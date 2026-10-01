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Nữ ca sĩ SN 1978 gặp Trấn Thành ở Mỹ: "Cuộc sống của chị, thế thôi là đủ!"

Tùng Ninh
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"Cảm ơn em Trấn Thành" – Hồng Ngọc tâm sự.

Mới đây, ca sĩ Hồng Ngọc đã chia sẻ khoảnh khắc vợ chồng cô tái ngộ Trấn Thành cùng nhiều bạn bè đồng nghiệp tại biệt thự riêng ở Mỹ.

Nữ ca sĩ SN 1978 gặp Trấn Thành ở Mỹ: "Cuộc sống của chị, thế thôi là đủ!" - Ảnh 1.

Hồng Ngọc và Trấn Thành

Cô tâm sự: "Tôi không phải là một người quá hay ho, cũng chẳng dám nhận mình là một nghệ sĩ lớn hay quá nổi tiếng, tỏa sáng rực rỡ nhưng tôi luôn tin rằng, mỗi người đều có một nguồn năng lượng riêng. Và tôi yêu nguồn năng lượng của chính mình, yêu những gì đang có xung quanh, yêu những con người mà tôi may mắn được gặp gỡ trong cuộc đời này.

Hôm nay, cảm ơn em Trấn Thành, một người em mà chị rất quý đã kết nối để chị có cơ hội gặp gỡ những người em thật dễ thương như thế này.

Một ngày mà chị em mình đã khóc thiệt nhiều, cười cũng thiệt nhiều. Có những giọt nước mắt vì xúc động, có những tiếng cười đến quên cả thời gian. Một cuộc gặp gỡ thật đặc biệt, phải không các em?

Thật lòng, chỉ cần những cuộc gặp gỡ ấm áp, những tiếng cười chân thành và những tình cảm giản dị như vậy thôi là chị đã thấy vui lắm rồi. Cuộc sống của chị, thế thôi là đủ!

Nữ ca sĩ SN 1978 gặp Trấn Thành ở Mỹ: "Cuộc sống của chị, thế thôi là đủ!" - Ảnh 2.

Cảm ơn các em đã đón chào chị bằng một đêm thật tuyệt vời. Chị nghĩ mình còn phải học hỏi và nhận thêm thật nhiều năng lượng trẻ trung, tích cực từ các em nữa. Hẹn gặp lại các em vao một ngày thật đặc biệt nhé…Yêu thương thật nhiều!".

Chia sẻ của Hồng Ngọc nhận được nhiều ủng hộ từ khán giả và bạn bè đồng nghiệp cho sự tích cực, năng lượng yêu thương tràn đầy trong tình nghệ sĩ.

Ca sĩ Hồng Ngọc, sinh năm 1978, là một giọng ca nổi tiếng thuộc thế hệ nhạc trẻ Việt Nam thập niên 1990 và 2000. Cô chinh phục khán giả nhờ chất giọng khàn đặc trưng, đầy nội lực cùng phong cách biểu diễn sôi nổi và cá tính.

Tên tuổi của cô gắn liền với bản hit quốc dân "Mắt nai cha cha cha" và nhiều ca khúc được yêu thích như "Vùng trời bình yên", "Gửi người yêu cũ". Sau khi kết hôn với chồng là Việt kiều, Hồng Ngọc sang Mỹ định cư. Hiện tại, cô có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên chồng cùng ba người con. Dù thời gian trôi qua, Hồng Ngọc vẫn giữ vững hình ảnh một nữ nghệ sĩ máu lửa, nhiệt huyết mỗi khi đứng trên sân khấu.

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Tags

SN 1978

sao Việt

Trấn Thành

Hồng Ngọc

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