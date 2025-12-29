Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam về Phan Rang thắp hương cho Thương Tín, con trai chia sẻ xúc động

Mới đây, Lễ kỳ siêu tam thất trai tuần của cố nghệ sĩ Thương Tín đã được gia đình ông tổ chực tại chùa Sơn Hải, Ninh Thuận. Ngoài gia đình, hàng xóm, nhạc sĩ Tô Hiếu - nam nghệ sĩ duy nhất có mặt tại đám tang Thương Tín thì lần này còn có MC Quyền Linh. Sự có mặt chia buồn của nam MC nổi tiếng là Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam khiến người nhà cố nghệ sĩ cảm kích.

Không chỉ đến thắp hương tại chùa, MC Quyền Linh còn được nhạc sĩ Tô Hiếu, người thân cố nghệ sĩ dẫn ra thăm mộ và thắp hương cho tài tử " Biệt động Sài Gòn ". Hành động vượt hàng trăm km tới thắp hương cho đồng nghiệp cũ của MC Quyền Linh khiến nhiều khán giả theo dõi anh xúc động.

MC Quyền Linh thắp hương tại chùa cho nghệ sĩ Thương Tín.

Nam MC chia sẻ sự mất mát với gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín.

Quyền Linh còn ra tận mộ thắp hương.

Tại lễ cúng tuần thứ 3 của cố nghệ sĩ Thương Tín, con trai ông cũng có những lời chia sẻ xúc động: "69 năm cuộc đời, ba con đã sống một kiếp người biến động từ đỉnh cao hào quang cho đến nốt trầm lặng lẽ những năm tháng cuối đời. Trong giờ phút này khi đứng trước di ảnh của ba con hiểu rằng dù có bao nhiêu sóng gió cuối cùng ba cũng đã về với đức mẹ với sự che chở của cửa Phật...", con trai cố nghệ sĩ Thương Tín phát biểu tại buổi cúng.

Nghệ sĩ Thương Tín, tên thật Bùi Văn Tín là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn cá tính, đời thường nhưng giàu chiều sâu tâm lý. Những bộ phim ghi dấu ấn tên tuổi của Thương Tín như: Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa , Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn và Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp...

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời đột ngột vào tối ngày 8/12 tại nhà mẹ ruột ở Phan Rang (Ninh Thuận). Đám tang của ông được tổ chức lặng lẽ tại quê nhà. Do khoảng cách địa lý xa, nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp không thể trực tiếp đến viếng, chỉ có thể bày tỏ chia buồn trên truyền thông, mạng xã hội và tưởng niệm từ xa, tiễn đưa người nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.