Nữ ca sĩ nuốt mic ngất xỉu trên sân khấu

Doja Cat tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng mạng khi một đoạn video ghi lại khoảnh khắc biểu diễn gây nhiều tranh luận trong đêm diễn thuộc Tour Ma Vie World Tour tại Seoul, Hàn Quốc bất ngờ được chia sẻ rộng rãi. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip đã xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều và đưa màn trình diễn của nữ ca sĩ trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Concert của Doja Cat lần đầu tổ chức concert tại Hàn Quốc (Ảnh: X)

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc xảy ra trong đêm diễn tối 13/12 tại KINTEX Hall, Goyang, một trong những điểm dừng chân thuộc Tour Ma Vie World Tour. Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu lần đầu tiên Doja Cat tổ chức concert tại Hàn Quốc. Đêm nhạc thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự và được áp dụng giới hạn độ tuổi từ 19 trở lên. Sự kiện được tổ chức đúng với định hướng hình ảnh táo bạo, nổi loạn và đậm chất gợi cảm mà nữ ca sĩ đang theo đuổi trong giai đoạn quảng bá album Vie .

Trên sân khấu, Doja Cat thể hiện khả năng trình diễn đa chiều, kết hợp những đoạn rap nổi bật với giọng hát giàu cảm xúc và linh hoạt. Mở màn bằng Cards mang âm hưởng thập niên 1980, cô nhanh chóng tạo ra bầu không khí sôi động, đầy hứng khởi cho cả khán phòng. Trong Kiss Me More , giọng hát mềm mại của nữ ca sĩ hòa hợp hoàn hảo với tinh thần lãng mạn của ca khúc, trong khi Get Into It lại tràn ngập những đoạn rap dồn dập, tràn đầy năng lượng và sức sống. Khi trình diễn Gorgeous - ca khúc nhấn mạnh thông điệp về việc trân trọng giá trị bản thân, Doja Cat lại tích cực tương tác với khán giả, tạo nên sự gần gũi và thu hút xuyên suốt toàn bộ màn trình diễn.

Nữ ca sĩ bất ngờ nuốt luôn mic và ngã xuống sân khấu

Trong suốt buổi biểu diễn, Doja Cat liên tục thực hiện các động tác vũ đạo và cử chỉ mang sắc thái gợi cảm, táo bạo, đúng với tinh thần sân khấu mà nữ ca sĩ theo đuổi trong tour diễn lần này. Đáng nói, ở một phân đoạn cao trào của màn trình diễn, nữ ca sĩ bất ngờ nuốt luôn mic và ngã xuống sân khấu. Khoảnh khắc diễn ra nhanh chóng nhưng đủ khiến khán giả tại hiện trường không khỏi bất ngờ và hoang mang.

Sự việc lập tức tạo ra làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội với nhiều luồng ý kiến trái chiều (Ảnh: X)

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng như TikTok, X và Instagram, đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Sự việc lập tức tạo ra làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số khán giả bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí hoang mang trước diễn biến trên sân khấu, trong khi những người khác cho rằng đây có thể là một chi tiết dàn dựng nhằm phục vụ tính trình diễn và phù hợp với phong cách của Doja Cat.

Từ lâu Doja Cat đã gắn liền với hình ảnh cá tính, khó đoán cùng những sân khấu mang phong cách trình diễn khác biệt (Ảnh: X)

Tuy nhiên, dù từ lâu Doja Cat đã gắn liền với hình ảnh cá tính, khó đoán cùng những sân khấu mang phong cách trình diễn khác biệt, khoảnh khắc này vẫn khiến ngay cả những người hâm mộ theo dõi nữ ca sĩ trong thời gian dài cũng phải đặt ra nhiều dấu hỏi. Điều này góp phần khiến đêm diễn tại Seoul trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi sau khi kết thúc.