Nữ ca sĩ Vbiz đăng đàn tâm trạng hậu tan vỡ với bạn trai yêu 5 năm

Sau chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và dành cho nhau sự tôn trọng.

Khoảng 3 ngày trước, ca sĩ Du Uyên thông báo cô và bạn trai El Anh Thoại đã chính thức đường ai nấy đi sau 5 năm gắn bó. Nữ ca sĩ cho biết cả hai kết thúc mối quan hệ trong êm đẹp, không trách móc hay oán giận. Sau chia tay, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và dành cho nhau sự tôn trọng.

Hậu tan vỡ, nữ ca sĩ Du Uyên mới đây bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân. Cụ thể cô viết: "Từng hớn hở khoe với cả thế giới mình đã gặp đúng người rồi, Thế mà giờ phải loay hoay tìm lí do để giải thích tại sao lại xa nhau".

Dòng chia sẻ ngắn ngủi nhưng chứa nhiều cảm xúc nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ đang nhắc đến những thay đổi trong chuyện tình cảm sau khoảng thời gian từng gắn bó và dành nhiều tình cảm cho bạn trai cũ.

Du Uyên đăng bài tâm trạng sau khi thông báo chia tay bạn trai yêu 5 năm. Ảnh: FBNV

Trước đó, Du Uyên từng nhận được nhiều sự chú ý khi thường xuyên xuất hiện bên bạn trai. Cả hai cùng đồng hành trong cuộc sống và công việc. Tuy nhiên sau nửa thập kỷ, cặp đôi lại thông báo chia tay.

Nữ ca sĩ chia sẻ về chuyện đường ai nấy đi: "5 năm là một chặng đường đủ dài để hai người hiểu nhau, thương nhau, cùng nhau trưởng thành và cùng nhau đi qua rất nhiều điều. Đến hôm nay, chúng ta chọn dừng lại không phải vì những gì đã có không còn ý nghĩa, mà bởi cả hai đều hiểu rằng có những mối quan hệ đẹp nhất khi được khép lại đúng lúc.

Từ người yêu trở thành bạn. Không oán trách, không tiếc nuối, cũng không cần phải xoá đi những ký ức đã từng rất đẹp. Nếu có một bài hát dành cho chúng ta, thì có lẽ đó sẽ là "Kết thúc đẹp của hai ta. Một cái kết không phải để buồn, mà để biết ơn. Biết ơn vì 5 năm đã từng có nhau. Và trưởng thành đủ để mỉm cười, bước tiếp về phía cuộc đời riêng của mỗi người. Chúc chúng ta, từ một ngày không còn là "chúng ta", vẫn có thể bình yên và tử tế với nhau".

Sau chia tay, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và dành cho nhau sự tôn trọng. Ảnh: FBNV

Du Uyên là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ Việt Nam. Cô ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như Khó vẽ nụ cười, Bánh mì không,... từng bước định vị tên tuổi trên thị trường âm nhạc bằng chất giọng riêng biệt.

Bạn trai cũ của Du Uyên là El Anh Thoại, đến từ TP.HCM. Anh từng theo học khoa Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), sau đó hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và được biết đến với vai trò chủ một local brand dành cho giới trẻ. Trong thời gian hẹn hò, Du Uyên từng nhiều lần dành những lời tích cực khi nhắc đến bạn trai.