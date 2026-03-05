Nữ ca sĩ từ Mỹ về nói thẳng về những người đàn ông bước qua đời mình trong showbiz

Vừa qua, chương trình Dấu ấn tình ca đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Thanh Thảo mới từ Mỹ về.

Tại chương trình tuần này, Thanh Thảo nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mình và nói: "Tới tận bây giờ, tôi vẫn giữ nguyên nguồn năng lượng tích cực như lúc ban đầu.

Thanh Thảo

Tôi là kiểu người không bao giờ trầm tĩnh mà luôn ồn ào, náo nhiệt. Đặc biệt, khi ngồi ghế giám khảo các chương trình, cuộc thi, tôi rất thích được chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho các thí sinh. Nếu như một ngày, mọi người nhìn thấy tôi trầm lắng chắc hẳn hôm đó có điều gì bất thường".

Không chỉ âm nhạc, cuộc sống riêng của ca sĩ Thanh Thảo cũng từng là đề tài được quan tâm. Cách đây vài năm, nữ ca sĩ ra mắt cuốn tự truyện có tên là Chuyện, kể lại nhiều câu chuyện trong cuộc đời mình.

Sau khi đọc tự truyện của ca sĩ Thanh Thảo, MC Minh Đức nhận định: "Có lẽ nhiều phụ nữ đọc xong sẽ ghen tị, bởi những mối tình mà Thanh Thảo từng trải qua hay những người đàn ông chị hợp tác cùng đều được xem là cực phẩm nhan sắc của showbiz Việt".

Về điều này, Thanh Thảo không né tránh mà nói thẳng: "Đó là những người đàn ông rất tuyệt vời vì đã mang lại cho tôi những thi vị trong cuộc sống, nhất là thời thanh xuân.

Thanh Thảo và chồng

Thời thanh xuân của tôi rất đẹp và lãng mạn. Tôi may mắn gặp được những người rất dễ thương, đàng hoàng, tử tế, đẹp trai, có tài, thông minh và quan trọng nhất là ai cũng trân trọng tôi.

Mỗi giai đoạn trong cuộc sống, khi tôi gặp một ai đó đều là một nhân duyên. Mỗi nhân duyên ấy đều mang đến một kỷ niệm rất đẹp trong thời thanh xuân.

Thật lòng, tôi cảm thấy may mắn vì những người ấy tiếp thêm cho tôi đôi cánh để bay cao, bay xa hơn, kể cả trong công việc hay tình cảm thì những kỷ niệm đi qua đều để lại những điều tốt đẹp. Đó là điều may mắn cho đến bây giờ, tôi vẫn rất trân trọng những gì đã qua, những gì mà người khác dành cho mình".

Hiện tại, Thanh Thảo đang sống viên mãn bên chồng ngoại quốc tại Mỹ. Chồng cô là một ông chủ giàu có, điều hành một doanh nghiệp.