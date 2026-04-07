Nữ ca sĩ ở cùng ký túc xá với Quyền Linh: "Người ta gói 8 triệu vào bọc đưa cho tôi"

Mới đây, tại chương trình Nhịp đập giải trí, nghệ sĩ cải lương Hương Thủy đã chia sẻ về hành trình đi thi với vô số giải thưởng của mình.



Cô nói: "Tôi cũng không hiểu tại sao cuộc đời lại đưa tôi từ may mắn này đến may mắn kia dù đầu óc tôi đơn giản lắm. Tôi vui và vui trong một cái rất thơ ngây.

Hương Thủy

Thời đó tôi đi thi giải Bông Lúa Vàng – Giọng ca cải lương năm 1995 vì nghèo quá, đi chạy show không có nhiều tiền. Bạn bè xúi tôi đi thi đi, ráng lấy 2 triệu tiền giải thưởng thôi.

2 triệu lúc đó lớn lắm, đủ để tôi mua một cái máy nhắn tin nhỏ để nhắn tin nhận show vì hồi ấy tôi đi show còn không có điện thoại, không có gì để liên lạc.

Tôi vào thi cũng không hiểu vì sao mấy người hát hay cứ tự nhiên rớt hết. Tôi phải nói thật là cuộc thi đó rất nhiều người hát hay còn tôi thì bình thường lắm nhưng không hiểu sao tôi lại ngoi lên được rồi đoạt giải nhất.

Có thể do tôi được ông bà phù hộ nên được thế, tôi cũng không biết nữa. Ngộ lắm, tôi đi thi cuộc thi Dân ca quận 3 cũng đoạt giải nhất. Thời anh Quyền Linh và tôi ở chung với nhau ở ký túc xá Trần Hưng Đạo, hai anh em rủ nhau đi thi cuộc thi Tiếng hát sinh viên cũng đoạt giải nhất. Tôi cứ đi thi cái gì là đoạt giải nhất cái đó.

Tôi đi thi nhiều để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhiều khi tôi cũng phải tự hỏi không hiểu sao tôi lại đoạt giải.

Lúc đi thi Bông Lúa Vàng tôi chỉ mong được 2 triệu để có tiền mua cái máy nhắn tin thôi, ai ngờ đâu lại đoạt hẳn giải nhất với 8 triệu đồng. Tôi cầm số tiền đó trên tay mà sốc.

Người ta gói 8 triệu thành một cọc tiền bọc lại đưa cho tôi. Tôi cầm bọc tiền 8 triệu mà còn tự hỏi không biết bên trong có tiền thật không, mở ra đúng là tiền thật, nhiều quá trời.

Tôi phải thốt lên không biết tại sao tôi lại được giải nhất trong khi còn nhiều người hát hay lắm. Đây đúng là một sự may mắn. Ai kêu tôi thi cái gì là tôi đi thi liền và cứ thi là đậu. Tôi đi thi một vòng cả nước, tới cuộc thi nào cũng đậu".