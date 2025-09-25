Nữ ca sĩ U50 là mẹ đơn thân, sang Trung Quốc phẫu thuật: "Bé là động lực lớn nhất để tôi bước tiếp"

Mới đây, ca sĩ Lâm Khánh Chi chia sẻ dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Nữ ca sĩ bộc bạch, mỗi lần phẫu thuật thẩm mỹ là một lần chị phải đối diện với lo lắng, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

"Mỗi lần phẫu thuật thẩm mỹ là mỗi lần tôi lo sợ. Không ai hiểu cảm giác nằm trên bàn mổ với muôn vàn suy nghĩ trong đầu. Có thể người ta chỉ nhìn thấy tôi qua những hình ảnh lộng lẫy, những lần xuất hiện chỉn chu… nhưng mấy ai biết, đằng sau ánh đèn sân khấu là bao lần tôi phải đối diện với đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần", Lâm Khánh Chi viết.

Lâm Khánh Chi sau phẫu thuật.

Lâm Khánh Chi cũng tiết lộ cô tìm đến làm đẹp nhiều hơn sau đổ vỡ hôn nhân, không phải để níu kéo điều gì mà để học cách yêu lại chính mình. "Từ sau khi hôn nhân đổ vỡ, tôi chọn cách làm đẹp nhiều hơn – không phải vì tôi muốn níu kéo điều gì, mà vì tôi muốn yêu lại chính mình. Tôi đã không còn trẻ, nhưng tôi muốn mỗi lần nhìn vào gương, tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh và không bỏ cuộc", nữ ca sĩ trải lòng.

Lâm Khánh Chi khẳng định niềm tự hào khi là một người chuyển giới. Cô từng vượt qua nhiều định kiến, nỗi đau cá nhân để sống thật với con người mình. Hiện tại, niềm động viên lớn nhất của cô là cậu con trai – người giúp cô thêm nghị lực, sống tốt, sống tử tế và không bỏ cuộc.

"Tôi là người chuyển giới, và tôi tự hào về điều đó. Tôi từng vượt qua định kiến, vượt qua đau thương và giờ tôi vẫn tiếp tục hành trình làm mẹ – một người mẹ của một cậu con trai mà tôi yêu hơn cả bản thân mình. Bé là động lực lớn nhất để tôi bước tiếp, để tôi sống tốt, sống tử tế và sống đúng với con người thật của mình.

Đừng ai hỏi tôi có hối hận không. Tôi chỉ thấy biết ơn. Biết ơn vì mình vẫn còn mạnh mẽ. Biết ơn vì tôi được làm mẹ. Và biết ơn vì tôi vẫn còn cơ hội để yêu thương, để sống thật đẹp với cuộc đời này", nữ ca sĩ xúc động chia sẻ.

Lâm Khánh Chi sinh năm 1977, từng hoạt động nghệ thuật với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Cô nổi tiếng trong thập niên 1990 – 2000 với những ca khúc trữ tình, nhạc trẻ được nhiều khán giả yêu thích. Năm 2012, cô công khai chuyển giới và đổi nghệ danh thành Lâm Khánh Chi, trở thành một trong những nghệ sĩ tiên phong trong cộng đồng LGBT Việt Nam.

Ngoài ca hát, Lâm Khánh Chi còn tham gia nhiều gameshow, sự kiện giải trí và từng tổ chức lễ cưới đình đám vào năm 2018. Dù hôn nhân tan vỡ sau đó, nữ ca sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan, chăm sóc con trai và tiếp tục con đường nghệ thuật. Hình ảnh Lâm Khánh Chi gắn liền với sự mạnh mẽ, bản lĩnh và khát khao sống thật với chính mình.