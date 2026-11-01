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Nữ ca sĩ SN 1977 nói về quá khứ với Lý Hải

Tùng Ninh
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"Hồi đó, hai anh em chạy show khắp nơi, ra album nào cũng được khán giả yêu thích" - Thanh Thảo nói.

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo đã chia sẻ những bức ảnh hiếm cô chụp chung cùng ca sĩ – đạo diễn Lý Hải từ thời còn trẻ cách đây vài chục năm.

Thanh Thảo kể về quá khứ với Lý Hải và những kỷ niệm đáng nhớ - Ảnh 1.

Thanh Thảo và Lý Hải thời trẻ

Được biết, thời gian chụp loạt ảnh là năm 1997. Trong ảnh, Thanh Thảo và Lý Hải đều còn rất trẻ, chỉ khoảng ngoài 20 tuổi. Dù là ngày xưa nhưng cả hai đều sở hữu phong cách thời trang rất "chất" và hợp mốt, nhiều năm trôi qua vẫn không hề lỗi mốt. Cách tạo dáng cũng rất chuyên nghiệp, fashion.

Thanh Thảo cũng chia sẻ đôi chút về quá khứ của cả hai: "Lâu lâu nhìn lại hình ảnh ngày xưa của anh Lý Hải và Thảo thấy nhớ ghê! Hồi đó, hai anh em chạy show khắp nơi, ra album nào cũng được khán giả yêu thích đó nha!".

Qua chia sẻ của Thanh Thảo, có thể thấy trước đây, cả hai đều là những ngôi sao top đầu và rất đắt show.

Thanh Thảo kể về quá khứ với Lý Hải và những kỷ niệm đáng nhớ - Ảnh 2.

Thanh Thảo cũng từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Cách đây 30 năm, chắc chắn cặp song ca Lý Hải - Thanh Thảo là thanh xuân của rất nhiều người. Từ cái thời album bằng băng cassette, hai anh em chạy show khắp các tỉnh thành và quay hàng loạt MV thịnh hành lúc bây giờ. Anh Hải là người quá giỏi trong mắt mình, lại còn hiền lành, giản dị dù sự thành công và giàu có của anh là đáng nể".

Theo lời Thanh Thảo, cô và Lý Hải bén duyên khi được các nhà sản xuất mời làm album băng cassette, sau đó đầu quân về một trung tâm. Thời điểm đó, họ liên tục ra ca khúc mới và trở thành cặp song ca được nhiều người yêu thương, đón nhận. Nhờ vậy, cả hai thường xuyên có cơ hội đi diễn chung ở nhiều tỉnh thành.

Thanh Thảo kể về quá khứ với Lý Hải và những kỷ niệm đáng nhớ - Ảnh 3.

Thanh Thảo cũng tiết lộ với Thanh Niên rằng: "Ngoài đời chúng tôi rất thân nhau. Mỗi lần đi hát về, cả hai hay hẹn đi uống sinh tố vỉa hè. Anh Hải giỏi lắm, đi hát mà mua được nhà riêng rất sớm, sau đó thành công nhờ kinh doanh. Nhưng đáng ngưỡng mộ nhất là sự hiền lành, hiếu thảo. Anh ấy sống giản dị, chung thủy với vợ và rất thương các con".

Trong mắt Thanh Thảo, sự kiên trì, chăm chỉ của Lý Hải là điều khiến cô phải học hỏi. Cô tâm sự Lý Hải là người hiền lành, thường nhường nhịn, yêu thương đàn em. Nhờ vậy mà trong quá trình làm việc chung, cả hai không xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Hai anh em khi đó luôn bảo vệ nhau, hợp tác vui vẻ để ra các MV thật đẹp. Lúc đó, ưu tiên của công ty là ra các album song ca vì số lượng bán rất chạy, bài nào cũng hot".

Trong quá trình làm việc chung, điều Thanh Thảo ấn tượng ở Lý Hải là sự cần cù, cầu tiến. Cô nói: "Anh Hải không phải xuất thân từ gia đình có điều kiện. Anh lại học diễn xuất, chứ về ca hát anh không qua trường lớp nào, nhưng có năng khiếu nhảy múa".

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Tags

Thanh Thảo

Lý Hải

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