Nữ ca sĩ quê Tây Ninh từ Mỹ về nói thẳng cuộc sống hiện tại

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Như Hảo từ Mỹ về.



Tại chương trình, Như Hảo mang đến hai bức ảnh trắng đen nhuốm màu thời gian. Bức hình đầu tiên chụp lúc cô 5 tuổi khi đi học mẫu giáo.

Như Hảo

Cô xúc động nói: "Tôi nhớ về thời gian một mình mẹ vất vả nuôi 4 chị em tôi. Lúc đó còn nhỏ tôi không hiểu được nhưng giờ nghĩ lại mới thấy mẹ đã phải chắt chiu, để dành tiền thế nào mới có thể dẫn cả 4 chị em đi chụp hình. Đó là một kỷ niệm vô cùng sâu đậm trong cuộc đời tôi".

Bức hình thứ hai ghi lại chuyến đi biển đầu tiên của cô cùng các anh chị trong gia đình. Cô chia sẻ: "Là con út trong nhà, tôi được cưng chiều và bao bọc nhiều nhất nên những nhọc nhằn của cuộc sống thuở cơ cực, tôi hầu như không phải nếm trải nhờ sự hy sinh của mẹ và sự đỡ đần của các anh chị lớn.

Đam mê ca hát đã nhen nhóm trong tôi từ khi còn bé qua những chương trình thiếu nhi trên truyền hình. Năm lớp 11, tôi quyết định rời quê hương Tây Ninh để xuống TP.HCM vừa học văn hóa, vừa học thanh nhạc dưới sự hướng dẫn nhạc sĩ Xuân Hồng.

May mắn lớn nhất của tôi là nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình, không như nhiều người khác.

Mẹ tôi ngày xưa rất thích hát nhưng ông ngoại không cho. Khi mẹ lập gia đình, ba tôi cũng là người đàn hay hát giỏi. Vì mẹ không đạt được ước mơ của mình nên mẹ đã để con gái hoàn thành ước mơ đó thay mẹ. Hình ảnh người cha đi khoe khắp xóm về tôi trên tivi chính là động lực lớn nhất trên con đường nghệ thuật của tôi".

Về cuộc sống hiện tại, Như Hảo tâm sự: "Phong cách hát của tôi đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Sau khi có con và trải đời nhiều hơn, tôi thấy mình hát thấm thía, sâu sắc và hiểu bài hát hơn.

Dù con cái có xu hướng nghe nhạc nước ngoài nhiều hơn nhưng sự góp ý và ủng hộ âm thầm từ phía các con vẫn là nguồn năng lượng tích cực giúp tôi duy trì lửa nghề.

Đối với tôi, tiếng hát hiện tại không chỉ là kỹ thuật mà là sự kết tinh của tình yêu quê hương, gia đình và những trải nghiệm của một người phụ nữ đã trưởng thành qua bao thăng trầm".