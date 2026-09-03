Nữ ca sĩ Việt 42 tuổi lão hóa ngược phát sợ, sinh nhật phải cầm tỏi chứng minh không phải ma cà rồng

Mừng sinh nhật tuổi 42, Lương Bích Hữu gây chú ý với diện mạo trẻ trung khó tin cùng màn đối đáp hài hước trước những lời khen độc đáo từ công chúng.

Mới đây, ca sĩ Lương Bích Hữu chính thức bước sang tuổi 42 và chia sẻ loạt khoảnh khắc mừng sinh nhật trên trang cá nhân. Khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên sân khấu, giọng ca Cô gái Trung Hoa xuất hiện đời thường, giản dị với chiếc khăn bandana buộc đầu, lớp trang điểm trong trẻo và chiếc bánh kem mang dòng chữ: Bé Hữu 14 tuổi. Đi kèm loạt ảnh là dòng trạng thái khiến người hâm mộ bật cười: "Hữu 14 tuổi, Hữu cầm tỏi, Hữu đeo thánh giá, Hữu không phải vampire (ma cà rồng)".

Lương Bích Hữu đón sinh nhật tuổi 42 "độc lạ".

Cách Lương Bích Hữu tự nhận mình mới ở độ tuổi teen bắt nguồn từ chuỗi bình luận hài hước của người hâm mộ. Trước diện mạo dường như bị thời gian bỏ quên, nhiều khán giả lâu năm liên tục để lại những lời "than thở": "Fan chị từ năm 15 tuổi nay già hơn chị luôn rồi", "Hỏi thật chị định bao giờ mới già vậy, fan của chị già hết rồi đó". Thậm chí, có người còn nghi ngờ nhan sắc hiện tại của cô được tạo ra bằng công nghệ AI. Đáp lại sự ngạc nhiên của công chúng, Lương Bích Hữu cũng vui vẻ thanh minh rằng bản thân "Không dị ứng tỏi", "Không sợ ánh sáng".

Hình ảnh mới của Lương Bích Hữu khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Trước những câu hỏi liên tục về bí quyết giữ gìn nhan sắc cũng như nghi vấn can thiệp thẩm mỹ, nữ ca sĩ sinh năm 1984 từng thẳng thắn lên tiếng. Cô khẳng định chưa từng thực hiện bất kỳ dịch vụ thẩm mỹ nào: "Không có thay đổi xíu nào trên mặt đâu, mẹ tạc ra sao là Hữu để y vậy, nên đừng nhắn hỏi Hữu thẩm mỹ ở đâu nữa ạ. Hữu cũng khẳng định là chưa từng sử dụng bất kỳ dịch vụ thẩm mỹ nào hết á. Hữu tự nhiên".

Nhan sắc trẻ trung của Lương Bích Hữu không chỉ khiến khán giả bất ngờ mà ngay cả bạn bè đồng nghiệp cũng phải trầm trồ. Dưới một hình ảnh cận cảnh của nữ ca sĩ, Trấn Thành từng để lại bình luận hóm hỉnh: "Định không già hả Hữu?" Ngay lập tức, Lương Bích Hữu đáp lại đầy lém lỉnh: "Bạn cũng có chịu già đâu".

Nữ ca sĩ sở hữu gương mặt tự nhiên, không thẩm mỹ và cũng... không chịu già.

Trên thực tế, Lương Bích Hữu lớn hơn Trấn Thành 3 tuổi. Dù vậy, cách cả hai trò chuyện với nhau vẫn vô cùng tự nhiên, trẻ trung và hài hước, phần nào cho thấy nguồn năng lượng tích cực mà nữ ca sĩ vẫn duy trì sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Diện mạo trẻ trung hiện tại của cựu thành viên nhóm H.A.T cũng là kết quả của một quá trình thay đổi bền bỉ. Trước đó, Lương Bích Hữu từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi xuất hiện với ngoại hình tăng cân rõ rệt và phong cách thời trang chưa thực sự tôn lên vóc dáng.

Bước ngoặt đến vào năm 2024, khi nữ ca sĩ quyết tâm thay đổi chế độ sinh hoạt và giảm thành công gần 20kg. Sự thay đổi về hình thể trở thành cú hích giúp cô tự tin làm mới hình ảnh, từ thời trang, kiểu tóc đến phong cách trang điểm.

Không còn bó buộc trong một hình ảnh quen thuộc, Lương Bích Hữu thoải mái thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ streetwear năng động đến những thiết kế Y2K trẻ trung, rực rỡ. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ đều khiến công chúng bất ngờ trước diện mạo ngày càng tươi mới.

Để chạm đến phong độ nhan sắc đỉnh cao như hiện tại, Lương Bích Hữu đã trải qua một quá trình nỗ lực bền bỉ nhằm F5 lại hình ảnh cá nhân.

Hình ảnh lão hóa ngược của Lương Bích Hữu đặc biệt gây chú ý vào tháng 12/2025, khi cô chính thức tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Khoác lên mình lễ phục cử nhân ở tuổi 41, nữ ca sĩ gây bất ngờ với gương mặt trẻ trung cùng làn da căng mịn. Khi đứng cạnh các bạn học thuộc thế hệ Gen Z, Lương Bích Hữu gần như không tạo ra khoảng cách quá lớn về diện mạo, khiến loạt hình ảnh tốt nghiệp nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn.

Visual rạng rỡ như sinh viên Gen Z của Lương Bích Hữu trong ngày nhận bằng tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM.

Ảnh, Clip: FBNV