Nữ ca sĩ 29 tuổi đi hát tiệc kín gặp tình huống nhạy cảm

Mới đây, đêm chung kết chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với việc ca sĩ Mai Diễm My giành ngôi vị quán quân. Tại đây, nữ ca sĩ 29 tuổi chia sẻ về sự nghiệp của mình. Cô nói: "Tôi sinh năm 1997 tại Cà Mau, nhưng theo gia đình lên TP. HCM sinh sống từ năm 9 tuổi.

Mai Diễm My

Từ nhỏ tôi đã mê bolero. Mẹ tôi tuy không phải ca sĩ, nhưng hát rất hay nên tôi học được từ mẹ. Từ năm 6 tuổi tôi nghe bolero dân ca mỗi ngày, nó thấm vào tâm hồn tôi.

Ở TP.HCM, tôi phải vừa đi học vừa phụ giúp gia đình nhưng vẫn đi hát tiệc kiếm tiền. Bước ngoặt đến vào năm 2020 khi tôi hát trong một buổi tiệc và được một giáo viên thanh nhạc chú ý. Năm 2021, tôi chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Tuy không học trường lớp chính quy, nhưng tôi vẫn theo học lớp bồi dưỡng thanh nhạc tại trung tâm của chị Đông Đào và một số giảng viên khác.

Những ngày đầu, tôi hát ở nhà hàng, tiệc cưới, phòng trà nhỏ đến các tiệc kín. Cát-xê đầu tiên tôi nhận được là 5 triệu đồng cho một đám cưới, khoản tiền đánh dấu bước khởi đầu tự lập. Từ đó đến nay, mọi sản phẩm đều do tôi tự bỏ tiền đầu tư, tự đi hát, tự dành dụm để làm MV. Tôi thích làm MC cực.

Tôi cũng làm Youtube. Đến nay, kênh Youtube của tôi đã có 120 MV, toàn bộ đều là tôi tự thân vận động, không được ai hỗ trợ. Gần đây, mức cát xê của tôi tăng lên đáng kể".

Tiếp đó, Mai Diễm My tiết lộ: "Vì phải đi hát tiệc kín mưu sinh nên nhiều lúc tôi phải đối mặt với tình huống nhạy cảm. Nhưng tôi không uống rượu bia và sẽ thẳng thắn từ chối nếu bị ép. Tôi giữ quan điểm rõ ràng rằng, trong việc tôi cần được tôn trọng, nếu không tôi sẽ không làm việc lần hai.

Dù vậy, tôi vẫn đặt trách nhiệm nghề nghiệp lên hàng đầu, khẳng định sẽ không để cảm xúc chi phối mà cố gắng hoàn thành công việc, tránh ảnh hưởng đến bầu sô.

Hiện tại, tôi vẫn chọn cuộc sống độc thân. Tôi từng có mối tình kéo dài hai năm từng khiến tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng. Đó là một mối quan hệ độc hại, khiến tôi mệt mỏi và ít nhiều dè dặt hơn khi nghĩ đến chuyện yêu đương.

Sau khi bước ra khỏi mối quan hệ ấy, tôi thấy mình trở lại với nguồn năng lượng tích cực và sự vui vẻ vốn có. Tôi vẫn hơi sợ nếu bước vào một mối quan hệ mới mà lại rơi vào trạng thái tiêu cực như trước. Ở thời điểm này, tôi muốn dành toàn bộ sự tập trung cho công việc và con đường nghệ thuật đang rộng mở phía trước".