Nữ ca sĩ Việt lộ mảng tóc bạc trắng, nhan sắc ngoài 40 gây sốc

Màn xuất hiện mới của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả không khỏi chú ý.

Phương Linh vẫn đẹp bất chấp dấu vết thời gian

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Phương Linh xuất hiện đời thường bất ngờ được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Trong clip, nữ ca sĩ diện trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ, trò chuyện tự nhiên trước ống kính. Điều khiến nhiều khán giả chú ý là phần tóc bạc lộ rõ ở một bên đầu của cô.

Phương Linh để lộ mảng tóc bạc trắng gây chú ý

Dù vậy, thay vì bị soi theo hướng tiêu cực, diện mạo của Phương Linh lại nhận về nhiều lời khen. Không ít bình luận cho rằng nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài rất cuốn hút, gương mặt thanh tú và thần thái tự nhiên. Mảng tóc bạc thậm chí không làm cô kém sắc mà còn khiến hình ảnh Phương Linh có thêm nét từng trải, đúng tinh thần một người phụ nữ không cố giấu tuổi.

Sinh năm 1984, Phương Linh hiện đã bước sang tuổi 42 nhưng vẫn được nhận xét sở hữu vẻ đẹp "không tuổi". Phương Linh gây sốc vì dù có đứng tuổi, cô cũng không cố "trẻ hoá" nhưng năng lượng tỏa ra rất dễ chịu và hợp thời. Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng làn da sáng mịn cho thấy Phương Linh rất yêu chiều bản thân. Cuộc sống độc thân xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mỗi lần xuất hiện, cô đều toát lên thần thái sang trọng, tự tin và cuốn hút.

Phương Linh thay đổi nhiều phong cách trong thời gian qua

Lúc mới vào nghề, Phương Linh gắn liền với hình ảnh mái tóc dài dịu dàng, nữ tính. Sau đó, cô dần chuyển sang kiểu tóc ngắn, đặc biệt là tóc tém cá tính, tạo nên dấu ấn riêng trong phong cách. Thời gian gần đây, dù đã bước sang tuổi 40, nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, sắc sảo và đầy cuốn hút.

Bên cạnh nhan sắc, Phương Linh còn duy trì vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Nhờ theo đuổi lối sống lành mạnh, thường xuyên tập luyện yoga, chơi golf và chăm sóc bản thân, cô luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu trong mọi sự kiện.

Phương Linh vẫn duy trì nhan sắc nổi bậc dù đơn ngoài 40

Khán giả lâu năm vẫn nhớ về Phương Linh của gần 20 năm trước với mái tóc dài đen óng, gương mặt ngọt ngào và vẻ đẹp được ví như "ngọc nữ" của làng nhạc Việt. Thời điểm tham gia Sao Mai 2005 và Sao Mai Điểm Hẹn 2006, cô từng được nhiều người ưu ái gọi là "Hoa khôi Sao Mai" nhờ nhan sắc nổi bật giữa dàn thí sinh.

Chính vì vậy, hình ảnh Phương Linh để lộ mảng tóc bạc mới đây không khiến công chúng thất vọng mà ngược lại còn nhận được nhiều lời khen. Không ít khán giả cho rằng nữ ca sĩ đủ tự tin để xuất hiện với những dấu vết tự nhiên của tuổi tác, trong khi tổng thể nhan sắc vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Giọng ca làm nên thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả

Không chỉ có ngoại hình nổi bật, Phương Linh còn là giọng ca để lại dấu ấn rõ nét trong Vpop những năm 2000. Cô bắt đầu được chú ý sau khi giành giải Nhì dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai 2005. Đến Sao Mai Điểm Hẹn 2006, Phương Linh tiếp tục gây thiện cảm nhờ giọng hát ngọt ngào, kỹ thuật tốt và phong thái trình diễn sáng sân khấu.

Phương Linh bắt đầu được biết đến rộng rãi sau khi giành giải Nhì dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai 2005

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ là màn kết hợp với Hà Anh Tuấn. Album Ngày Hát Đôi phát hành năm 2007 đã tạo nên cơn sốt với hàng loạt bản hit như Cơn mưa tình yêu , Qua đêm nay , Thiên đường gọi tên . Cặp đôi nhanh chóng trở thành một trong những màn kết hợp thành công và được yêu thích nhất của Vpop.

Phương Linh và Hà Anh Tuấn là cặp đôi song ca nổi tiếng của Vpop một thời

Không chỉ thành công ở các sản phẩm song ca, Phương Linh còn ghi dấu ấn với sự nghiệp solo thông qua các album Pha Lê và Tiếng Hót Từ Bụi Mận Gai . Những ca khúc như Cơn gió lạ , Quán vắng một mình , Đêm tình yêu ... góp phần khẳng định vị trí của cô trong dòng nhạc nhẹ Việt Nam.

Sau thời kỳ đỉnh cao, Phương Linh dần lui về cuộc sống kín tiếng. Cô hiếm khi phát hành sản phẩm mới, ít xuất hiện trên truyền thông và dành nhiều thời gian cho việc du lịch, chơi golf, kinh doanh cũng như chăm sóc bản thân.

Khoảng vài năm trở lại đây, nữ ca sĩ có màn trở lại đầy ấn tượng thông qua các sân khấu live. Không chạy theo xu hướng hay cuộc đua thành tích, Phương Linh tập trung vào chất lượng giọng hát và cảm xúc trong từng phần trình diễn.

Khoảng vài năm trở lại đây, nữ ca sĩ có màn trở lại đầy ấn tượng thông qua các sân khấu live

Bên cạnh những bản hit gắn liền với tên tuổi, cô còn thường xuyên làm mới mình bằng cách cover nhiều ca khúc của các nghệ sĩ trẻ. Những đoạn clip ghi lại các màn trình diễn của Phương Linh trên sân khấu sau đó liên tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Phần lớn khán giả đều dành lời khen cho chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc gần như không thay đổi sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, thậm chí nhiều người còn nhận xét giọng hát của cô ngày càng chín muồi và tinh tế hơn.

Những đoạn clip cover của Phương Linh nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây

Điều khiến Phương Linh được khán giả yêu mến hơn cả là hình ảnh gần gũi, hài hước trên sân khấu. Trái ngược với vẻ ngoài có phần lạnh lùng, nữ ca sĩ thường xuyên tạo nên những khoảnh khắc giao lưu dí dỏm, duyên dáng với khán giả. Sự tự nhiên ấy giúp cô tiếp tục giữ được sức hút sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi 42, Phương Linh chọn tận hưởng âm nhạc theo cách riêng, giữ gìn phong độ nhan sắc và chinh phục khán giả bằng chính giọng hát đã làm nên tên tuổi của mình

Ở tuổi 42, Phương Linh không còn chạy theo hào quang hay những bảng xếp hạng. Thay vào đó, cô lựa chọn tận hưởng âm nhạc theo cách riêng, giữ gìn phong độ nhan sắc và chinh phục khán giả bằng chính giọng hát đã làm nên tên tuổi của mình.

Ảnh: FBNV