng tóc bạc lộ rõ ở một bên đầu khiến diện mạo của cô được bàn tán. Tuy nhiên, phản ứng của khán giả phần lớn lại theo hướng tích cực khi nhiều người cho rằng mái tóc bạc không làm Phương Linh kém sắc, thậm chí còn tạo thêm vẻ từng trải và tự nhiên.

- Ảnh 4.

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- Ảnh 5.

Nhan sắc ở tuổi 42 của Phương Linh

Ở tuổi 42, Phương Linh vẫn tự tin khoe nhan sắc, thoải mái xuất hiện với những hình ảnh đời thường và không ngại để lộ dấu hiệu tuổi tác. Nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, thanh tú, dường như thời gian chưa để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt. Trong hơn 20 năm hoạt động ca hát, cô cũng liên tục thay đổi phong cách, từ mái tóc dài nữ tính thời mới vào nghề đến tóc ngắn, tóc tém cá tính, nhưng vẫn giữ được những đường nét đặc trưng cùng vóc dáng thon gọn.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Trong nhiều năm đi hát, Phương Linh từng thay đổi nhiều phong cách khác nhau

Dù liên tục làm mới hình ảnh, nữ ca sĩ vẫn giữ được những đường nét đặc trưng và vẻ ngoài thanh tú. Bên cạnh đó, cô duy trì vóc dáng thon gọn nhờ tập luyện và lối sống năng động, thường xuyên xuất hiện với diện mạo tự nhiên, không cần trang điểm cầu kỳ.

Phương Linh được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành giải Nhì dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai 2005, rồi tiếp tục gây chú ý tại Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Sở hữu chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc cùng ngoại hình nổi bật, cô từng được khán giả ưu ái gọi là “Hoa khôi Sao Mai”. Tuy nhiên, dấu mốc lớn trong sự nghiệp của Phương Linh lại đến khi cô kết hợp cùng Hà Anh Tuấn.

- Ảnh 8.

Phương Linh được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành giải Nhì dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai 2005

Album Ngày Hát Đôi phát hành năm 2007 nhanh chóng được yêu thích với loạt ca khúc như Cơn Mưa Tình Yêu, Qua Đêm Nay, Thiên Đường Gọi Tên. Hình ảnh cặp đôi đứng chung sân khấu, cùng chất giọng hòa quyện trở thành một phần ký ức của Vpop những năm 2000.

Sau thành công của Ngày Hát Đôi, Phương Linh tiếp tục theo đuổi con đường solo với các album Pha LêTiếng Hót Từ Bụi Mận Gai. Cô không hoạt động quá ồn ào nhưng vẫn sở hữu một nhóm khán giả riêng nhờ những ca khúc mang màu sắc tình cảm, nhẹ nhàng.

- Ảnh 9.

Phương Linh - Hà Anh Tuấn từng là cặp đôi song ca nổi tiếng của Vpop

Những năm gần đây, Phương Linh không còn hoạt động quá dày đặc hay thường xuyên phát hành sản phẩm mới như trước, nhưng vẫn xuất hiện tại một số show diễn và sân khấu âm nhạc. Nữ ca sĩ cũng thường được chú ý qua những clip cover, trình diễn được chia sẻ trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, cô vẫn nhận nhiều lời khen về giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

- Ảnh 10.

Những năm gần đây, Phương Linh không còn hoạt động quá dày đặc hay thường xuyên phát hành sản phẩm mới

Ở tuổi 42, Phương Linh cho thấy sự tự tin khi thoải mái xuất hiện với những hình ảnh đời thường, không ngại để lộ tóc bạc hay những khuyết điểm trên ngoại hình. Cùng với đó, nữ ca sĩ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thanh tú và thần thái cuốn hút.

Ảnh: FBNV

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Tags

Phương Linh

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