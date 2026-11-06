Nữ ca sĩ SN 1973 nói thẳng việc phân định tiền bạc giữa cha mẹ và con cái

"Những mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc và tài sản không phải chuyện hiếm gặp trong các gia đình" – Hồ Lệ Thu nói.

Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Hồ Lệ Thu trong vai trò cố vấn khách mời.

Xuất hiện tại chương trình tuần này là câu chuyện của một nữ khán giả, người con thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em. Thấy cha mẹ tuổi cao, căn nhà gỗ đã xuống cấp, vợ chồng cô chủ động đề nghị sửa sang phần nhà phía trước để cha mẹ có nơi sinh hoạt khang trang hơn.

Tuy nhiên, kế hoạch bất ngờ vấp phải sự phản đối của người chị thứ tư và anh rể vì lo ngại vợ chồng cô sẽ tìm cách chiếm căn nhà sau khi bỏ tiền sửa chữa.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu

Để giữ hòa khí gia đình, nữ khán giả chấp nhận nhường lại việc sửa nhà cho vợ chồng người chị, đồng thời cùng các anh chị em khác đóng góp kinh phí. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chi phí sửa chữa liên tục tăng cao khiến nhiều thành viên nghi ngờ.

Sau khi tìm hiểu, cô cho biết đã phát hiện dấu hiệu anh rể móc nối với nhà thầu để kê khống giá trị công trình lên gấp hai đến ba lần. Trước đề nghị tổ chức họp gia đình để làm rõ sự việc, nữ khán giả rơi vào tình thế khó xử vì lo sợ cha mẹ buồn lòng khi chứng kiến các con nghi kỵ lẫn nhau.

Hồ Lệ Thu lên tiếng nói thẳng: "Những mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc và tài sản không phải chuyện hiếm gặp trong các gia đình. Tôi thấy nhiều người lựa chọn giữ kín những bất hòa vì lo ngại ảnh hưởng đến danh dự gia đình.

Những câu chuyện như thế này xảy ra rất nhiều trong xã hội. Có người dám nói ra để mọi người biết, nhưng cũng có người giấu kín vì sợ xấu hổ với hàng xóm, bà con.

Tôi nghĩ, việc phân định rạch ròi tiền bạc giữa cha mẹ và con cái đôi khi không dễ thực hiện trong các gia đình Việt Nam.

Nhiều bậc phụ huynh vẫn quan niệm việc con cái chăm lo, sửa sang nhà cửa cho cha mẹ là một phần của đạo hiếu. Vì vậy, theo tôi, việc đặt ra những thỏa thuận liên quan đến tài chính cần có sự khéo léo để tránh tạo cảm giác xa cách giữa các thành viên.

Trong trường hợp này, bạn nên tìm đến người có tiếng nói và uy tín trong gia đình để trao đổi trước khi tổ chức cuộc họp.

Trong gia đình thường có một người có tiếng nói mạnh và uy tín nhất. Mình nên nói chuyện với người đó trước để xem khi họp gia đình sẽ trao đổi những gì và giải quyết như thế nào.

Sự tham gia của người có khả năng dung hòa các ý kiến sẽ giúp cuộc trò chuyện diễn ra nhẹ nhàng hơn, đồng thời hạn chế việc khiến người bị nghi ngờ cảm thấy mất mặt trước các thành viên khác.

Hoặc, một phương án khác tôi nghĩ hợp lý hơn có thể là hướng giải quyết phù hợp nếu người anh rể nhận thức được sai sót và sẵn sàng thay đổi.

Nếu người đó lỡ sa chân, có lòng tự trọng, khi thấy gia đình đã biết và chịu dừng lại, cách thứ hai là đẹp nhất. Tuy nhiên, tôi vẫn lo ngại rằng phương án này sẽ khó thực hiện nếu người trong cuộc không thừa nhận sai phạm và tiếp tục có những hành xử thiếu hợp tác", nữ ca sĩ nhận định.