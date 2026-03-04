Nữ ca sĩ từ Mỹ về nước: "Tôi bị từ chối vì không có tên tuổi"

Mới đây, chương trình Dấu ấn tình ca đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Thanh Thảo, cô vừa mới từ Mỹ về nước. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Lời yêu thương đầu tiên tôi nhận được là vào khoảng năm học lớp 5, lớp 6.

Thanh Thảo

Khi đó, một cậu bạn hàng xóm sống đối diện nhà tôi đã lén viết những mảnh giấy nhỏ cùng cục tẩy gửi sang cho tôi.

Nội dung thư đơn giản lắm, chỉ khen tôi dễ thương và muốn làm bạn cùng tôi. Cậu bạn ấy cũng yêu âm nhạc và hát rất hay nên hai đứa tôi dần thân thiết. Rồi một ngày, những bức thư ấy bị mẹ tôi phát hiện và hiểu lầm đó là thư tình. Tôi bị oan vì những bức thư khi ấy chỉ đơn thuần là tình bạn hồn nhiên giữa hai đứa trẻ hàng xóm.

Nhưng sau tất cả, tình bạn ấy vẫn tiếp tục gắn bó đến tận bây giờ. Giờ đây, cậu bạn hàng xóm ấy đã trở thành một thầy giáo và vẫn là người hàng xóm thân thiết của tôi. Đó là điều khiến tôi xúc động nhất".

Tiếp đó, Thanh Thảo chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống sư phạm, từ bà ngoại, ông nội đến mẹ và cậu đều theo nghề giáo.

Từ nhỏ, tôi đã say mê với hình ảnh bục giảng. Tôi còn bày bàn ghế ra làm học trò rồi tự mình làm cô giáo giảng bài. Không hiểu sao khi lớn lên tôi lại làm ca sĩ.

Cuộc sống sẽ phải có những lúc thăng trầm, không phải lúc nào tôi cũng vui vẻ. Tôi cũng có những nỗi buồn, những lần cảm thấy cả thế giới quay lưng với mình, những lần tôi hoay hoay với con đường mà mình lựa chọn.

Con đường ca hát của tôi không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, tôi từng mang album đi chào các trung tâm ca nhạc để phát hành nhưng tôi bị từ chối vì không có tên tuổi.

Sau đó, ca sĩ tôi vô tình gặp được một người chị đồng ý hỗ trợ phát hành album và trở thành một chỗ dựa vững vàng hơn để bứt phá, mở ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc của tôi.

Bước ngoặt ấy mở ra một chuỗi thành công cho tôi mà sau này khán giả vẫn nhắc đến như liveshow Búp bê đẹp xinh hay liveshow Giáng xuân tại Hà Nội.

Tới giờ, nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật, tôi vẫn giữ nguyên nguồn năng lượng tích cực như lúc ban đầu.

Tôi tự nhận mình không bao giờ trầm tĩnh mà luôn ồn ào, náo nhiệt. Đặc biệt khi ngồi ghế giám khảo các chương trình, cuộc thi, tôi rất thích được chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho các thí sinh. Nếu như một ngày, mọi người thấy tôi trầm lắng chắc hẳn hôm đó có điều gì bất thường".